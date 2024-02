A fondo con Carlos Díaz, récord nacional de maratón: “Cada año me están apoyando menos; tendré que hacer carreras para ganar dinero”

Carlos Díaz (30 años) no sólo es el hombre récord del maratón en Chile, sino que también el décimo deportista (primer atleta) del país en conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hitos que consiguió en simultaneo, gracias a las dos horas, ocho minutos y cuatro segundos que se demoró en completar el Maratón de Sevilla. Una prueba que preparó principalmente gracias a apoyos individuales y privados como el de la Clínica Alemana, ya que admite no recibir la ayuda necesaria por parte del gobierno.

Todo ese camino se lo detalla a El Deportivo, solo 24 horas después de haber cruzado la meta en Andalucía. Aclara sus ambiciones en la cita de los anillos y el oscuro momento que atravesó tras el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Logra este récord después de un 2023 difícil…

Después de los Panamericanos mordí el polvo. No podía estar más hundido a nivel personal, deportivo, porque fue un segundo semestre donde los entrenamientos no se reflejaron en los resultados. Para Santiago 2023 estaba entrenando mucho mejor que ahora para Sevilla, pero hubo un resfriado que se complicó y afectó mi salud. Tuve una infección que me llegó a los pulmones y en los Panamericanos estaba destrozado físicamente. Sacar un cuarto lugar, cuando nuestro objetivo siempre fue el oro, fue complicado, pero la gente me apoyó demasiado en esa época. Fue un momento bajo, a nivel psicológico no podía dormir.

Carlos Díaz en Santiago 2023. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

¿Cómo salió de ese lugar?

Por el sueño olímpico y porque sabíamos que en el deporte nunca hay que dudar de volver a intentarlo. Sabía que podía hacer grandes cosas, que un mal resultado no reflejaba lo que yo era como deportista. Eso fue lo que me dio la confianza de volver a intentarlo, de saber que si todo se daba podía volver al nivel mundial. Ser el primer atleta chileno en conseguir la mínima olímpica y abrir la senda del atletismo en los Juegos Olímpicos es algo espectacular.

¿Hay algún objetivo para París 2024?

Lo primero que conversamos fue que estas dos horas y ocho minutos es solo el puntapié inicial de lo que podemos lograr en los Juegos Olímpicos. Que, con este tiempo, ese día, podemos estar entre los diez mejores del mundo. Ese es nuestro objetivo desde el año pasado.

Tercera vez que se rompe el récord nacional del maratón en un año, ¿hay un cambio en la estructura o solo esfuerzos personales?

Para mí son directamente las ambiciones personales de cada deportista. Es difícil pensar de que a nivel económico, el apoyo en Chile sea el motivo por el cual se están mejorando los tiempos. A nivel personal, a mí cada año me están apoyando menos. Desde el 2020 el apoyo ha ido a menos y más con el mal año que tuve el 2023. Salí cuarto de América, pero a nivel de Comité Olímpico de Chile (COCh) fue un mal año. Este año el apoyo hacía mí se redujo más de la mitad. A mí entrenadora, que es mi madre, la sacaron como entrenadora del COCh, entonces tampoco había un sueldo para ella.

¿Cuánto le costó prepararse para el Maratón de Sevilla?

Entre entrenamiento en altura, viajes y concentración costó diez millones de pesos. A nivel de inyección económica, el apoyo no alcanzó ni al 40%...Es una lucha personal y es una lucha en donde mis padres me apoyan. Sé que al final es una deuda económica, pero vale por el sueño que tenemos y el objetivo principal, que es no ceder espacio a los atletas de otros países que también están apostando por todo.

¿Dónde consigue el apoyo hoy en día?

Nike apostó por mí en este ciclo olímpico, entonces eso también lo tomé como una buena señal, quiere decir que voy por el buen camino a nivel mundial. La Clínica Alemana también ha sido espectacular, todo el apoyo que me han brindado en estudios, exámenes. El Comité Olímpico intenta ayudar, pero no sé si los Panamericanos dejaron un vacío de dinero o si quizás a un deportista de 30 años como yo ya no lo proyectan tanto.

Pero igual recibe dinero del COCh…

Este año apoyaron este camino, pero no fue lo que los otros años aportaban. Yo preparé este maratón por 12 semanas y la ayuda llegó en las últimas cuatro…Aunque no lo tenía planificado, este año tendré que hacer carreras para ganar dinero y que no me afecte mis semanas de preparación para los Juegos Olímpicos.

Esas carreras solo para ganar dinero lo pueden perjudicar físicamente...

Es muy probable que sean dos o tres carreras. No es lo ideal porque son tres carreras no que no son necesarias y que quizás me obliguen a bajarse de algunos campeonatos por cansancio o por no poder prepararlos bien. No es la planificación ideal, pero no tenemos el apoyo que nos gustaría o que necesitamos.