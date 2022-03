Juan Antonio Coloma: “Es importante llegar a consensos; eso no significa que aceptaremos cualquier acuerdo, pero tampoco negarnos a algo que parezca razonable”

Asumió como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado el miércoles pasado. Y el primer proyecto que debió dirigir desde esa posición fue el que el gobierno envió para elevar los recursos para el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). Juan Antonio Coloma liderará esta instancia el primer año del gobierno de Gabriel Boric, donde además la oposición tendrá mayoría. Junto a Coloma estará José García Rumonit (RN) y Felipe Kast (Evopoli). Además, la comisión la integran los senadores Daniel Núñez (PC) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Coloma anticipa que bajo su mandato esta instancia buscará llegar a acuerdos, pero eso no significa que estarán disponibles para aprobar cualquier iniciativa del Ejecutivo, critica que se insista con los retiros de los fondos de pensiones y plantea que el alinear a su sector será la primera gran prueba del liderazgo del ministro de Hacienda, Mario Marcel y del gobierno.

¿Cuál será su sello al mando de la Comisión de Hacienda?

La comisión de Hacienda ha sido un activo para la seriedad económica del país y, en ese sentido, creo que se seguirá actuando de esa manera.

Desde su lugar en la presidencia de la Comisión, ¿cuál será su rol como oposición?

Uno de los activos que ha tenido esta Comisión es analizar los proyectos en su mérito. Uno puede tener acercamiento a algunos temas, pero debemos tener la capacidad de escuchar y llegar a acuerdo. Por ejemplo, esta semana se llegó a un acuerdo en el proyecto que aumenta los recursos para el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) y quedamos en analizar medidas para los precios de parafina y gas. Lo mismo en relación a la forma en que se puede enfrentar el precio del trigo. Son materias que se pueden ir conversando.

05 DE ENERO DE 2021/VALPARAISO El senador Juan Antonio Coloma, durante la sesion del Senado. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Ustedes criticaban a la oposición del gobierno de Piñera que era obstruccionista. ¿Cómo serán ustedes?

Dentro de la comisión no tenemos las mismas ideas, pero hemos tenido un sello que es básicamente buscar la seriedad en materia económica. En momentos de incertezas, como las actuales, es doblemente importante la argumentación y el llegar a acuerdos. Eso no significa que vamos a aceptar llegar a cualquier acuerdo, pero tampoco que nos vamos a negar a algo que parezca razonable. Espero que seamos una oposición que siempre piense en el bienestar del país. Buscaremos los legítimos acuerdos, pero también habrá diferencias. El elemento clave, en un Senado equilibrado, es la capacidad de argumentación para llegar a los acuerdos.

Y con sus compañeros de bloque, ¿cómo actuarán?

Siempre escuchamos y entregamos argumentos en general, pero tratamos de ponernos de acuerdo siempre antes de votar, así lo hemos hecho con el senador José García y así esperamos hacerlo también con Felipe Kast.

En abril el gobierno entregará una actualización del escenario fiscal, ¿se citará al ministro antes que se conozcan esas cifras?

Le pedimos al ministro Marcel poder discutir y hacer un diagnóstico común en materia de cifras fiscales. Se puede tratar de coincidir y determinar dónde están las holguras fiscales y cómo mejorar el gasto. Las prioridades que exigirá una eventual mayor recaudación, y cómo se cuida el crecimiento. Marcel quedó en asistir a la comisión en la primera semana de abril para plantear sus perspectivas y a escuchar a cada uno de los senadores. Esto con el objetivo de donde enfocar los esfuerzos y ver donde tenemos mayor espacio para un entendimiento.

Uno de los primeros proyectos de ley que deberá ingresar el Ejecutivo es el monto para el salario mínimo. ¿Ve factible llegar a los $400 mil este año?

En esa discusión, el gobierno tiene una responsabilidad bien grande para hacer una propuesta que sea la mayor posible, pero entendiendo que eso tiene efectos en el empleo, el crecimiento y la productividad. Eso es lo que tenemos que ir analizando.

En cuanto a la reforma tributaria, Marcel fijó algunos plazos y dijo que ingresarían los primeros proyectos en junio, ¿qué le parecen esos tiempos y la idea de abrir un debate más amplio?

En lo tributario tenemos que ver cuál es la situación actual. El ministro ha hablado mucho de la necesidad de poder conversar estos temas y tratar de lograr un pacto más duradero en el tiempo. Hay muchas incertezas en ese escenario. Para la inversión y el crecimiento, la incerteza es mala compañía. Es muy importante tratar de definir cuáles son los parámetros y tratar de generar un pacto que sea duradero en el tiempo. Se tiene que tratar de no repetir lo que ha pasado durante los últimos años, que han sido de permanentes cambios. No ha sido una buena señal, porque eso no ayuda a la certeza ni la inversión.

¿Para la reforma tributaria es mejor que se ingresen varios proyectos?

Es uno de los caminos. A veces cuando se mezclan muchos elementos, una discrepancia en una o dos materias pueden hacer muy difícil la tramitación. Lo que importa es el marco global y ese tiene que ser conocido en forma previa, saber hacia dónde se quiere apuntar.

Nuevamente se abrió el tema de un quinto retiro de los fondos de pensiones, ¿qué se juega en esta discusión Mario Marcel?

Esa votación será una prueba de fuego para el ministro Marcel, el oficialismo y el gobierno. Más que el resultado es cómo vote el oficialismo.

¿Ese tema se cerrará en algún momento?

Yo esperaba que ya ese tema estuviera cerrado. Me sorprende cómo los argumentos van cambiando. Al principio era por los efectos de la pandemia, y hoy nadie puede sostener que eso sigue sobre la mesa, entonces ya vamos viendo cuáles eran las verdaderas razones. Siempre lo planteamos, en un momento que era muy difícil, que estas eran malas políticas públicas y que más allá de los argumentos había un objetivo equivocado. Que a 11 días de instalado el nuevo gobierno tengamos señales de votación en la Cámara de un quinto retiro y que una parte sustancial del oficialismo diga que son políticas públicas adecuadas en contra de lo que dice el ministro de Hacienda… Es un tema que tiene que despejarse de buena manera por el bien de todos.