Familia de Liam Payne rompe el silencio y músicos manifiestan su pesar en redes sociales: “Absolutamente desgarrador”

Cientos de fanáticas se han congregado fuera del hotel Casa Sur en Buenos Aires para mostrar su cariño por Liam Payne, cantante de 31 años fallecido la tarde de ayer. El exintegrante de la banda One Direction murió tras caer por el balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso del establecimiento.

Liam Payne, uno de los cinco miembros de la boy band británica, mantenía fieles seguidores alrededor del mundo, a pesar de diversos episodios que oscurecieron su imagen durante los últimos años.

Así, su nombre se mantiene en tendencia en redes sociales, gracias a los millones de mensajes de condolencias y de apoyo. A estas declaraciones de afecto se suman publicaciones de rostros del mundo del espectáculo y la música, quienes manifestaron su dolor por la pérdida de la estrella pop.

Asimismo, su familia emitió los primeros comentarios esta mañana, en la cadena BBC. “Tenemos el corazón roto. Liam siempre vivirá en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento tan horrible”, comunicaron.

Hasta el momento, los excompañeros de conjunto —Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson— no han hecho declaraciones públicas. Sin embargo, la madre de Harry Styles, Anne Twist, publicó en Instagram la imagen de un corazón roto con el texto “solo un chico…”.

Artistas por muerte de Liam Payne

Desde que se reveló la noticia, personajes del mundo del espectáculo y la industria musical desplegaron mensajes en apoyo para la familia de Liam Payne y también para las “directioners” (nombre dado a quienes son fanáticos de One Direction).

Uno de ellos fue Charlie Puth, cantante estadounidense de 32 años. “Estoy en shock ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo. Él fue uno de los primeros grandes artistas con los que trabajé. No puedo creer que él se haya ido. Estoy muy enojado ahora, espero que descanse en paz”, publicó el autor de We don’t talk anymore en su Instagram, junto a una fotografía de ambos.

En tanto, la banda Backstreet Boys también se manifestó a través de X. “Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos en conjunto en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco. Nuestros corazones están con la familia de Liam, amigos y Directioners alrededor del mundo”, redactó el conjunto estadounidense.

DJ Zedd, quien posee la canción Get Low en conjunto con Liam Payne, expresó su sorpresa ante la noticia que dio vuelta al mundo. “No puedo creer que esto sea real… absolutamente desgarrador”. El mensaje es acompañado de una serie de fotografías que dan cuenta de la cercanía de los artistas desde su juventud.

Quien igualmente publicó un sentido mensaje fue la cantante británica Rita Ora. “Estoy devastada—escribió en Instagram—. Él tenía el alma más amable, yo nunca lo olvidaré. Me encantó trabajar con él; fue un placer estar cerca de él dentro y fuera del escenario. Esta trágica noticia me rompe el corazón. Envío todo mi amor y oraciones a su familia y seres queridos. Nuestra canción ‘For You’ adquiere ahora un significado completamente nuevo para mí. Q.E.P.D”.

Otras estrellas, como Paris Hilton, se manifestaron públicamente ante el fallecimiento de Payne. “Envío amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, amigo”, escribió en X. Desde América Latina, el colombiano J Balvin publicó una historia en Instagram, pidiendo el descanso del músico de 31 años.