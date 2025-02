“No hay ninguna razón en la Tierra por la que deba estar sin ella”: las canciones del amor infinito de John Lennon por Yoko

“Puedo estar sin Yoko, pero no quiero estarlo. No hay ninguna razón en la Tierra por la que deba estar sin ella. No hay nada más importante que nuestra relación, nada”, decía en una entrevista con la revista Rolling Stone en 1971 , uno de los hombres más enamorados de la historia del rock: John Lennon.

El cantante conoció a la artista conceptual japonesa Yoko Ono en noviembre de 1966, en una de sus tantas exposiciones de arte en la galería Indica de Londres, donde ella mostraba sus obras. Desde la primera vez que Lennon vio a Ono, sintió una impetuosa atracción por ella. Bastó que alguien los presentara para que comenzaran su potente conexión.

La pasión fue fulminante y sus primeros encuentros fueron igual de apasionados que su vínculo. Ambos estaban casados, pero eso no fue un impedimento para dejar a sus parejas y comenzar una vida juntos. Así fue como el 20 de marzo de 1969 dieron el sí en Gibraltar, en una escueta ceremonia que duró apenas 10 minutos.

De esta manera comenzó una de las relaciones amorosas más polémicas, intensas y sobrecogedoras en la historia del rock, que dejó una marca en el corazón y catálogo musical de John Lennon. Las canciones del ex miembro de los Beatles retratan su devoción por su indiscutible musa, Yoko Ono, de quien -un 8 de diciembre de 1980- solo lo separó la muerte.

*Dear Yoko (1980)

La canción del álbum Double Fantasy, interpretada por Lennon, es una carta de amor a su esposa. La letra está cargada a la palabras que retratan la conexión y el vínculo de Lennon y Ono, desde los ojos del cantante. “Los dos realmente somos uno / La diosa realmente sonrió a nuestro amor, querida Yoko/ Aunque sea solo un día / Te extraño cuando estás lejos / Desearía que estuvieras aquí hoy, querida Yoko”.

*The Ballad of John and Yoko (1969)

La canción fue publicada bajo el nombre de los Beatles, pero en realidad fue compuesta por Paul McCartney y John Lennon. El cantante concibió la canción para hacer una suerte de crónica sobre los sucesos del matrimonio, como viajar hasta París luego de casarse en Gibraltar, para luego irse de luna de miel.

“Finalmente, tomamos el avión a París / de luna de miel junto al Sena / Peter Brown llamó para decir: ‘Puedes hacerlo bien’/ Puedes casarte en Gibraltar, cerca de España”, relata la letra.

*Oh My Love (1971)

La canción fue originalmente escrita y grabada en maqueta en 1968 después de las sesiones para el Álbum Blanco de 1968. La letra es una infalible prueba de la transformación que vivió el cantante luego de emparejarse con su esposa Yoko Ono. El track fue incluido en el álbum Imagine (1971).

“Oh mi amada por primera vez en mi vida / Mis ojos pueden ver / Veo el viento, oh veo los árboles / Todo está claro en mi corazón / Veo las nubes, oh, veo el cielo / Todo es claro en nuestro mundo”.

*Oh Yoko (1971)

La canción que fue producida por Phil Spector y forma parte de Imagine; retrata de manera íntima el amor que Lennon siente por la artista. A través de lo cotidiano, de manera simple y discreta, el cantante refleja como Yoko Ono se convirtió en su universo.

“En medio de la noche / te llamo por tu nombre / Oh, Yoko, Oh Yoko/ mi amor te encenderá”.

*God (1970)

No es estrictamente una declaración de amor, pero sí es el testimonio de un hombre que ha dejado de confiar en todos sus referentes y sólo cree en el cobijo que le da el amor por su esposa. Sólo se abraza en este mundo a lo que dicta su corazón.

Es la penúltima canción de John Lennon/Plastic Ono Band (1970), su primer álbum de estudio en solitario. La canción habla sobre temas como traumas de su infancia hasta su cierre amargo con The Beatles. De hecho, en la letra de la canción se ve como desmarca de su banda: “No creo en el yoga / no creo en los Reyes / no creo en Elvis / no creo en Zimmerman / no creo en los Beatles”.

Si bien no habla solo de Yoko, en el track aparece su nombre. “Sólo creo en mí / Yoko y en mí / Y esa es la realidad”, cierra en el epílogo de la composición.

*Woman (1980)

La canción fue escrita como un homenaje a su esposa Yoko Ono y a las mujeres en general. En base a sus experiencias personales, el artista mientras se encontraba en Bermudas, reflexionó sobre la existencia de las mujeres, y lo que significaban para él.

“De repente me di cuenta de lo que las mujeres hacen por nosotros. No sólo lo que mi Yoko hace por mí, aunque estaba pensando en esos términos personales... pero cualquier verdad es universal”.

La letra dice: “Mujer, por favor déjame explicarte / nunca quise causarte pena o dolor / así que déjame decirte / de nuevo, de nuevo y de nuevo / te amo ahora y para siempre”.

“Lo que me di cuenta fue todo lo que estaba dando por sentado. Las mujeres realmente son la otra mitad del cielo, como susurro al principio de la canción. Es un ‘nosotras’ o no es nada”, comentó Lennon en la entrevista de Rolling Stone de 1980.