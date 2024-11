¿Qué pasó con May Calamawy? La historia de la actriz “cortada” de Gladiador II

Gladiador II estuvo en el centro de la noticia desde que se hizo oficial que Ridley Scott se haría cargo del proyecto con un guión de David Scarpa y retomaría la historia que comenzó en el 2000. En mayo de 2023, cuando ya estaban confirmados Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal y Joseph Quinn (además del regreso de Connie Nielsen), se sumó un nuevo grupo de actores.

En ese anuncio estaban May Calamawy, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah y Matt Lucas. Además, se indicó que Fred Hechinger reemplazaría a Barry Keoghan en el rol de uno de los dos emperadores de la trama.

La actriz en Moon Knight.

El fichaje de Calamawy generó especial admiración entre quienes la conocían por su participación en la serie Ramy –donde es la hermana del protagonista– y por su papel en la serie de Marvel Moon Knight, en la que encarnó a la arqueóloga Layla El-Faouly, la esposa del personaje de Oscar Isaac.

Según Deadline, la actriz egipcio-palestina asumiría uno de los personajes principales de la secuela de Gladiador y, tal como con el protagónico de Mescal –quien interpreta a Lucio, el hijo de Lucila y nieto del emperador Marco Aurelio–, el plan del director había consistido en evaluar a múltiples nombres que calzaban con la edad y los atributos que perseguían.

“Dada la importancia del personaje en la historia, Scott quería una búsqueda exhaustiva y, después de varias audiciones, Calamawy consiguió el papel”, detalló el medio.

Foto: PA Images via Reuters Connect

La actriz estuvo en Marruecos y Malta, donde se recrearon el Coliseo y las principales locaciones de la Antigua Roma. Al igual que el resto del elenco, tuvo que pausar sus obligaciones cuando comenzó la huelga que paralizó Hollywood durante parte importante de 2023.

Todo avanzó sin contratiempos desde entonces. Hasta que llegó el momento del estreno. Quienes esperaban verla en la película se encontraron con que May Calamawy no aparece en el largometraje. En estricto rigor, aparece, pero sólo en una escena acompañando a Macrino (Denzel Washington) y no tiene líneas de diálogo.

Su ausencia ha dejado perplejos a sus fanáticos, que pasaron de esperar verla en la pantalla grande junto a Paul Mescal a simplemente tener que confomarse con segundos de ella en la cinta.

Foto: Aidan Monaghan

¿Qué ocurrió? Una de las opciones más plausibles es que su rol haya sido suprimido como parte de los intentos del cineasta por reducir el metraje del filme. Según Scott, la duración original rondaba la tres horas y 40 minutos (la versión final dura dos horas y 28 minutos).

El propio director señaló a The Hollywood Reporter que “más adelante” quizás se encargue de hacer una versión del director (como aplicó recientemente con Napoleón), pero luego sugirió que quizás priorice hacer la tercera parte de Gladiador, que romataría al personaje de Mescal en el punto que lo deja la segunda entrega.

Otros han especulado con que habría obedecido a una cuestión política: May Calamawy ha cuestionado abiertamente el papel de Israel en medio del conflicto en Gaza.

Foto: Sthanlee B. Mirador/Sipa USA)No Use Germany.

Ni el estudio ni los realizadores han salido a contestar esas preguntas incómodas. En tanto, la propia actriz abrdó el tema en un evento en Londres, admitiendo que su personaje había sido eliminado, pero señalando que al menos había disfrutado trabajando con Washington.

Tras el estreno de la cinta en Estados Unidos, Pedro Pascal subió varias fotografías junto a sus compañeros de reparto. En ellas se ve a Paul Mescal, Joseph Quinn, Fred Hechinger y el resto del grupo. También se aprecia a Calamawy. Muchos interpretaron el gesto como una suerte de reivindicación para la actriz que, motivos aparte, parecía estar ante la oportunidad de su vida.