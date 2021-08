AFP realizan fuerte reducción de sus inversiones en Chile. Salen de renta fija y de acciones de energía y retail

Son casi US$50 mil millones que las AFP han depositar a sus afiliados entre los tres retiros de fondos de pensiones en lo últimos doce meses, desde que empezó a regir el primero de estos el 30 de julio de 2020. Desde entonces el mercado chileno ha sufrido por el alza del dólar, los temores globales y locales de la inflación y los rebrotes del COVID-19, pero son la extracción de recursos a los fondos previsionales lo que parece tenerlo más golpeado.

Y en doce meses, eso se ha hecho sentir en el mercado doméstico. Según el último reporte de inversionistas institucionales de Bice Inversiones, las inversiones de las AFP se volvieron más globales. El porcentaje de los fondos de pensiones en renta fija internacional pasó del 15,6% de julio de 2020 al 18,5% de julio de este año, en acciones internacionales la exposición subió de 28,6% a 33,7%, esto en desmedro de las inversiones en el mercado local. La renta fija chilena bajó de 48,5% a 40,8%.

Es en este contexto, la tasa de interés de la renta fija local sigue subiendo (baja el precio), impactando con ello el costo de fondo de los bancos (cuánto le cuesta financiarse para luego prestar esos recursos), y con ello los préstamos de las personas. De hecho, en la última licitación de Tesorería en julio pasado, los bonos en pesos a 10 años cerraron con una tasa 4,6%, por sobre el 3,6% que lograron en la licitación de abril de este mismo año, en tanto los títulos en UF a 12 años alcanzaron una tasa de 2,1%, encima del 0,97% del abril.

Esto, además, impacta pues el costo de fondo de los bancos ha venido al alza desde hace meses. Para el 6 de agosto, la tasa TAB nominal a 30 días –que pretende reflejar el costo de fondo de los bancos en pesos para ese plazo, estaba en 0,73%. Para 90 días ascendió a 1,16%, a 180 días en 1,63% y la de 360 días en 2,1%. En todos los plazos el dato implica un salto: para el 30 de junio, las tasas estaban en 0,32%, 0,61%, 0,94% y 1,47%, respectivamente.

Desinversiones en empresas

Sin embargo, las acciones chilenas, al menos como porcentaje de los fondos, prácticamente se han mantenido, pasando de 6,4% a 6,6%, aunque según indican en el mercado, las ventas han sido considerables. De hecho, para diciembre de 2020 la inversión era de 6,9%. Quizás es esta una de las razones por las que el IPSA sólo trepa 4%, pese a sus niveles de ganancias.

Entre el cierre de 2020 y julio de este año, las empresas donde las AFP vendieron un mayor porcentaje de la propiedad son del sector eléctrico, pero también el inmobiliario y consumo. Así, las gestoras se desprendieron del 4,4% de la propiedad de ECL, del 4,4% en Enel Américas, del 4,02% de Aguas-A, del 3,31% de Cencosud, 8,34% en Nitratos, 5,11% en SMU, 4,87% en Andina-B y un 7,98% Hortifrut.

Pero la mayor desinversión fue el 10,82% en Parque Arauco. Con todo, en dicha compañía aún mantienen el 6,9% de las acciones.

De hecho, en muchas, a pesar de desprenderse de parte relevante de la propiedad, aún poseen un porcentaje importante de ella. En Hortifrut aún mantienen el 19,7%, en Cencosud un 17,96%, en SMU un 6,13%,en Enel Américas 9,94% y en ECL un 13,38%. No es ese el caso de Aguas-A, donde sólo quedaron con el 0,73% de la empresa.

Sin embargo no todo ha sido ventas. Hay una acción que se ha robado la atención de las AFP: SQM-B. El papel trepa 18,86% en lo que va de 2021, periodo en el que las gestoras han adquirido más del 3% de dicha serie. A julio su participación en el título alcanza el 21,41%. Y en doce meses, la inversión en la firma alcanza los US$323 millones.

Los flujos

En términos de flujos, en julio las AFP registraron una desinversión neta de US $ 72,1 millones en renta variable local. Según calculó Bice Inversiones, las mayores ventas netas fueron Banco de Chile (US$ 22,7 millones), Enel Chile (US$ 19,1 millones) y Parque Arauco (US$ 15,2 millones).

“En tanto, las mayores inversiones netas fueron Falabella (US$ 52,5 millones), seguida de Enel Américas (US$ 27,9 millones) y BCI (US$ 2,8 millones)”, detalló el banco de inversión.

En tanto, en los últimos doce meses las desinversiones, medidas como flujo, tienen como protagonista a Enel Américas con ventas por US$146,9 millones, seguida por Cencosud (US$141,5 millones), Parque Arauco (US$134,5 millones), Falabella (US$116,8 millones), ECL (US$109,1 millones) y Entel (US$104,9 millones).

Respecto de las ventas, las protagonistas (además de SQM-B) en los últimos doce meses han sido Copec (US$112,7 millones), CMPC (US$63,4 millones), Santander (US$62,1 millones) y BCI (US$57,3 millones).

También apostaron por empresas en las que no tenían presencia. Si en diciembre de 2020 no poseían inversiones, para julio de este ejercicio figuran en Indisa (0,06%,), Ingevec (0,28%), Manquehue (0,12%), Paz (0,16%), Salmones Camanchaca (0,06%), Socovesa (0,09%), Tricot (0,03%), Camanchaca (0,11%) y Multifoods (0,06%).