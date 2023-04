Super de pensiones: con nuevo retiro más de cinco millones de personas quedarían sin saldo en sus cuentas previsionales

“Como resultado de los tres primeros retiros de fondos, 1.506.033 personas no tienen saldo en su cuenta. Con un nuevo retiro del 10%, otros 4.069.884 afiliados y pensionados podrían quedar sin saldo”, esa fue una de la conclusiones que entregó ayer el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien expuso en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia donde se están tramitando diversos proyectos de ley que buscan concretar un sexto retiro de pensiones.

En sus conclusiones, Macías apuntó que en conjunto, un nuevo retiro por el 10% del saldo dejaría a 5.575.877 personas sin recursos previsionales, lo que representa un 43% del total de afiliados y pensionados por retiro programado con saldo y sin saldo producto de los retiros al 31 de marzo 2023.

Así, sostuvo que “en el caso de un retiro del proyecto de retiros de $1.000.000, 3.691.937 afiliados y pensionados adicionales agotarían su saldo. Así, un total de 5.197.970 personas quedarían sin recursos previsionales debido a los retiros, lo que representa un 40% del total de afiliados y pensionados por retiro programado con saldo y sin saldo producto de los retiros al 31 de marzo 2023″.

Según Macías, entre los tres retiros de fondos de pensiones aprobados entre 2020 y 2021 se han liquidado US$ 52.638 millones de los ahorros previsionales, pero con un nuevo retiro “el total girado fluctuaría entre US$ 63.987 millones y US$ 73.027 millones, lo que representa entre un 31% y 35% de los ahorros destinados para pensión, respecto de los saldos acumulados antes del primer retiro. Esto representa entre un 34% y 39% de los ahorros destinados para pensión al 31 de marzo 2023″.

En su presentación, el superintendente de Pensiones expuso que el 36% de quienes realizaron todos los retiros de fondos previsionales agotaron su saldo, sin embargo existen amplias diferencias entre los segmentos de menores ingresos.

Así, quienes sólo pudieron hacer el primero retiro, el 84% agotó su saldo, en el caso del segundo retiro la cifra equivale a 77,4%, y quienes sólo concretaron el tercero llegó a 70,8%.

En el desglose de los efectos de los retiros de pensiones en aquellos proyectos de ley que buscan un giro por el 10% de los saldos, implicaría retiros por US$ 20.388 millones, donde11.335.881 personas podrían retirar saldos de sus fondos de pensiones. En promedio, el retiro sería de UF 39,9, pero los afiliados retirarían un 51% de sus saldos.

En el caso de los proyectos que buscan retiros por $1 millón, el total de recursos para pensiones que se retirarían alcanzaría los US$ 11.349 millones, un 6,0% del total de los fondos de pensiones. El promedio del retiro sería de UF 22,2, y en promedio los afiliados retirarían un 47% de sus saldos.

Impacto en el mercado y pensionados

Si para el ahorro sería un problema un nuevo retiro, también lo sería para el mercado. Según Macías, para el caso de un retiro del 10%, con un pago a realizar en 10 días hábiles, los montos a liquidar en acciones equivaldrían a el 100% de los montos transados en las dos bolsa de valores, el 352% de los bonos de tesorería que diariamente se negocian en el mercado, y el 633% de los bonos de empresas.

Según Macías, “la venta forzada por parte de los fondos de pensiones para cualquier escenario de retiro generaría al menos dos efectos en el mercado de capitales local”, lo que implicaría “un aumento del nivel de tasas en renta fija nacional” a lo que se sumaría en primera instancia una apreciación del peso (baja del dólar). “impactarían negativamente el valor de los activos de los fondos de pensiones. El aumento del nivel de tasas haría disminuir el precio de los bonos nacionales, reduciendo el valor de los fondos más conservadores (D y E). Una disminución abrupta del dólar provocaría una caída en el valor de las inversiones extranjeras, impactando negativamente a los fondos A y B, principalmente”.

Sobre los pensionados, el superintendente de Pensiones, explicó que “mientras menor sea la edad de efectuar el retiro, el impacto en saldo a la edad de jubilación es mayor”.

“Por ejemplo, si una mujer de 25 años retira $ 1.242.839 (UF35) se estima que su saldo disminuirá en $3.978.261 y en el caso de un hombre la disminución estimada es $ 4.697.599 en pesos al 31 de marzo 2023″, dijo Macías.

Según los ejercicios realizados por el regulador, para el caso de un afiliado y una afiliada que comienza a trabajar a los 25 años, cotiza por un ingreso imponible equivalente al promedio de los cotizantes a abril de 2023 ($ 1.008.280 para mujeres y $ 1.157.412 para hombres) y tiene densidades de cotización de 49% en el caso de las mujeres y 58% para los hombres (promedio abril de 2023), el impacto de los tres retiros aprobados para el sexto en tramitación, implicaría que en el caso de los hombres, la disminución de la pensión autofinanciada alcanzaría entre un 27% y un 17% considerando los cuatro retiros, mientras que esta disminución es más importante en el caso de las mujeres, para quienes la caída acumulada por los cuatro retiros alcanza entre un 32% y un 20%.

Al término de la sesión, el presidente de la Comisión, el diputado Raúl Leiva (PS) comentó que el debate continuará la próxima sesión, el 9 de mayo (considerando que la próxima semana es distrital).