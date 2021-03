Gestiones en Segpres y Hacienda: Diputados oficialistas presionan en favor de propuesta de Lavín para retirar fondos de la AFC

Con la presión del tercer retiro en aumento (el nuevo presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, puso en tabla el proyecto), creció también la tensión entre los presidenciables para hacer viables las propuestas alternativas que han lanzado. La oferta de quienes buscan llegar a La Moneda ha sido amplísima y va desde bonos y préstamos sin intereses a la controvertida fórmula de Joaquín Lavín de echar mano a los fondos del Seguro de Cesantía.

Como el gobierno hasta ahora no ha cerrado del todo la puerta y la calificó como “analizable”, por estos días son varios los parlamentarios que se han desplegado en el Congreso para conseguir el vamos de La Moneda a la idea del alcalde de Las Condes, que en lo medular plantea que los 10,5 millones de trabajadores afiliados al seguro de cesantía puedan retirar un monto de entre $ 400.000 y $ 1.000.000, dependiendo del ahorro que tengan en sus cuentas individuales. Y que si éstos no alcanzaran para el mínimo planteado, se sugiere que la diferencia sea financiada por el Estado a través del Fondo Solidario que también maneja la Administradora del Seguro de Cesantía (AFC).

“Por ahora, estamos desplegados haciendo varias gestiones a nivel de gobierno, de los técnicos y con la oposición. Estamos dispuestos a llegar, con los argumentos técnicos, hasta el Presidente Piñera cuando sea necesario, porque sabemos que es la última firma”, asegura el diputado UDI Jorge Alessandri.

En esta cruzada está su par Guillermo Ramírez -como no si fue del equipo de Lavín en Las Condes- y también el RN Gonzalo Fuenzalida.

Las gestiones comenzaron el lunes de la semana pasada, cuando enviaron la propuesta a los equipos de los ministerios de Hacienda y de la Segpres. En el primero conversaron con el coordinador legislativo, José Riquelme, mientras que el ministro Juan José Ossa los recibió el viernes en su oficina.

Hoy miércoles se reunirán con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien tiene a su cargo la regulación del AFC, y para mañana jueves se ha concertado un café entre el presidenciable y los diputados UDI de la Metropolitana como: María José Hoffmann, Patricio Melero, Juan Antonio Coloma, Nora Cuevas, entre otros, paras darle más fuerza a la propuesta.

Duda del gobierno: ¿Será posible pagarlo?

En la reunión con Ossa conocieron los reparos del gobierno a la propuesta de Lavín. En el Ejecutivo se preguntan qué sucederá con las personas sin saldo en la cuenta individual o si tienen pocas cotizaciones, qué pasará con el seguro y la tasa de reemplazo si después de retirar queda sin empleo. Frente al punto, los parlamentarios propusieron que los empresarios pudiesen donar con beneficio tributario y que el Fisco hiciera un aporte mayor por seis años para restablecer el Fondo Solidario.

Pero hubo una duda que no pudieron responder y que motivó la reunión con Macías, quien criticó fuertemente la idea de Lavín. “Nos pidieron que averiguáramos si el AFC tiene la posibilidad de hacer 10 millones de transferencias en un par de días, como hicieron las AFP con los retiros de fondos, esa logística no cualquiera la puede hacer”, reconoció Alessandri.

Esperan que el regulador despeje esas incógnitas, a pesar de sus fuertes declaraciones en radio Pauta contrarias al retiro del seguro de cesantía, el cual calificó como “una mala política pública” que puede dejar este sistema sin recursos. “¿Qué pasaría mañana si las personas no tienen cuenta individual y no hay Fondo Solidario? No va a haber prestaciones por cesantía. Hoy día ya hay dos millones de personas que no tienen saldo en su cuenta de cesantía producto de la pandemia, pero si, además, llevamos el Fondo Solidario a cero habrá personas que quedarán muy desprotegidas ante situaciones de cesantía”, acotó Macías en esa entrevista.

Entre los promotores indican que las conversaciones con los equipos del gobierno no han sido superfluas, sino que han entrado al mínimo detalle, “ambos equipos tanto el de Cerda como el de Ossa han estado de acuerdo que es mucho menos dañino que el tercer retiro que llega a más personas y no afecta las futuras pensiones”, recalca Alessandri. Además, ellos confían en que las buenas perspectivas para la economía se cumplan y en los próximos meses menos personas deban recurrir al seguro de cesantía.

