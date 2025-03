“George Harris, ¡puta que erí pesado conch...!”: Pedro Ruminot se descarga con todo contra el venezolano en Viña 2025

A solo minutos de haber subido al escenario de la Quinta Vergara, Pedro Ruminot sacó carcajadas en el público, criticando a la producción del Festival de Viña por sus acciones ante el apagón que afectó la emisión del certamen el pasado martes, y además aprovechó la ocasión para criticar al humorista George Harris.

En su rutina, Ruminot aseguró que la producción del Festival no le consultó si estaba dispuesto a cambiar el día de su presentación para la jornada de este sábado.

“La producción del Festival, como las hu... Ahí están, esos dos. Enfóquenlos”, señaló, mientras la cámara enfocaba al director del Festival y al director ejecutivo de Viña 2025, Daniel Merino y Rodrigo Norambuena.

Ruminot siguió reclamando: “El niño de UP, en una conferencia de prensa, cuando fue el apagón, dijo, llegamos a acuerdo con todos los artistas, y todos tuvieron la maravillosa disposición de cambiarse de día. A mí no me llamó ni un culiao”, contó sacando carcajadas en el público y refiriéndose a Merino.

El humorista comentó que durante los días de espera, estuvo “encerrado” en una pieza con Morat y Sebastián Yatra, los otros artistas que debieron reagendar sus presentaciones por el apagón.

En esa línea, señaló que en ese tiempo juntos, vieron “tanta tele que empezamos a revisar el festival en Disney Plus. Estábamos tan aburridos que encontramos buena la rutina George Harris. Imagínense la hue... Encontramos todo bueno, todo bueno, todo bueno, Volpato fluida, toda la weá buena”, señaló.

Los comentarios del comediante hacían alusión al humorista venezolano George Harris, quien tuvo un bochornoso y desafortunado paso por la primera noche del Festival de Viña. Además, se refirió a la actriz Paola Volpato, quien fue la encargada de presentar junto a Rafael Araneda las competencias folclórica e internacional durante la segunda jornada del Festival, teniendo una cuestionada performance.

Más tarde, volvió a reírse de George Harris, señalando que el corte de luz se produjo porque un sujeto estaba realizando conexiones de cables, cuando unos trabajadores chilenos le habrían dicho que no lo hiciera, a lo que el individuo les respondió: “A ver, yo llevo 20 años de carrera. Ya te quisieras tú lo que yo hago”, señaló el humorista con tono caribeño, imitando una de las frases que utilizó el venezolano cuando desafió al Monstruo.

Más adelante remarcó que en Chile “no somos xenófobos”. “Porque si usted viene a Chile, trabaja, cumple las leyes, nadie se va a preocupar si es argentino, peruano, boliviano, nada”, sacando aplausos en el público.

Inmediatamente agregó: “Todos los que son respetuosos, trabajan y cumplen, nadie va a andar preguntando la nacionalidad. Dicho esto, cámara, George Harris puta que erí pesado conch...”, haciendo reír al Monstruo.