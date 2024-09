De Mon Laferte y Alison Mandel a Isabell Allende: las mujeres más poderosas de Chile en el ámbito cultural según Forbes

La connotada revista Forbes, dedicada a los negocios y finanzas, publicó un listado con las 50 mujeres más poderosas de Chile en su última edición nacional.

Como explica la publicación, este no es un ránking y los nombres están ubicados de forma aleatoria. “Los criterios para seleccionar a los personajes fueron: poder duro (los recursos que administran, como ingresos o patrimonio neto), su impacto (número de colaboradores que tienen sus organizaciones o el tamaño de la población que lideran), poder dinámico (audiencias, comunidades en las que impactan e influencia creativa) y poder blando (aquello que hacen con su influencia)”, consigna el texto.

Ciencia, negocios, gastronomía y deportes son algunas de las categorías en las que descatan nombres. En el sector cultural, son variados los rostros que ocupan un puesto, desde el humor hasta la literatura.

Isabel Allende

“Tenemos que ser muchas mujeres las más leídas y las más vendidas, no solo una”, dijo Isabel Allende, quien está radicada en Estados Unidos. La escritora best seller de 82 años es autora de icónicos libros como La casa de los espíritus (1982), Paula (1994) y El amante japonés (2015). Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y ganadora del Premio Nacional de Literatura en 2010. Perla, la super perrita (2024) es su más reciente publicación, un libro infantil.

“Ahora, por una cuestión de mercado, hay mayor interés en la literatura femenina porque resulta que son más mujeres que hombres quienes leen ficción y las mujeres queremos leer libros escritos por otras mujeres. Eso no significa que sean iguales las oportunidades; como en todo, las mujeres tenemos que pelearlo y tenemos que hacerlo en conjunto”, reflexionó en la revista.

Isabel y su perrita Perla

Alejandra Urrutia

La violinista Alejandra Urrutia es la primera mujer en ocupar el cargo de directora de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago. Nació en Concepción y también es educadora con formación académica en la Universidad de Míchigan, Estados Unidos.

Desde el 2017 ha sido directora asistente del maestro Iván Fischer, junto a la Budapest Festival Orchestra y la Konzerthaus Orchestra en Berlín y actualmente es la directora titular de la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago.

Alison Mandel

Una de las comediantes triunfadoras de la última edición del Festival de Viña del Mar también está en la lista. En su segundo paso por la Quinta Vergara, se llevó ambas gaviotas.

Actualmente, Alison Mandel está ad portas de publicar un especial de humor en streaming, es activa en redes sociales y participa en el podcast Primerizas junto a Chiqui Aguayo.

Foto: Dedvi Missene.

Maite Alberdi

Maite Alberdi, destacada realizadora nacional adquirió reconocimiento internacional gracias al documental El Agente Topo (2020), nominado al Oscar como Mejor Documental Largo en 2021. Asimismo, la historia de Paulina Urrutia y Agusto Góngora en La memoria infinita (2023) compitió en la misma categoría el año pasado.

Ganadora de numerosos reconocimientos, la directora ahora llega con la cinta El lugar de la otra (2024), un filme a estrenarse en Netflix el 11 de octubre y que representará a Chile en la carrera por la estatuilla y los Goya.

María Jesús Contreras

La ilustradora María Jesús Contreras, oriunda de Temuco, vive en Estados Unidos y trabaja para medios como The New York Times, con publicaciones frecuentes en la sección de columnas de opinión The morning newsletter. “El Times me ha dicho varias veces que soy su ilustradora más rápida. Y eso me enorgullece”, dijo al Diario Financiero.

Sus dibujos también aparecen en el New Yorker, el Washington Post, The Telegraph, entre otros medios y trabaja con empresas como Apple y Gucci.

Mon Laferte

La ganadora de cuatro premios Grammy Latino se posiciona como una de las mujeres chilenas más poderosas. Autopoiética, su álbum más reciente, es el noveno de un trabajo que comenzó en sus años de Rojo: fama contra fama.

Actualmente, la autora de Tu tanta falta de querer es una de las cartas de Lollapalooza 2025 y hace poco se publicó su primer documental biográfico: Mon Laferte, te amo (2024), en Netflix.

Mon Laferte, Te Amo. Mon Laferte in Mon Laferte, Te Amo. Cr. Loli Laboureau / Netflix ©2024

Rosabetty Muñoz

La poeta chilena fue candidata al Premio Nacional de Literatura 2024 y se consagró como la ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2024, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Oriunda de la región de Los Lagos, es profesora de castellano en la Universidad Austral de Chile.

Rosabetty Muñoz es autora de textos como Baile de señoritas (1994), Ratada (2005), Ceremonias (2012), entre otros.

Rosabetty Muñoz. Foto: Wuenuan Escalona

Sara Becker

Gracias a su actuación en la película La contadora de películas (2023), de Lone Scherfig, Becker se convirtió en la primera actriz chilena nominada a los Premios Goya. Ha participado en telenovelas de canales como Televisión Nacional de Chile y Mega y ha integrado el elenco de seeries como Baby Bandito (2024), disponible en Netflix.