Los parlamentarios que están con Lavín en esta cruzada ven como un buen presagio la respuesta que entregó el director de Presupuestos, Matías Acevedo, en la reunión-almuerzo habitual de los lunes con los parlamentarios de Hacienda. Si bien estaban analizando el proyecto del bono clase media, ante una pregunta tangencial sobre la idea de Lavín, les afirmó que la “estaban estudiando seriamente”.

Condiciones de la oposición

Los diputados gremialistas también han hecho gestiones con la oposición por el proyecto. Ayer ya se reunieron los representantes del FRVS, y en estos días esperan contactarse con sus pares socialistas y del PPD.

“No nos vamos a negar ni dar un portazo a ningún proyecto que busque incorporar recursos a las familias. Aunque esperamos también grados de reciprocidad de parte de los diputados de gobierno en torno a llegar a un acuerdo de tercer retiro”, indica la diputada de esa bancada, Alejandra Sepúlveda.

Sin embargo, Alessandri, Fuenzalida y Ramírez descartan de plano esta reciprocidad recordando que ese proyecto será rechazada en su momento por el Tribunal Constitucional como sucedió con el intento del segundo retiro, y remarcan que ellos no están disponibles para patrocinar ningún proyecto inadmisible, ni siquiera esta propuesta de Lavín si no es patrocinada por Piñera. Aunque no desestiman que otro parlamentario decida presentarla colocando al gobierno en un confuso escenario.

En el resto de la oposición más bien miran con recelo y distancia esta iniciativa del edil de Las Condes, porque creen que surge para enturbiar la discusión del tercer retiro, como ha señalado el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto: “Creemos que esta iniciativa busca cuidarles el negocio a las AFP como un voladero de luces para tratar de impedir el tercer retiro”.

Pero las esperanzas no decaen. “Creo que la propuesta de Lavín va a agarrar vuelo en el Congreso, porque todos saben que en un tercer retiro hay tres millones de personas que no podrán sacar, porque no tienen saldo, mientras que un retiro del AFC asegura que todos reciban un monto, y no perjudica las pensiones de futuro”, recalca el diputado Guillermo Ramírez.

RN también empuja

Por otro lado, 12 diputados de RN enviaron una carta al Presidente Piñera solicitando que el bono clase media anunciado fuera lo más universal posible y abarcara el 80% de la población, gatillada por la preocupación de Frank Sauerbaum, Miguel Mellado y Leonidas Romero.

Ellos temen que si el Ejecutivo incluye muchos requisitos para acceder a esta ayuda, finalmente causará más reclamos entre las personas que son excluidas, los cuales terminan siempre llegando a sus escritorios. “Creemos que se estaría cometiendo el mismo error que se cometió la vez anterior de hacer una serie de exigencias, como por ejemplo el Registro Social de Hogares, que gran parte de la clase media no tiene, y si lo tiene figura casi como el único heredero de la fortuna de Luksic”, manifiestan.

En su carta calculan que si se entregara un bono de $ 500 mil a ocho millones de chilenos más necesitados, el costo sería aproximado de US$ 5.500 millones, “cifra muy inferior a los US$ 19 mil millones de un tercer retiro y que -acumulado a los dos anteriores- llegaría a los US 54 mil millones, y también por debajo de la idea de recurrir a los US 12 mil millones del seguro de cesantía”.

“Hasta ahora no hemos tenido respuesta, ninguna, y ese es el problema. Pedimos que el ministro de Hacienda nos reciba, pero no nos han dicho nada. Tenemos el mejor ánimo de aprobar este proyecto, pero si no hay cambios en la Cámara lo van a hacer pedazos”, recalca Sauerbaum.

El diputado añade que, a diferencia de los UDI, esta petición no está vinculada con la candidatura presidencial de su partido. Sin embargo, Mario Desbordes coincide con esta solicitud: “hace mucho tiempo hemos planteado que es importante presentar un bono que no ponga condiciones, que no tenga letra chica, que no ponga tanto requisito, y en ese contexto, apoyo absolutamente la propuesta de los diputados, es una propuesta que hacemos desde Renovación y ojalá incluso la puntería fuera un poquito más alta de los $500 mil pesos porque hay mucha gente que nos está pidiendo urgente una ayuda”.

Y en la misma línea, el candidato de RN sostiene que el bono es la mejor solución ahora que se discute un tercer retiro de 10%, “que los trabajadores no tengan que meterse la mano en los bolsillos ya sea por el fondo de las AFP o del Seguro de Cesantía. Por eso hemos pedido al gobierno que haga un bono universal, sin tanto requisito. Recursos hay, esa es la salida y si no hay una solución por ese lado, bueno habrá que evaluar todas las posibilidades”.