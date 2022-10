“Malestar vigente”: el mensaje que alista Boric a tres años del estallido social

“Abordará el tema y será un mensaje de Estado”. Esa es la certeza que transmitían este lunes en La Moneda respecto a lo que hará el Presidente Gabriel Boric este martes, a tres años del estallido social de octubre de 2019. Una fecha que no es baladí para el Mandatario porque será la primera vez que le toque estando en el poder, los años anteriores había enfrentado esta fecha como diputado y con una mirada crítica respecto del rol que tuvo Carabineros y la administración del expresidente Sebastián Piñera.

Si bien el tono general de las palabras que entregará Boric está resuelto, al cierre de esta edición, en Palacio decían que aún no estaba zanjada la puesta en escena, es decir, en qué parte de La Moneda se referiría al tema y si es que lo hará solo o acompañado. Eso sí, afirman, será durante la mañana y en la casa de gobierno.

Pero el nuevo aniversario del estallido no se ha conversado solo a nivel de autoridades de gobierno, sino que también con los partidos oficialistas y fue una de las materias que abordaron en el comité político ampliado de este lunes. Una cita que tuvo un menor aforo debido a que timoneles como Paulina Vodanovic (PS), Guillermo Teillier (PC) y Natalia Piergentili (PDD) estuvieron ausentes.

De hecho, fue el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien adelantó tras la cita que el Presidente Boric entregará un mensaje en referencia a la fecha. Sobre este punto, otros de los asistentes al encuentro comentan que el discurso irá en la misma dirección de lo que planteó el Mandatario durante la jornada en una actividad en Valparaíso: reiterar que no se abandonarán las “reformas estructurales” que ha exigido la ciudadanía desde 2019 y que lo que pasó durante esa fecha es un “malestar vigente”.

Ahí, el Jefe de Estado indicó que entre los motivos que tuvo la gente para “salir a la calle estuvieron algunas deudas que nuestro país tiene en derechos sociales, especialmente en materias de salud (...)”.

En esa línea, sostuvo que, “ante la arremetida de algunos sectores conservadores que pretenden hacernos creer de que nada pasó, quiero decirles que las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido, es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo, esas urgencias en pensiones, en salud, en el fondo en dignidad”.

En ese mismo sentido, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró en un punto de prensa que “el Presidente ha sido muy claro en que la mejor forma de abordar esta fecha significativa para el país no es solamente haciéndonos cargos del origen de la violencia y combatiendo la delincuencia, sino que también atendiendo los problemas de fondo estructurales que llevaron a un malestar generalizado (...). Eso nos corresponde a nosotros, en cómo trabajamos junto a distintas instituciones para seguir atendiendo las causas que dieron origen al estallido social”.

Sin embargo, en las últimas horas ha quedado en evidencia que no existe un discurso unificado para referirse a la fecha dentro de los partidos de gobierno. Así, de hecho, lo reconocen en las colectividades. Particularmente, existen matices entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Por ejemplo, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que “es una fecha que no debemos recordar (...). No la queremos recordar, no solo por los hechos de violencia que se generaron, sino también porque las demandas sociales que hasta el día de hoy se mantienen incumplidas”.

Por su parte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, comentó que “no es una conmemoración, es un día para la reflexión de cómo muchas voces y causas se manifestaron y que lamentablemente muchas a través de una violencia inusitada. Luego de tres años, hay que evaluar cómo las instituciones y la política resolvemos democráticamente los dolores sociales que persisten y caminamos a través del diálogo a esas transformaciones”.

De hecho, Vodanovic se ausentó del comité político debido a que, junto a la bancada de diputados socialistas, se reunió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para abordar propuestas en materia de seguridad pública. “Desde la bancada del PS no tenemos ningún reparo, ni ningún prejuicio, al señalar con mucha fuerza que nosotros vamos a apoyar la labor y la función de nuestras policías, porque creemos en ellos”, dijo el diputado Marcos Ilabaca (PS) a la salida del encuentro.

En la otra vereda, el presidente de Comunes, Marco Velarde, manifestó que “no nos equivocamos de que el 18 de octubre es una fecha que vamos a seguir conmemorando. Es otro el contexto político en el cual nos encontramos, pero nosotros no olvidamos una fecha que es importante (...). Siguen siendo demandas importantes para nosotros las demandas que el pueblo levantó, que chilenos y chilenas apoyaron en su momento, siguen presentes hoy en día”.

En esta misma línea, su par de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo que “no fue una especie de estado emocional alterado de algunos grupos de la población. Que el 18 fue exclusivamente un momento donde estuvieron presentes los violentistas, eso no fue así (...)”.

La caída en popularidad de Boric

Aunque fue un comité político más breve y con menos presentes que de costumbre -entre otras razones, porque las ministras Carolina Tohá (Interior), Ana Lya Uriarte (Segpres) y Jeannette Jara (Trabajo) llegaron casi 60 minutos después de la hora fijada-, abordaron también otras materias como la reforma de pensiones y los últimos resultados de la encuesta Cadem que arrojaron una baja de seis puntos en la aprobación del Mandatario.

El último punto, de hecho, concentró la mayor parte del tiempo del comité político debido a que, según el sondeo, la aprobación de la gestión del Presidente Boric llegó a su mínimo en lo que va de gobierno, con un 27%, dos puntos porcentuales menos que el promedio que tuvo Sebastián Piñera durante su segundo mandato.

En referencia a los resultados, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, manifestó en Canal 13 que él atribuye el desplome de la aprobación de Boric a la situación de seguridad que enfrenta el país, pero también sostuvo que la conducción política del gobierno es un factor. “Hay una conjunción de inseguridades de las personas, tanto económicas como de seguridad ciudadana, y cierto malestar en general por aspectos relacionados a la conducción política, que hay que corregir”, dijo.

Al interior del Frente Amplio comentan que actualmente existe un déficit en el despliegue comunicacional de las estrategias que realiza el gobierno. En el comité político, según cuentan algunos de los presentes, se comentó que en ocasiones pareciera que los mensajes que se emiten van dirigidos “a la burbuja política” y no a la ciudadanía. Además, en las colectividades dicen que este es un punto que ya se ha planteado anteriormente en estas instancias.

En esta línea, junto con sostener que la forma en que se comunica afecta la popularidad del Presidente, el diputado Patricio Rosas (Unir) afirmó que “he planteado (en el comité) que es importante que el despliegue comunicacional de todo lo que el gobierno ha estado haciendo tenga un lenguaje simple, entendible. El lenguaje tan político a veces es inentendible”.

Velarde, en referencia a las encuestas, agregó que “el país nos está demandando que hablemos con hechos, que trabajemos con mayor celeridad en responder las demandas sociales, en responder a una ciudadanía que nos exige que entreguemos mejores condiciones de vida. En eso estamos. (Las encuestas) son un llamado que tenemos que atender”.

En todo caso, entre los partidos del oficialismo no hay un diagnóstico común. El senador Latorre deslizó a su salida que podía deberse a la votación del TPP11, aunque enfatizó que “no lo explica todo” y que “esto es mucho más complejo”.

Como estrategia para repuntar en las encuestas, desde los partidos del oficialismo afirman que en el comité se acordó potenciar las agendas sectoriales, con el fin de mostrar el trabajo que están llevando a cabo las distintas carteras. Para eso, pretenden aprovechar apariciones en televisión y el despliegue territorial. Asimismo, la ministra Vallejo encabezó el lanzamiento de la página chileavanzando.cl, que tiene como objetivo compartir “los avances de gobierno”, según detalló.

La vocera, en todo caso, aseguró que “no gobernamos en función de encuestas”.