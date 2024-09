“Una de las más potentes”: Pedropiedra y hermanos Durán se unen en canción sobre el cierre de Huachipato

Acero chino (2024) es el nombre de la canción que une a los hermanos Francisco y Mauricio Durán (Los Bunkers) y a Pedropiedra, quien lanzó su último álbum este 4 de septiembre. Tótem (2024), un disco doble de cerca de 55 minutos, recoge los éxitos más recientes del autor de Inteligencia dormida (2009).

En esta oportunidad, los artistas nacionales se reunieron para dar vida a una canción con una temática contingente. El tema hace alusión directa al cierre de la emblemática siderúrgica Huachipato, en la región del Biobío.

Pedropiedra en el Estadio Nacional, como telonero de Los Bunkers el 27 de abril de 2014 | Foto: Juan Farías

“Tiene su origen en la noticia del cierre de la siderúrgica Huachipato acá en Concepción, Chile, por la entrada al mercado del acero chino, con precios con los que no se puede competir. Me llamó la atención la frase acero chino, me pareció un súper título para una canción, entonces llamé a Álvaro Díaz y le propuse que compusiéramos una canción con ese título”, cuenta Pedropiedra en su canal de YouTube, plataforma donde publica contenido relacionado con su música.

En menos de cuatro horas, la letra estaba lista. “Se nos ocurrió invitar a los hermanos Durán, porque son de la zona y cuando empezamos a trabajar el tema, cachamos que, más encima, tenían una historia familiar con Huachipato, porque su papá trabajó ahí muchos años”, cuenta Pedro Subercaseaux García de la Huerta—nombre real de Pedropiedra—.

De hecho, ambos abuelos de los Durán trabajaron en la empresa. “Uno era obrero y el otro del departamento de Ingeniería. Ellos estuvieron en la construcción de la siderúrgica y se quedaron ahí. Los más viejos hicieron una cooperativa de vivienda y se instalaron en Pueblo Hundido, que es lo que hoy se conoce como Las Higueras”, contó Mauricio Durán en una entrevista con Publimetro en 2012.

Asimismo, Francisco y Mauricio Durán son hinchas acérrimos del equipo de fútbol Huachipato, siendo el mayor el más efusivo.

“Los hermanos Durán le grabaron guitarra, teclados, bajos, voces y terminó siendo una de las canciones más potentes del disco”, dice Pedropiedra.