Carolina Arredondo, Ministra de las Culturas: “No trabajo para un legado personal”

Carolina Arredondo (38) asumió como ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hace poco más de un año. El 16 de agosto de 2023 comenzó a ocupar el puesto que dejaron atrás Julieta Brodsky y Jaime de Aguirre, ambos envueltos en polémicas que marcaron sus salidas.

El periodo de la actriz tampoco ha estado excento de controversias. Al llegar a la cartera, se ha enfrentado las críticas de su mismo gremio, en las voces de Amparo Noguera, Luis Gnecco, Jaime Vadell, entre otros; quienes cuestionaron la falta de acción del gobierno en materias culturales.

Sin embargo, la gestión de Arrendondo está cerca de cumplir un anhelo de todo el sector: el 1% del presupuesto a la cultura. El presidente Gabriel Boric confirmó su compromiso con el área en la última Cuenta Pública y este fue ratificado en el proyecto de Ley de Presupuestos 2025. Los ingresos para el área aumentarían en un 45,8%, el crecimiento más alto para un ministerio.

“Este es un presupuesto que es una gran novedad por su incremento, principalmente, pero creo que es importante mirar el incremento desde las proporciones”, explica la ministra Arredondo en entrevista con Culto. “Han sido varios meses de trabajo, que están probablemente fuera del cronograma habitual que tienen las instituciones públicas”, agrega la jefa de cartera.

04/09/2024 CAROLINA ARREDONDO, MINISTRA DE LAS CULTURAS MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Fondos artísticos

Una de las áreas que más incrementaría su destinación presupuestaria son los Fondos Artísticos. “Estamos llegando cerca de los 85 mil millones”, detalla Carolina Arredondo.

“El Fondo del Libro y la Lectura tiene un incremento de cerca de 2 mil millones, que nos va a permitir no solamente fortalecer el ecosistema del libro, sino que también proyectar aquellas acciones que hemos trazado en lo que hemos llamado Camino Frankfurt. Sabemos que fue muy polémico, pero hoy día, con distintos organismos, estamos elaborando ese plan y por supuesto que el incremento en el fondo también va en esa línea”, enfatiza.

A Chile se le ofreció ser invitado de Honor en la edición de la Feria de Frankfurt en 2025, uno de los eventos más importantes en el rubro a nivel mundial. Sin embargo, esta invitación fue rechazada durante el periodo del exministro De Aguirre. En la actualidad, nuestro país se prepara para la feria alemana del 2027 como invitado de honor.

De vuelta al presupuesto, la ministra Arredondo señala que el Fondo de Artes Escénicas —que integra el teatro, la danza, el circo, la narración oral, los títeres y la ópera— crece 4 mil 516 millones. En tanto, el Fomento de la Música Nacional crece con 2 mil 670 millones, y el Fondo de Fomento Audiovisual, en 8 mil 44 millones.

“Nosotros tenemos la línea de financiamiento también a través de Fondart Nacional y Regional, que también tienen un incremento importante de 1 mil 483 millones. El Fondart es muy relevante, porque garantiza la descentralización, a través del llamado concurso del Fondart Regional. Además, nosotros hemos reabierto durante este año el IFI Audiovisual, a través de Corfo”, detalla la autoridad.

En respuesta a los constantes cuestionamientos a los procesos de postulación de Fondos Concursables, la ministra comenta: “Todo siempre va acompañado de un análisis de que, administrativamente, los procesos funcionen acorde y de buena manera, para que obviamente las buenas noticias, siempre sigan siendo buenas noticias”.

Bibliotecas y museos: extensión horaria

Otras dos áreas que recibirán particular atención son las bibliotecas y los museos. “Estamos fortaleciendo el sistema de la Red de Bibliotecas Públicas. El compromiso durante este año es la extensión horaria no solamente las bibliotecas, sino que también en los museos y dar continuidad de eso durante el próximo año”, declara.

Los horarios son una sombra para estas instituciones culturales. Diversos usuarios reclaman las complejas agendas, que muchas veces no contemplan los fines de semana, festivos o jornadas laborales. ¿Qué explica los cortos periodos de atención? La falta de presupuestos y personal, señalaron varias fuentes a Culto hace unos meses. “Los actuales horarios de atención se condicen con que en la última década el MNHN ha tenido una disminución paulatina de personal”, dijo, por ejemplo, el Museo de Historia Natural (MNHN) en julio de este año.

26/07/2024 MUSEO HISTORIA NATURAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Entonces, ¿la falta de personal se podría solucionar con aumentos de presupuesto? Según la ministra Arredondo, “por supuesto”. Lo mismo pasaría con la mejora y aumento de espacios. “Lo que hemos hecho para el presupuesto del próximo año no es solamente fortalecer personal que nos permita la apertura, guardias, vigilantes, también hay fortalecimiento de los equipos”, comenta.

“También hemos establecido una glosa específica para la adquisición de colecciones, algo que muchas veces es muy sentido en el sector, porque hay patrimonio artístico, y también científico, que el Estado pierde por no tener recursos para poder adquirir. Asimismo, hemos establecido un presupuesto para que los museos nacionales, y también los museos regionales y especializados, puedan contar con más y mejores recursos para las programaciones anuales”.

En concreto, siete serán las bibliotecas públicas regionales que extenderán su horario. “Para poder decir cuáles son, necesitamos que el proyecto de ley esté aprobado. Por ejemplo, uno de los anuncios del presidente en su Cuenta Pública fue el Pase Cultural y nos han preguntado durante todos estos meses cómo funciona, pero es muy difícil hablar de iniciativas sin tener el proyecto de ley publicado. Lo tenemos publicado, pero luego viene el siguiente paso, que es el más difícil, que es su tramitación en el Congreso”, afirma.

