Las claves de la primera jornada de inoculación masiva en Chile

Trescientos treinta y ocho días después de que se detectara el primer caso de coronavirus en Chile -el 3 de marzo en el Hospital de Talca-, esta jornada marcó un nuevo hito en lo que va de la pandemia: el comienzo de la campaña de vacunación masiva.

Fue alrededor de las 8.00 horas en el Cesfam de Futrono (Región de Los Ríos) donde se dio el “puntapié inicial” de este proceso, comenzado por adultos mayores de 90 años, personal de salud, entre otros.

Al lugar asistió el Presidente Sebastián Piñera quien, haciendo eco de las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que esto “representa un tremendo desafío y constituye en cierta forma una verdadera epopeya”.

Así, Ernestina Godoy (93) y Daniel Vera (30), médico del centro asistencial, fueron los primeros inoculados en el marco de esta proceso de inmunización masiva. Pero no fueron los únicos.

Meta diaria: 80 mil personas vacunadas

Con 1.422 puntos de vacunación habilitados en todo el país -el 100% de los locales informados por alcaldes- y más de un millón 50 mil dosis distribuidas para el proceso, el ministro Paris también fijó una meta de inoculados para esta jornada: “Por lo menos 80 mil personas”, dijo.

Ya en ese momento, con un balance que abarcaba hasta las 9.00 horas, habían 14.874 vacunados con CoronaVac.

Cerca de las 15.00 horas, las autoridades entregaron una nueva actualización: 128.287 personas en Chile ya habían sido vacunadas con la primera dosis. Y con Sinovac -con hora de corte las 13.34-, se habían inmunizado a 71.516 personas.

Según destacó el ministro Paris, de esta cifra total de inoculados en el país destacan las mujeres, quienes superan a los hombres: Así, a la fecha hay 84.844 mujeres (66,1%) y 43.436 hombres (33,9%) vacunados.

A nivel regional, las zonas en donde más se han administrado primeras dosis de Sinovac son la Región Metropolitana (27.450), Biobío (10.696) y Valparaíso (7.775)

En cuanto a la primera jornada de vacunación masiva, el ministro Paris destacó que “ha sido un proceso impecable desde el punto de vista de Salud”. Si bien “inevitablemente pueden haber ciertos traspiés”, estos, “se han superado en el transcurso del día”.

Inicio de proceso masivo de vacunación. (Foto: Agencia Uno)

Llegada de nuevos cargamentos

Durante la mañana, el ministro Paris tuvo otro anuncio respecto al arribo de más vacunas durante los próximos días: otras nueve millones de inyecciones de Sinovac llegarán al país en tres cargamentos durante la última semana de febrero y la primera de marzo.

“Nosotros habíamos anunciado 10 millones y fracción de vacunas Sinovac y ahora vamos a tener un poco más de 13 millones”, indicó el secretario de Estado. Además, informó que el laboratorio Pfizer/BioNTech retomaría la entrega de inoculaciones -que había estado suspendida desde fines de enero- a partir del 15 de febrero y, con ello, se contará con “400 mil dosis más”.

Embarazadas y mujeres nodrizas

Durante la entrega del primer balance de la jornada, el ministro Paris también se refirió a la vacunación de las mujeres embarazadas y nodrizas, indicando que habían hecho una nueva evaluación del tema.

“Hay que recordar que la vacuna en su aprobación no regía para ellas. Sin embargo, yo hice las consultas ayer al departamento de Evaluación de Tecnologías en Salud del Minsal y a algunos expertos, y con las mujeres lactantes - que se llaman nodrizas en realidad - no hay ningún problema para vacunar”, explicó. Si bien ellas no están en el grupo prioritario al no estar consideradas en un comienzo, “vamos a avanzar sobre ese tema”, agregó.

“Personalmente y el grupos de expertos en pandemia del Ministerio de Salud - algunos de ellos - me han dado su opinión positiva en relación a que ellas se pueden vacunar, así que vamos a avanzar en este tema”, sostuvo.

Con respecto a las embarazadas, indicó, se hará “una revisión sistemática de la literatura para estar seguras de que ellas se puedan vacunar”.

“Hay que recordar que la vacuna contra la influenza, que es una vacuna tecnológicamente igual que la del coronavirus, ellas se vacunan, así que también vamos a estudiar eso”, sostuvo.

