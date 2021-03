¿Y en vez del tercer retiro, qué? Las propuestas alternativas de los presidenciables

A falta de un proyecto, hoy hay tres mociones parlamentarias corriendo en paralelo en el Congreso para un posible tercer retiro del 10% de las AFP.

Está la que ingresó -no con poca publicidad- la diputada y carta presidencial Pamela Jiles (PH) en diciembre de 2020, otra de la Federación Regionalista Verde Social y una de los diputados PPD. Ninguna en tabla por ahora, pero todas han obligado a la larga lista de presidenciables a definirse en qué lado de la línea están: si a favor de la idea o apoyando al gobierno, que ya anunció que está dispuesto a llegar nuevamente al Tribunal Constitucional y que la semana pasada intentó aplacar el avance de la iniciativa con un plan de ayuda a la clase media (justo cuando la Región Metropolitana retrocedería a Fase 2 producto del alza de contagios del Covid).

Con la presión electoral encima, los presidenciables (esta semana se sumaría al listado el diputado Gabriel Boric) han tenido que hacer uso de toda su creatividad para salir al paso de la idea de volver a echar mano de los fondos previsionales. Así, surgió la semana pasada la criticada propuesta del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de hacer uso de los fondos del seguro de cesantía, y también la iniciativa del presidenciable de Evópoli, Ignacio Briones, de apostar a la entrega de créditos sin intereses.

La Tercera hizo un repaso a todos los candidatos declarados hasta ahora para conocer sus propuestas técnicas (si es que las hay), o en su defecto su posición concreta sobre el tercer retiro que, dependiendo del prisma con que se mire, podría ayudar a las familias afectadas económicamente por la pandemia o dejar al 40% de los afiliados sin saldo para su vejez.

Pamela Jiles (PH): Tercer retiro universal y sin pagar impuestos

El martes 15 de diciembre la diputada y candidata presidencial del Partido Humanista ingresó la iniciativa del tercer retiro del 10%. Hoy presiona para que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ponga en tabla la iniciativa que permitiría retirar desde 35 UF ($ 1 millón) a 150 UF (cerca de $ 4 millones), con exención de impuestos y sería universal.

La congresista -que figura dentro de los primeros puestos en las encuestas presidenciales- ha desplegado en sus redes sociales una estrategia comunicacional bajo el hashtag “FuerzaAbuelaConTercerRetiro”.

Ignacio Briones (Evópoli): Eliminación de exenciones tributarias y préstamo estatal solidario

El candidato de Evópoli no está a favor del tercer retiro y considera que la mejor solución para enfrentar la crisis es la eliminación de las exenciones tributarias, que “son privilegios que permiten que algunas personas que tienen que pagar impuestos paguen menos o, incluso, cero”.

Según su propuesta, “esto permitiría allegar recursos para siempre de forma permanente por los mismos montos que aquello que se pretende sacar del fondo de seguro de cesantía en su componente solidario”.

Para Briones, “las familias chilenas tienen un alto endeudamiento, y esto lo hemos visto también a propósito del retiro de los ahorros previsionales (...). Buena parte de esos retiros han ido a pagar deudas, pero no solo es un problema de altos endeudamientos, sino que de una tasa de interés muy alta”, por lo que amplía la propuesta a “un préstamo estatal solidario a tasa real cero que tenga como fin exclusivo prepagar esta deuda cara por una deuda barata a tasa real cero”.

Ximena Rincón (DC): Renta básica a través del Fondo Solidario para quienes no tengan saldo

La abanderada de la DC no estaba, en primera instancia, de acuerdo con el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Sin embargo, a fines de febrero, Rincón anunció su voto a favor de la iniciativa.

“En ese escenario en donde el gobierno no empatiza ni asume el desafío que tiene de cuidar a todos en el país, será inevitable aprobar el tercer retiro, pero no será suficiente, porque hay personas que ya no tienen fondos o que no han tenido la posibilidad de acceder a ellos porque tienen una renta vitalicia o el antiguo sistema”, dice la senadora. Y ante esto, asegura que exigirá una renta básica para quienes no tengan saldos en sus cuentas de las AFP, y propone que “se avance en el uso del Fondo Solidario del seguro de desempleo”.

