Ley corta de pensiones: gobierno revisa cálculo de beneficiarios y costo de avance del Pilar Solidario por efecto del tercer retiro

Con celeridad espera el gobierno que se tramite la ley corta en pensiones que buscan ingresar próximamente al Congreso para subir la cobertura del Pilar Solidario desde un 60% a un 80% de la población. Y si bien en primera instancia tenían planeado ingresarlo esta semana al Congreso, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo que esperan hacerlo el próximo lunes.

El ministro señaló que el martes se reunieron con el Consejo Consultivo Previsional, pues la ley obliga a que esta instancia conozca el proyecto antes de que ingrese al Congreso, para que elabore un informe sobre el mismo.

“Estamos entregando todos los elementos y nos pidieron que no enviáramos el proyecto aún. Lo vamos a hacer en definitiva seguramente el lunes de la próxima semana, para tener el conocimiento del Consejo Consultivo”, dijo el ministro.

Fuentes del Consejo señalan que durante este martes el gobierno les explicó el proyecto de ley, y ahora están a la espera de que la administración de Piñera les envíe el informe financiero, con las estimaciones que debe hacer la Dipres del números de beneficiarios y el costo fiscal de la política, entrega que podría ocurrir entre este jueves y viernes.

En paralelo, fuentes del gobierno sostienen que se está revisando el cálculo que habían presentado en marzo de este año cuando anunciaron por primera vez el aumento de cobertura del Pilar Solidario. Esto, porque esas cifras fueron hechas en base a los saldos que registraban los afilados después de los dos primeros retiros de las AFP, por lo que ahora tendrán que considerar para el cálculo lo que ocurrió después del tercer giro.

Así, podrían aumentar los beneficiarios de 545.000 pensionados que anunciaron que tendría esta iniciativa, y por ende, también podría subir el costo fiscal, que por ahora lo han estimado entre los US$1.500 millones y US$1.600 millones.

Y como el Consejo Consultivo aún no cuenta con todas las cifras, no tienen claridad sobre cuándo podrían tener listo el informe, aunque no descartan que ello pueda ocurrir el lunes.

Por eso mismo, desde el gobierno están viendo, dados los tiempos, que no es descartable que el proyecto ingrese incluso después de Fiestas Patrias al Congreso, aunque el escenario base que manejan es que debería ocurrir la próxima semana.

Por ahora, la decisión que han tomado desde el Ejecutivo es enviar el proyecto todo en uno, es decir, las modificaciones previsionales junto con la eliminación o reducción de exenciones tributarias que van a financiar toda la iniciativa. Y al haber modificaciones tributarias, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ha dicho que esto debe ingresar por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, también puede estar sujeto a evaluación separar ambos temas, si de aquí a que ingresen el proyecto ven que el tema de las exenciones puede enredar el debate previsional.

Y cuántas exenciones ingresarán aún no está del todo definido, pues dependerá del costo final que estime la Dipres para la iniciativa. En todo caso, fuentes del gobierno señalan que tienen entre cinco y seis exenciones sobre la mesa, de las cuales, finalmente ingresarán al proyecto las que consideran que generan menos distorsiones, según los montos que se requieran, y solo las que sean estrictamente necesarias para financiar con ingresos permanentes los gastos permanentes que genera este proyecto.

Y las expectativas que tienen desde La Moneda en el itinerario de tramitación de la iniciativa son exigentes. Esto, pues tienen como antecedente la Ley 21.190, que fue la ley “corta” del Pilar Solidario que el gobierno separó en su momento de la reforma previsional, luego del estallido social, para aumentar las pensiones solidarias en un 50%. Esta iniciativa ingresó al Parlamento el 27 de noviembre de 2019 y se aprobó el 9 de diciembre de 2019, es decir, en una semana y media de tramitación.

En esta ocasión, estiman que los plazos serán mayores, pues creen que cuando inicie el trámite legislativo habrá reticencia de la oposición, sin embargo, proyectan que si el proyecto se empieza a tramitar después de Fiestas Patrias, podría salir luego de un mes y medio de tramitación, antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Ello, presionando con discusión inmediata. La apuesta es empezar la mejora de las pensiones desde diciembre, señalan fuentes de La Moneda.

Por su parte, el seguro de lagunas previsionales que trae la ley corta, consideraría que se financie con los mismos fondos que hoy están en el seguro de cesantía, pues siempre ha sido un sistema que está “sobrefondeado”, señalan desde la administración de Piñera. En ese sentido, regirá según la misma lógica que tiene actualmente el seguro de cesantía, es decir, cuando una persona quede cesante las cotizaciones serán pagadas con cargo a su cuenta individual, y luego de ello con el fondo solidario. También regirán los mismos requisitos del seguro de cesantía.

En todo caso, desde el Ejecutivo están abiertos a negociar en este último punto y otros temas, siempre y cuando sea en magnitudes razonables, señala una fuente de gobierno.

Votación del cuarto retiro queda para después de Fiestas Patrias

Finalmente será después del 18 de septiembre cuando se vote en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el cuarto retiro de las AFP.

Según lo definió la instancia, ello ocurrirá el 22 de septiembre. Asimismo, habrá plazo hasta el 15 de septiembre para ingresar indicaciones.

Algunas de las indicaciones que ingresarían los parlamentarios irían en la línea de que el cuarto retiro tribute. En la sesión de este miércoles, hubo críticas de algunos diputados por intentos de apurar el debate.