Asignaciones directas

“Algo importante que tiene el presupuesto, es que está, por ejemplo, vinculado al Programa de Apoyo y Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que crece más de un 40%”, sostiene Arredondo.

El PAOCC “se orienta a entregar financiamiento a organizaciones culturales que generan programación, implementan acciones de participación y fomentan la creación y experimentación artística”, según señala su sitio web. En la actualidad, 180 organizaciones y 17 teatros regionales y municipales son financiados por esta iniciativa.

“Hay una porción importante de instituciones que forman parte del programa, que tienen una vinculación con el ministerio de larga data, y que tienen una trayectoria probada. En ese sentido, poder entregarle un financiamiento a través de asignación directa, que año a año pueda ser renovada y que no tengan que concursar para recibir este financiamiento, yo creo que uno de los cambios más importantes dentro de la implementación de nuestros planes. Sabemos que la concursabilidad, sobre todo en este tipo de organizaciones, es muy compleja”, explica.

04/09/2024 CAROLINA ARREDONDO, MINISTRA DE LAS CULTURAS MARIO TELLEZ / LA TERCERA

—¿Cuáles son los criterios de selección para recibir asignaciones directas?

Es un proceso que nosotros todavía estamos llevando a cabo, porque estamos en un proceso que es la discusión en el Congreso del proyecto de ley. Cuando sea aprobado, podemos sacar las resoluciones correspondientes. Sin embargo, nosotros tenemos un análisis interno, porque anualmente estas instituciones concursan, ya son parte de un programa que desarrolla el Ministerio y, por lo tanto, la rendición de sus recursos también la realizan. Más que cuáles han sido los criterios o si alguien quisiera hablar de arbitrariedad, por el contrario, son instituciones que han entrado al programa vía concurso y muchas obviamente son parte de la última convocatoria que hicimos en 2023.

Las instituciones pueden ser del sector público o privado. En este último grupo, se hallan, por ejemplo, Londres 38 Casa Memoria, Fundación Eduardo Frei Montalva, Fundación Patricio Aylwin Azócar y Fundación Museo de la Memoria, entre otras.

—¿Hay una intención de hacer la memoria una constante desde el Ministerio?

Se cruzan las misiones. El PAOCC se lleva a cabo a través de la Subsecretaría de las Culturas. Las asignaciones directas que tienen algunas agrupaciones de memoria o de derechos humanos, se llevan a cabo a través del Servicio del Patrimonio. En el gobierno del presidente Gabriel Boric se creó el Fondo Programa para Sitios de Memoria, que busca fortalecer planes de gestión de diversas agrupaciones de derechos humanos y detenidos desaparecidos. En ese sentido, las instituciones que reciben hace algunos años alguna asignación directa, es porque también contribuyen con nuestra misión institucional, por una parte con las distintas actividades de mediación que realizan. Mantener viva la memoria es parte del texto que crea la Ley de nuestro Ministerio, por lo tanto, no es algo que sucede o que hacemos al azar, forma parte de nuestra misión institucional.

Contingencia cultural y futuro político

Un conflicto que ha tenido que resolver la ministra tiene relación con el Ballet Folclótico Nacional (BAFONA). Entre huelgas de hambre y demandas, Arrendondo solo se refiere a que el conjunto volvió a los escenarios. “Creo que aquí es súper importante mencionar que BAFONA lleva meses con distintas presentaciones a lo largo del país y por supuesto, eso es algo que a todos nos llena de orgullo”.

En cuanto a la abrupta salida de Felipe Mella de la dirección ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), la jefa de cartera enfatiza en el carácter privado de aquella institución.

“Aquí lo importante, y que quizás no se entiende, es que el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) es una institución privada, sin fines de lucro, que recibe financiamiento por parte del Ministerio para su funcionamiento. El GAM se crea con fondos públicos: su edificación, la segunda etapa es financiada con recursos del Estado. En ese sentido, no solamente el GAM, sino que todas las instituciones cuando tienen cambios internos, lo que hacen es generar una subrogancia para poder darle curso a cada una de las actividades. Aquí hay un directorio que tomó diversas decisiones en el uso de sus facultades, un directorio, además, compuesto por personas que provienen de otras instituciones y eso es bueno, es bueno que los directorios vayan cumpliendo su misión. En este caso, tengo la sensación de que el directorio fue muy claro en las declaraciones que hizo en su comunicado público, respecto de los cambios que sean necesarios en cada una de las instituciones”.

—¿Cuál cree que será el legado de su periodo como ministra de las Culturas?

Más que proyectar un legado, hoy lo que me tiene ocupada es poder aprobar la Ley de Presupuesto 2025, que ya ha manifestado diversas reacciones en el mundo político y yo creo que eso está bien, está bien que el arte, la cultura y el el patrimonio se tome la discusión pública. En este sentido tampoco trabajo para un legado personal, trabajo por el mandato de mi jefe, que es el Presidente de la República. Yo creo que todos los ministros y ministras, y quienes trabajamos en el sector público, no lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos también para otros, siempre teniendo presente a la ciudadanía. En ese sentido, más que proyectar un legado, lo que me preocupa es poder avanzar en que, cuando se termine este gobierno, hayamos dejado un ministerio fortalecido en el centro de la discusión pública, con la ciudadanía mirando nuestra institución con las nuevas iniciativas que estamos creando.

—¿Qué proyecta para su futuro, continuar la senda política o la actuación?

Sobre mi futuro, aquí los días pasan volando, pero yo soy actriz, esa es mi profesión. Creo que también esa es una de las cosas que me llena el alma. Lo que me moviliza es crear hoy día. Estoy creando desde el ámbito de la política pública, el día de mañana tengo que ver desde qué espacio voy a estar contribuyendo.