Joaquín Lavín (UDI): Retiro extraordinario de fondos del seguro de cesantía

El abanderado de la UDI propone como alternativa al tercer retiro la utilización de los fondos de la AFC. Frente a las críticas de su sector y de la oposición tuvo que salir varias veces a explicar la idea que lanzó primero por redes sociales.

La iniciativa contempla que los afiliados podrán sacar el 50% del total que tienen acumulado en su cuenta individual, con un mínimo garantizado de $ 400 mil y $ 1 millón como retiro máximo.

Antes de lanzar su propuesta, Lavín le adelantó su idea a algunos parlamentarios UDI. Pero eso no bastó para que se cuadraran con él. “Hoy se acumula un total de US$ 12.000 millones en esos fondos, que no consideran US$ 2.000 millones adicionales acordados en la Ley de Presupuesto de este año para ser incorporados en el Fondo Solidario (...). Quien no tenga recursos en su cuenta, podrá utilizar el Fondo Solidario”, ha explicado.

Respecto a su propuesta, el alcalde de Las Condes afirma que “la principal ventaja es que hay tres millones de personas que no tienen nada en sus cuentas de AFP; en cambio, acá podrían retirar $ 400 mil”. Y agrega que, además, “hay otro millón de personas que con su tercer 10% podrían sacar menos de $ 400 mil, por tanto, les conviene más esta otra fórmula”.

Sebastián Sichel (IND): Transferencias directas del Estado y rechazo al tercer retiro

El candidato independiente se ha mostrado totalmente en desacuerdo con el tercer retiro. Ante esto ha planteado que deben existir transferencias directas del Estado que provengan del presupuesto de la nación.

Desde su equipo programático de campaña afirman que “respecto de todos los retiros que ha habido, la posición nuestra es que corresponden a un error, porque dejan a las personas con menos recursos para el futuro y es una manera irresponsable de resolver un problema urgente. Le dejan el costo a las personas y, en definitiva, a las generaciones futuras. Esto debe enfrentarlo el Estado con sus recursos y su capacidad económica”.

Paula Narváez (PS): Apuesta a utilizar los recursos del cobre y capacidad de endeudamiento del Estado

La candidata presidencial del PS ha sido crítica respecto a las medidas que se han impulsado desde La Moneda. “La crisis económica producto de la pandemia la han pagado las familias con sus ahorros previsionales, porque las medidas de apoyo económico del gobierno han sido insuficientes”. Ante esto, la exministra propone la utilización de los recursos del cobre y afirma que el Estado tiene la capacidad de endeudarse: “Hay recursos disponibles, el país tiene fondos soberanos, recursos adicionales del cobre y otros, además de capacidad de endeudamiento a bajas tasas que permiten financiar aportes directos del Estado a las familias”.

Sin embargo, sostiene que en caso de no avanzar en un proyecto que reemplace el uso de los fondos previsionales, “no quedará, lamentablemente, otra alternativa que un tercer retiro”.

Carlos Maldonado (PR): Bono de $ 500 mil por hogar al menos durante tres meses

El abanderado presidencial del Partido Radical cree que el retiro de los fondos previsionales no es lo más apropiado. Sin embargo, afirma que “si el gobierno no asume la magnitud de la crisis y no propone medidas de envergadura, tornará inevitable un tercer retiro”.

Así, propone un bono de $ 500 mil por hogar “sin letra chica, incluyendo a la clase media, y al menos por tres meses. Estamos hablando de destinar para ayuda directa a las personas unos 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto actual, financiado con fondos soberanos, deuda y excedentes del cobre”.

José Antonio Kast (Partido Republicano): Aporte estatal, pero con requisitos

El líder y candidato presidencial del Partido Republicano no adhiere ni al tercer retiro ni a la propuesta de Lavín sobre recurrir al seguro de cesantía. “Los chilenos no pueden seguir pagando esta crisis con sus pensiones ni con sus ahorros. El fondo de cesantía y los fondos de pensiones no son un cajero automático, porque esa plata jamás la van a recuperar”, dice Kast.

Su propuesta se basa en un aporte estatal, pero con ciertas restricciones. “Lo que los chilenos necesitan es un aporte de emergencia del Estado, contundente, que ayude a los que no pueden trabajar o que se han visto gravemente afectados por la crisis durante todo el tiempo que sea necesario”, afirma.

