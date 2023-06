Cómo comenzó el caso de abuso sexual infantil que terminó con el padre del senador Macaya en prisión preventiva

Para los efectivos de la PDI que llegaron la tarde del lunes al fundo Santa Elena, en San Fernando, en la Región de O’Higgins, era imposible determinar si a quien buscaban estaba o no en el lugar. Fuentes del caso comentan que ese día no pudieron dar cumplimiento con la orden de detención emanada de la justicia, porque no lograron esclarecer si Eduardo Macaya Zentilli (71) no quiso entregarse en espera de asesoría legal o bien, efectivamente no estaba en el predio.

Los detectives contaban con una orden de detención en contra de Macaya, padre del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. ¿El motivo? Hacer efectiva una resolución judicial emanada del Juzgado de Garantía de San Fernando, a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, quien indagaba al empresario agrícola por el presunto delito de abuso sexual infantil.

La denuncia que originó esta investigación llegó a manos del Ministerio Público la semana pasada, donde la familia de una niña menor de 12 años, acusó que Macaya Zentelli habría realizado actos de connotación sexual en su contra. A partir de eso se inició una indagatoria que, hasta ahora, apunta también a otras dos víctimas.

Con la PDI buscándolo, y con la Fiscalía Regional de O’Higgins recabando medios de pruebas, el imputado decidió entregarse, y lo hizo durante la mañana de este 7 de junio, en el Juzgado de Garantía de San Fernando, en compañía de su abogado, Luis Masferrer.

Fuentes del caso apuntan a que en el caso existe evidencia que apuntaría al registro gráfico de los supuestos abusos, como también testimonios de niñas y adolescentes.

Su defensa: “Probaremos su inocencia”

Masferrer, consultado por La Tercera, descartó la ocurrencia de los ilícitos denunciados. “Mi representado es inocente. Toda persona tiene derecho a defenderse de una acusación como esta”, dijo.

En esa misma línea, agregó que “nosotros probaremos la inocencia de mi representado durante el transcurso de esta investigación. Hay varias inconsistencias en la carpeta investigativa”.

El senador Javier Macaya también quiso referirse al caso y lo hizo a través de una declaración pública en que cerró filas con su progenitor.

“En nombre de toda nuestra familia, mi madre, sus cinco hijos y 15 nietos, queremos expresar que lo apoyamos y confiamos plenamente en él”, dijo.

Junto con eso, la autoridad sostuvo tener la convicción junto a su familia de que se trata de una acusación falsa. Pese a eso, agregó que como “cualquier chileno deberá acreditar su inocencia en las instancias correspondientes. Por lo anterior, se presentó hoy voluntariamente al Tribunal de Garantía de San Fernando ofreciendo toda su colaboración en esta investigación”.

“Como familia pedimos respeto a la presunción de inocencia y confiamos en que el rol público de uno de sus hijos no sea una excusa para agregar una carga adicional a nuestro padre, que traspase las barreras de la dignidad y el derecho a la privacidad de todos los involucrados, incluidas las personas denunciantes”, concluyó el escrito del senador.

La resolución del tribunal

Durante la audiencia, la fiscal de la causa, Javiera Oro, expuso videos que apuntarían a la reiteración y concreción de los ilícitos denunciados, en una formalización que tuvo el carácter de reservada y que duró más de tres horas.

Dada la gravedad de los delitos, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Macaya Zentilli, lo cual fue rechazado por la defensa, argumentando que no existían los antecedentes suficientes para fundar la medida.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de San Fernando, tras un receso que duró más de 30 minutos, finalmente resolvió acceder a la solicitud del ente persecutor y decretar la prisión preventiva.

El caso ahora continuará con más diligencias pendientes que le restan a la Fiscalía para, eventualmente, detectar la existencia de otras presuntas víctimas de uno de los empresarios agrícolas más importantes de la Región de O’Higgins, y padre del presidente de la UDI.