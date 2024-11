Fauna Primavera 2024: una mirada al momento en que llegan sus headliners

The Smashing Pumpkins

El afamado grupo de los 90′s, se presentará por cuarta vez en Chile (tras sus shows de 1998, 2010 y 2015), la que tendrá como mayor novedad que será posible verlos junto al guitarrista fundador James Iha, quien se reincorporó en 2018, es decir, llegan con 3 de sus integrantes originales (junto a Jimmy Chamberlain y Billy Corgan). Además, llegan con disco nuevo, Aghori Mhori Mei, un trabajo que marca un regreso a su sonido más tradicional, a diferencia de la ambiciosa ópera rock Atum: A Rock Opera in Three Acts (2023). A Chile llegan con el tour The world is a vampire, que acaba de pasar por Brasil (con shows en Brasilia y São Paulo) y Buenos Aires. Los shows son un repaso de su carrera, incluyen temas de sus recientes dos discos, pero también clásicos como The Everlasting Gaze, Disarm, Jellybelly, entre otros. Se presentarán el viernes 8 de noviembre.

Franz Ferdinand

Los escoceses regresan al país, tras seis años de ausencia. Desde entonces, el grupo ha tenido algunos cambios; a la salida del guitarrista Nick McCarthy (en 2016), le siguió la del baterista fundador, Paul Thomson (en 2021). Con una nueva formación, el grupo se ha reinventado. En ese proceso llegan a Chile, promocionando un explosivo nuevo sencillo, Audacious, que adelanta su inminente próximo disco, The Human Fear, a lanzarse en el 2025. A Chile llegan como parte de la gira latinoamericana que tuvo 7 shows en México, a los que seguirán presentaciones en Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y cerrará con dos shows en Colombia. Son conciertos están concentrados en los éxitos, en particular en su primer disco (que este año cumple 20 años), además de mostrar parte del nuevo álbum. Su presentación está agendada el 9 de noviembre.

Air

El dúo francés integrado por Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel, acaba de ser parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París. Tras eso, vuelven a la carretera con un tour en que celebran los 25 años de Moon Safari (1998), su aclamado primer disco, que los puso en el panorama mundial, gracias a su particular mezcla de pop y electrónica con temas como Sexy Boy, All I need, entre otros. En principio, se trataba de un tour que se acotaba a ciudades de Europa occidental y Reino Unido, pero que se extendió a Nortamérica y Latinoamérica, de hecho, antes de recalar en Chile, vendrán de dos presentaciones en Ciudad de México. El show se divide en bloques, uno dedicado por completo a Moon Safari, seguido por otro donde repasan otros temas de su discografía, como Highschool Lover, de la banda sonora de Las Vírgenes Suicidas. Se presentarán el viernes 8 de noviembre.

Jerry Cantrell

El legendario guitarrista de Alice in Chains, autor de memorables riffs, llega al país en plena promoción de su nuevo álbum en solitario I want blood. Un regreso luego de tres años para el que contó con una envidiable lista de invitados, como los bateristas Mike Bordin (Faith No More) y Gil Sharone (Team Sleep), junto con los bajistas Duff McKagan y Robert Trujillo. Cantrell, de 58 años, viene de una gira de teatros por Estados Unidos, y en sus shows, repasa parte de su material solista y por cierto, para gusto de los nostálgicos, incorpora temas de su banda madre, como Man in the box, Would?, Them Bones y Rooster. Estará en el escenario el viernes 8 de noviembre.

The Kooks

El trío británico, que ha sido varias veces comparado con Arctic Monkeys, llega por quinta vez al país, nuevamente en el contexto de un festival (ya había ocurrido en la edición 2015 de Lollapalooza Chile). La visita se enmarca en el tour sudamericano, que incluye pasos por Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay. Lo más probable es que en el show repasen lo mejor de su carrera, concentrado en su aclamado debut Inside in/Inside out, el que ya estuvieron celebrando por su aniversario número 15 el año pasado. Probablemente, sea una buena ocasión para escuchar en vivo, algunos temas de su más reciente disco, 10 Tracks To Echo In The Dark (2022), el que tuvo críticas favorables. Su show está agendado para el sábado 9 de noviembre.

