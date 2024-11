Llega el podcast que recorre los días menos conocidos de Jorge González: “No queríamos partir desde San Miguel”

Parecía una oferta irresistible. De esas que resultan imposibles de rechazar. El mismo Gustavo Santaolalla, afamado productor musical, le ofreció a Jorge González integrar su banda de acompañamiento en vivo. El argentino ya conocía al de San Miguel por su trabajo en el disco Corazones y en su disco homónimo con el que debutaba como solista en 1993. Estaba entusiasmado, con ganas de colaborar con este talentoso joven chileno.

Pero González, fiel a su estilo, rechazó la idea.

Aquel fue un momento crucial. El exprisionero parecía incómodo con su nuevo estatus de figura principal de la discográfica. La promoción del disco, que tuvo alcance regional, lo presentaba como una nueva estrella de la canción. Pero a él esa exposición lo incomodó. Y así, poco a poco, se desembarcó de su propio estrellato.

Jorge González

Esa historia es una de las que cruza el primer capítulo de Necesito poder respirar: La vida de Jorge González, un podcast que en 6 episodios recorre la historia del músico. No solo desde los orígenes en San Miguel, sino que se concentra en episodios clave; los años de mayor fama de Los Prisioneros a mediados de los 80′, la ruptura con la fama en los años 90′, y así.

El proyecto es levantado desde la plataforma Podium Podcast bajo la dirección de Trinidad Piriz, con diseño sonoro a cargo del músico chileno Luciano Correa. Mismo equipo que ha trabajado en proyectos como Corderos y ¿Quién Mató a Anna Cook?, ganadores de un Premio Ondas 2024.

La idea de trabajar sobre la figura de González surgió en 2023, cuando el periodista Emiliano Aguayo entregó a diez cassettes con conversaciones inéditas con Jorge González, grabadas hace exactamente 20 años como parte de su libro Maldito Sudaca. Este material, a su vez, funcionó como punto de partida. “A mí me interesaba el material de Emiliano, pero me interesaba que otra persona de afuera pudiese tomar estos cassettes, robustecer esta investigación, actualizarla de alguna manera y crear un podcast a partir de esto. Entonces al final los cassettes de Emiliano son un archivo más”, explica Trinidad Piriz a Culto.

Así, se desplegó una extensa investigación de un año escrita por el periodista Nicolás Alonso —dos veces finalista del Premio Gabo—, junto al editor de Podium Podcast, Jorge Aspillaga. Ambos comenzaron una ronda de entrevistas a una treintena de amigos, exparejas, músicos, productores y familiares de González, incluyendo a su padre. También consiguieron charlar con Gustavo Santaolalla (tras mucho insistir), Cecilia Aguayo, Gonzalo Yañez, Jacqueline Fresard, Martín Schopf y Loreto Otero, entre muchos otros. “Yo empecé como investigador y guionista, y después también me transformé en el narrador. Un poco cuando fue tomando forma nos empezamos a entusiasmar”, dice Nicolás Alonso a Culto.

El periodista cuenta que el trabajo no fue fácil. “Hubo que ir generando cierta confianza. No olvidemos que Jorge también ha tenido una relación tirante con los medios, de forma justificada de parte de él, creo yo. Así fuimos conociendo gente”. También recolectaron una ingente cantidad de material de archivo, mucho disponible en YouTube y colecciones de fans, además de las mismas entrevistas de Emiliano Aguayo.

Desde el principio, el equipo tuvo claro cuál era el Jorge González que buscaban retratar. “Lo que queríamos, era hacernos nuestra propia idea sobre él. Es decir, queríamos conocerlo a través de las entrevistas de la gente que estuvo ahí, solo gente de la primera línea, no queríamos opinión. Entonces, un pie forzado con el proyecto fue decir si tal persona va a salir en la serie, tiene que haber estado ahí”, explica Alonso.

Otro pie forzado del proyecto, fue arrancar desde un lugar poco habitual. Por eso el primer capítulo aborda la trastienda de aquel disco solista conocido gracias a singles como Esta es para hacerte feliz y Mi casa en el árbol. Básicamente, no quisieron partir desde los puntos más obvios. “Todos sabíamos que estábamos hablando de alguien que ya tiene series de televisión, uno ya tiene una idea de quién es Jorge González -explica Piriz-. Entonces evidentemente no podíamos partir de ese lugar común y nos dábamos cuenta de que también este es un año en que mucha gente iba a sacar material por los 40 años de La voz de los 80′ y los 60 años de Jorge. No queríamos partir de San Miguel, La voz de los 80′ ni Pateando piedras”.

El primer capítulo sigue la aventura del primer disco solista de González, con el testimonio de testigos de la época, como el baterista Tan Levine, el ingeniero Jorge “Gato” Esteban, además de una entrevista inédita con el fallecido mánager Carlos Fonseca y una charla con el productor del álbum, el argentino Gustavo Santaolalla. “Le mandamos varios mails y al final contestó, lo que fue una sorpresa para nosotros”, dice Nicolás Alonso.

El equipo tras el podcast Necesito poder respirar: La vida de Jorge González

Por cierto, el perfilado participa en el podcast. Fue Nicolás Alonso quien se reunió con González en dos largas tandas de conversación. Escucharlo es conmovedor, pues se le oye más entero desde que ha estado en recuperación del ACV que sufrió hace casi 10 años, en 2015. “Lo contacté, me dijo vente a mi departamento y me recibió. Cuando hago perfiles que tengo muy en mente algo que dice Borges en un cuento, que es que hay un momento definitivo en la vida de una persona, cuando se da cuenta de quién va a ser. Yo creo que más allá de toda esa historia de su genialidad y de los Prisioneros y todo, yo sentía que a él lo que le pasa en el primer disco solista, que es cuando tiene ese camino para ser una superestrella, me parecía un momento muy importante de su biografía. Fue una experiencia muy enriquecedora”.

Sin embargo, tanto Claudio Narea como Miguel Tapia declinaron participar en el podcast. “Los contactamos a ambos, pero de manera súper amable me dijeron que por distintos motivos preferían no participar”, detalla Alonso.

¿Qué fue lo que más les sorprendió de Jorge González? Trinidad Piriz lo tiene claro. “Me impactaron dos cosas lo lúcido del tipo y lo penca que era Chile en ese momento. Revisando los archivos de material, él se tenía que exponer mucho, tenía que ir a la televisión, donde le hacían unas preguntas muy poco serias, y él irónico, pesado, genial”.

La serie de seis capítulos Necesito poder respirar: La vida de Jorge González, se estrenará este martes 5 de noviembre a las 21:00 horas en las radios Rock&Pop, Concierto y Futuro. También estará disponible en las plataformas de streaming y en formato Dolby Atmos, con la mezcla a cargo del productor chileno Christopher Manhey.