Mon Laferte cantará desnuda en su exposición en Matucana 100

La cantante chilena Mon Laferte, quien acaba de ganar el Latin Grammy por Álbum Alternativo, anunció que realizará una performance con ocasión de su exposición Autopoiética en el centro cultural M100.

Se trata de una experiencia en que la artista cantará desnuda ante una reducida audiencia, la que también estará despojada de su ropa. “El desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera”, dice la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

“A mi aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto, llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (si, todos estaremos desnudos) y también para mi. Hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos”, agregó.

La performance no tendrá un costo adicional, será por registro voluntario, tendrá horarios específicos y capacidad para 15 personas en cada oportunidad. Quienes deseen asistir deberán llenar un formulario y tener la entrada para asistir a la exposición.

Según la información publicada por el centro cultural, se seleccionará a los asistentes través de un sistema digital aleatorio. A cada persona se le entregará una fecha y horario y deberán firmar y entregar un consentimiento informado en donde aceptan respetar los requisitos de preparación y las normas de comportamiento.

Las fechas de la experiencia que tiene una duración de 60 minutos son: martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22. Cada jornada tendrá funciones a las 11:00 hrs, 12:45 hrs, 15:00 hrs y 16:45 hrs. El viernes 22 de noviembre no habrá performance a las 16:45 hrs.

La exposición Autopoiética seguirá en exhibición en Matucana 100 hasta el próximo 9 de enero de 2025.