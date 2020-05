A 25 años del triunfo de Ríos en Bolonia, todos los primeros títulos de los tenistas nacionales

El 28 de mayo, pero de 1995, hace un cuarto de siglo, Marcelo Ríos conseguía en Bolonia, Italia, su primer título ATP. Solo ocho tenistas nacionales han podido tener este tipo de celebraciones en la Era Open. Este es un recorrido por los títulos que inauguraron sus palmareses.

1971 Jaime Fillol, ATP de Tanglewood, EE.UU.

El primero de sus seis títulos ATP y el único hasta esa fecha para un tenista chileno conseguía en julio de 1971 Jaime Fillol, a los 22 años y un mes. En 1969 había ganado un campeonato menor en Miami, pero fue en el Tanglewood International Tennis Classic, en el estado de Massachusetts (certamen que también ganó en 1973), donde se hizo un nombre en la naciente Era Open. Tras derrotar al mexicano Rod Flores, al australiano John Gardner, al local Brian Gottfried, al francés Pierre Barthes y al estadounidense Cliff Richey, el chileno se enfrentaba al yugoslavo Zeliko Franulovic en la final, a quien venció por 4-6, 6-4 y 7-6.

Fillol en 1971.

1979 Hans Gildemeister, ATP de Barcelona, España

Tenía 23 años y ocho meses y enfrente, El Biónico tenía al estadounidense Eddie Dibbs (12º) en la final del torneo sobre tierra batida conocido como el Conde de Godó (US$ 175.000) y que por esos años era considerado solo por debajo de los Grand Slams en importancia. De hecho, la final se jugó a cinco sets: 6-4, 6-3 y 6-1 fue el resultado de la final. El alemán Peter Elter, el brasileño Roger Guedes, el checoslovaco Jiri Hrebec, el español y ex campeón del US Open Manuel Orantes (19º) y el mexicano Raúl Ramírez (54º) fueron los rivales del chileno, que saltó esa semana del puesto 25 al 13 del ranking. En su carrera, Gildemeister ganaría tres torneos más.

Gildemeister y el trofeo del Conde de Godó.

1982 Pedro Rebolledo, ATP de Viña del Mar, Chile

Podría pensarse que es el camino más lógico, pero el santiaguino es el único tenista nacional que ganó su primer torneo en casa. En febrero de 1982, a los 21 años y un mes, Rebolledo (43º) se impuso en la arcilla del ATP de Viña del Mar (US$ 75.000) a la leyenda mexicana Raúl Ramírez (34º). Con el triunfo en la Ciudad Jardín, Rebolledo alcanzó su mejor ranking histórico: 34º. Antes, el Puma había dejado en el camino a los argentinos Alejandro Ganzábal y Guillermo Aubone, al peruano Pablo Arraya y al austríaco Peter Feigl.

Pedro Rebolledo en los 80.

1995 Marcelo Ríos, ATP de Bolonia, Italia

A los 19 años y cinco meses, con una temporada como profesional y a 13 meses de su primer triunfo en un ATP, Marcelo Ríos (69º del ranking en ese momento) se presenta en la arcilla de la ciudad al norte de Italia. Con un solo título en su tiempo jugando Challengers, el Chino aparece en el Internazionali di Risparmio (US$ 303.000) como el tercer jugador más joven del top 100. En el torneo derrotó al zimbabuo Byron Black (65º), al italiano Renzo Furlan (59º), al austríaco Gilbert Schaller (24º), al australiano Mark Philippoussis (131º) y en la final enfrentaba al uruguayo Marcelo Filippini (63º), quien a los 28 años buscaba su cuarto título en la gira. El chileno ganó por 6-2 y 6-4, en una hora y 14 minutos, resultado que le permitió entrar por primera vez en su carrera al top 50 del mundo. Ese año ganaría dos títulos más en singles, comenzando un camino que lo llevaría al número uno del orbe.

2000 Fernando González, ATP de Orlando, EE.UU.

Fue un duelo impensado, la única final de ATP entre chilenos de la historia, la que se dio el 1 de mayo de 2000 en la arcilla del US Men’s Clay Court Championships (US$ 350.000). González (352º), de 19 años y nueve meses, y Nicolás Massú (89º), de 20 años, se medían por su primera corona. La victoria sería por 6-2 y 6-3 para el oriundo de La Reina. Antes, Feña había eliminado al filipino Cecil Mamiit (139º), al francés Antony Dupuis (113º), al tailandés Paradorn Srichaphan (103º) y al argentino Martín Rodríguez (120º).

2002 Nicolás Massú, ATP de Buenos Aires

Dos años tuvo que esperar Nicolás Massú. Con el sello que lo haría famoso en el circuito, la garra y jamás dejarse perder, el Vampiro dio vuelta la final y se impuso en la Copa AT&T (US$ 425.000) el 18 de febrero de 2002 al local Agustín Calleri (74º). Fue un 2-6, 7-6 (5) y 6-2 que refleja las dos horas y 38 minutos de juego y los dos puntos de partido que logró salvar el chileno, además de cuando estuvo 2-6, 1-5 y 0-15. De 22 años y cuatro meses y 90 del mundo por esos días, el nacional se impuso ante el oriundo de Río Cuarto en la arcilla de un Buenos Aires Lawn Tennis Club repleto. Durante la semana, el viñamarino alternó victorias ante locales y españoles para llegar a la final domincal: Gastón Etlis (173º), David Sánchez (79º), David Nalbandian (48º) y Feliciano López (203º).

2019 Christian Garin, ATP de Houston

El séptimo chileno que consigue ganar un torneo de primer nivel en el tenis internacional fue el Tanque, el 14 de abril del año pasado. A los 22 años y dos meses se coronó en el Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship (US$ 650.000), es decir, el mismo certamen de aquella final entre chilenos del año 2000, pero que cambió de sede a Houston en la siguiente temporada. Junto a Nicolás Jarry son los únicos tenistas chilenos aún activos que saben de campeonar en certámenes del ATP Tour. En el camino, Garin (73º) se encontró en la arcilla tejana con el uruguayo Pablo Cuevas (83º), el francés Jeremy Chardy (42º), el suizo Henri Laaksonen (126º) y el estadounidense Sam Querrey (71º), antes de toparse con la esperanza del tenis noruego, Casper Ruud (95º), a quien derrotó por 7-6 (4), 4-6 y 6-3 en dos horas y media de partido.

2019 Nicolás Jarry, ATP de Bastad

El nieto de Jaime Fillol, a los 23 años y nueve meses (el de mayor edad de los ocho debutantes como campeón), se quedó con el Swedish Open (US$ 560.000), torneo en Bastad donde disputaba su tercera final en el circuito. El número 64 del mundo fue eliminando en la arcilla escandinava a Laaksonen (93º), al local Mikael Ymer (124º), a Chardy (80º) y al argentino Federico Delbonis (70º). En la definición, otro transandino, Juan Ignacio Lóndero (71º) con quien tuvo una lucha de una hora y media para derrotarlo por 7-6 (7) y 6-4 y de esa manera quedarse con su único trofeo hasta hoy sin ceder un solo set.