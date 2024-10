Ardiente Paciencia, la historia ilustre de Skármeta que llegó a los Oscar, Netflix y a la ópera con Plácido Domingo

Esta mañana se anunció el fallecimiento del escritor chileno Antonio Skármeta Vraničić, Premio Nacional de Literatura (2014), filósofo y conocido por su insigne obra Ardiente paciencia, originada en 1984. La historia del cartero de Pablo Neruda fue traducida a más de 29 idiomas y sus orígenes se remontan al exilio de su autor y al cine.

Este relato inspiró diversas adaptaciones, tanto al cine, obras de teatro e incluso óperas. Esta singular trama, que aúna la literatura, las cartas y el romance en Isla Negra, tiene claros ribetes biográficos, basados en la relación del escritor con Pablo Neruda.

El origen de la historia

Antonio Skármeta, nacido en Antofagasta, tras estudiar en la Universidad de Chile y en la Universidad de Columbia, se dedicó a la escritura a través de guiones cinematográficos, artículos para la revista La Quinta Rueda y sus propios relatos, como la colección de cuentos El entusiasmo (1967), Desnudo en el tejado (1969)—por el cual recibió el Premio Casa de las Américas, en Cuba— y Tiro libre (1973).

Luego del golpe de Estado de 1973, el autor, que formaba parte del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), se exilió a Argentina y después a Alemania Occidental. En ese periodo alejado del país, tomó sus recuerdos con Pablo Neruda y los tradujo en una historia que seguiría vigente hasta hoy.

La relación entre el Nobel y Skármeta se fraguó en Isla Negra, territorio donde el autor de Veinte poemas de amor y una canción desesperada pasó sus últimos años. El novato escritor visitaba al primero en busca de consejos literarios y de amor.

Antonio Skármeta

“Yo tenía por él una admiración muy grande —y la sigo teniendo—, y cometí la ingenuidad o el desacato de llevarle el primer libro que publiqué. Con ese ímpetu de la gente joven, le llevé el libro que se llamaba El entusiasmo, y Neruda me dijo que lo iba a leer y que volviera en un par de meses. Volví en dos semanas. Él algo había leído y me dijo que encontraba que el libro estaba bueno, y ahí fue que enunció la famosa frase, tan curiosa: ‘Que te diga que tu libro es bueno no quiere decir mucho, porque todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos’, dijo a EMOL en 2018.

Esa admiración e intercambio de comentarios inspiró la historia de Mario, un joven de 17 años que se convirtió en el cartero de Pablo Neruda en Isla Negra. Esta obra se presentó primero en una radio alemana y luego, nació como guion de película. Ese fue el inicio de la fiebre por Ardiente paciencia.

La primera Ardiente paciencia (1983)

El memorable título de la cinta fue hallado por Skármeta en el discurso que Neruda dio al recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1971: “Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: A l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides Villes. (Al amanecer, armados de una ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades)”.

La frase del poeta francés Arthur Rimbaud nombró la historia de este joven cartero enamorado de Beatriz, quien vería en Neruda una ayuda para conquistarla, a través de los versos.

Mario (Óscar Castro) y Pablo Neruda (Roberto Parada) en la cinta de 1983.

El filme de 80 minutos fue producido en Alemania Occidental y rodada en locaciones en Portugal, con Óscar Castro como Mario, Roberto Parada como Neruda y Marcela Osorio como Beatriz González.

La película participó en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España en 1983, donde ganó el Colón de Oro a la Mejor Película, Película del Público y Mejor Interpretación masculina, según consigna Cine Chile.

El éxito de la película hizo que Antonio Skármeta escribiera la novela, la que fue publicada en Argentina, dos años después, por Editorial Sudamericana.

La versión italiana

Tal fue la fama que alcanzó la historia, que cerca de diez años después el director inglés Michael Radford decidió hacer su propia versión de la novela corta. El director y guionista de Pasión incontrolable (1987) adaptó el relato a su gusto: cambió la locación a la isla Salina de Italia, la época a los años 50, y le puso como título El cartero (Il Postino, en italiano).

Esta fue protagonizada por Philippe Noiret, Massimo Troisi y Maria Grazia Cucinotta, como Mario, Neruda y Beatriz, respectivamente.

La cinta de 1994 fue galardonada con más de 25 premios internacionales, incluyendo Premios BAFTA a la Mejor película de habla no inglesa, Mejor dirección y Mejor música (1995). Asimismo, ganó el premio Oscar por su banda sonora y recibió otras cuatro nominaciones, incluyendo a Mejor película, convirtiéndola en la quinta película de habla no inglesa —y la primera película italiana— en conseguir dicha nominación. También, se nominó de forma póstuma como Mejor actor a Massimo Troisi, quien falleció en 1994, meses antes del estreno del filme.

El cartero, en conjunto con la novela de Skármeta, también inspiró una ópera de tres actos, escrita por el compositor mexicano Daniel Catán y estrenada en Los Ángeles en 2010. El tenor español Plácido Domingo interpretó el papel de Pablo Neruda en una versión que puede verse en Prime Video.

Ardiente paciencia (2022) en streaming

Fue la primera película chilena producida por Netflix. La historia de amor entre Mario y Beatriz volvió a cobrar vida gracias a los actores Andrew Bargsted y Vivianne Dietz; y con Claudio Arredondo como el poeta.

Lo curioso, es que Arredondo ya había participado en una versión de la historia de Skármeta, pero en teatro y con otro rol. Durante la década de los 80 encarnó al cartero Mario, bajo la dirección de Héctor Noguera y con Julio Jung como el Nobel.

Producida por Fábula, la película, que inicialmente sería dirigida por Boris Quercia, contó con la dirección de Rodrigo Sepúlveda, quien estuvo tras la adaptación de Tengo miedo torero (2020), obra de Pedro Lemebel; y el guion de Guillermo Calderón, quien participó en los textos de Violeta se fue a los cielos (2011), Neruda (2016) y El Conde (2023).

Ardiente paciencia (2022) se estrenó primero en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en noviembre de 2022, y en Netflix tuvo su debut el 7 de diciembre de ese mismo año.

Ardiente Paciencia. (L to R) Andrew Bargsted, Vivianne Dietz in Ardiente Paciencia. Cr. Diego Araya Corvalán/Netflix © 2022

La novela corta de Skármeta puede encontrarse en librerías del país y Buscalibre, bajo el nombre Ardiente paciencia o El cartero de Neruda.