Sin embargo, los requisitos que plantea son que se centren principalmente en la clase media y en ciudadanos “que estén afectados por restricciones como cuarentenas y transición y que hayan visto disminuidas sus rentas. No es para todos, ni menos para quienes cobraron bonos sin cumplir los requisitos y aún no los devuelven”.

Heraldo Muñoz (PPD): Transferencia directa a Cuenta RUT

El candidato presidencial del PPD presentó una alternativa al tercer retiro y exhortó al gobierno a hacerse cargo a través de financiamiento directo. Asimismo, apuntó sus dardos contra la propuesta de Lavín. “Pretender usar el seguro de cesantía es hacer recaer la responsabilidad de la crisis sobre los trabajadores en vez de la responsabilidad del Estado. Más créditos y más deudas para la gente que está endeudada no es el camino”, dice.

Frente a esto, Muñoz señala que “el gobierno tiene que transferir platas directamente a la gente. El gobierno tiene los fondos y sabe cómo realizarlo: se puede hacer directamente a las cuentas RUT del Banco Estado, que el 74% de los y las chilenas tiene: lo que se requiere hoy día es apoyo directo del Estado, no más créditos para ir encima de más deudas”. Además, dice que focalizaría este beneficio en la clase media y en sectores más vulnerables.

Evelyn Matthei (UDI): “(Retiro de fondos AFC) es lejos la mejor fórmula”

La edil de Providencia y eventual candidata presidencial -que tomará su decisión posterior a las elecciones del 11 de abril- no ha manifestado una propuesta alternativa al tercer retiro del 10%, pero adhiere a la iniciativa de Lavín sobre retirar ciertos montos de los ahorros de las Administradoras de Fondos de Cesantía (AFC).

“El Fondo de Cesantía perfectamente puede ser utilizado para efectivamente dar un alivio a las personas hoy día. Este es creado básicamente para cuando una persona queda sin trabajo, pero en estas condiciones en que todo el mundo está sufriendo, perfectamente pueden ser usados esos fondos y efectivamente serían un tremendo alivio para todas las familias (...). A mí me parece que es lejos la mejor fórmula”, dijo Matthei.

Mario Desbordes (RN): Bono universal, sin condiciones ni focalización

El exministro de Defensa y actual abanderado presidencial de Renovación Nacional y del PRI se ha mostrado reacio a que se utilicen recursos fiscales para enfrentar la crisis. Fue uno de los impulsores del primer retiro del 10%, pero hoy afirma que “no se puede seguir financiando la crisis con el bolsillo de las personas”.

Ha tomado distancia sobre este eventual nuevo retiro y también de la propuesta de Lavín. “Solo podría beneficiar a una fracción de las familias que lo necesitan. Sería pedirles a los chilenos que sigan financiando la crisis con sus bolsillos. Existen mejores alternativas”, dice.

En este contexto, Desbordes propone un bono de transferencia directa, que sea “universal, sin condiciones ni focalización, para el 70% de la población. Para eso, sería bueno utilizar parte de las ganancias, excedentes, que está dejando el nuevo precio del cobre”.

Daniel Jadue (PC): Aumento de los pagos adicionales por subsidio de cesantía

Hace algunas semanas, el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue, abordó parte del debate que se ha generado en el país sobre el recurrir a los fondos previsionales en medio de la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión no quiso profundizar en su visión con La Tercera.

En todo caso, en otras ocasiones ha dicho que “la discusión sobre un eventual tercer retiro tiene que ser en el contexto en que estamos, y yo creo que ese contexto da para analizarlo con seriedad”. Y en una columna que escribió en Cooperativa el pasado 3 de marzo señaló: “Existe un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar un total de 1,3 millones de subsidios al empleo. La última información indica que se han otorgado solo cerca de 500 mil subsidios”. Así, planteó “aumentar, a través de una ley de emergencia, de 45% a 70% los pagos adicionales por subsidio de cesantía de la remuneración promedio de los últimos 12 meses de las y los trabajadores cesantes, con un valor máximo de $ 500 mil pesos y uno mínimo de $ 250.000”. Esto, señalando que esta ley -que puede ser prorrogable- tenga una vigencia hasta junio de este año.

Además, afirmó en Cooperativa que “es imprescindible que el Ingreso Familiar de Emergencia se amplíe de 5,3 a 8 millones de personas en marzo y abril, y que pase del monto de 25 a 100 mil pesos por persona”.