Retrasos en La Florida y suspensión del proceso en Viña del Mar

La primera jornada de vacunación masiva no estuvo exento de problemas y en algunos puntos de vacunación se registraron retrasos en el proceso. Uno de ellos fue el Estadio Bicentenario -único local habilitado en La Florida-, donde algunas personas denunciaron hasta una hora de atraso.

Por su parte, el alcalde Rodolfo Carter explicó que esto se debió a una fiscalización de la Seremi de Salud RM por la cadena de frío de 11 mil vacunas que se encontraban en un camión refrigerado: “Cuando llega esta funcionaria y empieza a fiscalizar, detiene todo el sistema. Nosotros le dijimos que fiscalice, pero que el sistema siga funcionando”. El edil afirmó que este jueves se instalarán refrigeradores eléctricos en los puntos de vacunación para evitar estas situaciones.

Espacio Esperanza, recinto de vacunación dentro del Estadio Bicentenario de La Florida. (Foto: Agencia Uno)

El proceso inició recién alrededor del mediodía en el Cesfam Carlos Maldonado, en Viña del Mar, debido a que no habrían llegado las inyecciones a tiempo. Cerca de las 14.00 horas, y con personas que aún esperaban atención, se anunció la suspensión de la vacunación por haberse superado el aforo permitido.

El diputado Andrés Celis (RN) indicó que se había habilitado un sistema web para inscribirse en este recinto, pero que quienes no lo hicieron fueron devueltos a sus casas, entre ellos, adultos mayores. En ese sentido, “pido que tengan más criterio. Si un adulto mayor no se inscribió, que se le deje pasar de todas maneras”, llamó.

Denuncia del Minsal y polémica por medicamento Avifavir

Durante esta jornada se dio a conocer una denuncia ingresada por el Minsal ante la Fiscalía Regional de La Araucanía en contra de la presidenta histórica de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Temuco, Teresa Saavedra. ¿La razón? Haber hecho un llamado a no vacunarse con la vacuna del laboratorio Sinovac.

En el escrito presentado por la autoridad sanitaria, acusan que las acciones de Saavedra causaron “grave desinformación a la población y con ello un gran daño a la salud pública”. Los dichos de la dirigente de la Fenats había sido criticados públicamente por el mismo Paris, pero también por otros actores del gremio como la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien respaldó la seguridad de la vacuna y afirmó que esta postura “no representa a la comunidad médica”.

Otro de los temas que sigue generando reacciones en La Moneda es el uso de Avifavir, el medicamento ruso antiviral que el alcalde Daniel Jadue anunció para la comuna de Recoleta para combatir el Covid-19.

En esta oportunidad fue el vocero del gobierno, Jaime Bellolio, quien se refirió al tema y recalcó que el remedio ha sido sólo aprobado por el ISP para estudio clínico. Y agregó: “yo esperaría que nadie pretenda usar políticamente para una campaña presidencial los medicamentos. Sobre todo cuando estos tiene un efecto que puede ser nocivo para las personas”.

Facultad de Medicina de la U. de Chile respalda uso de la vacuna de Sinovac tras declaraciones de inmunóloga

Tras los polémicos dichos realizados por la inmunóloga de la Universidad de Chile María Carmen Molina, quien aseguró que los adultos mayores de 60 años que se vacunen con la vacuna de Sinovac “podrían quedar más susceptibles a infectarse con el virus”, y que autorizar su uso, por sobre la recomendación de los expertos del ISP, “es no tener idea de inmunología y pone en riesgo la salud de las personas”, la Universidad de Chile emitió un comunicado a través de su cuenta en Twitter defendiendo la vacuna de Sinovac y su uso en los adultos mayores.

En esta misma línea, el Dr. Juan Pablo Torres, director de Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile hizo un llamado a la población a vacunarse contra el Covid-19.

“Todas las vacunas autorizadas por entidades nacionales e internacionales, incluyendo la vacuna de Sinovac, han demostrado ser seguras y además tener una óptima efectividad contra la enfermedad, en especial con pacientes graves”, indicó.

Jorge Las Heras, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, aseguró desconocer las razones por las que la doctora Molina realizó ese tipo de opiniones por la vacuna.

“Estaba muy claro que la razón que se argumentó al comienzo por el ISP con respecto a la edad tenía que ver con la no inclusión de adultos mayores en los grupos de prueba. Sin embargo, posteriormente se probó en otros países que no había ninguna razón por la cual esta vacuna podría ser perjudicial para estas personas”, sostuvo.

El comunicado de la universidad fue respaldado también por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Lugares de vacunación

