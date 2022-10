Alarma en Argentina: Ángel di María se lesiona con la Juventus y es duda para la Copa del Mundo de Qatar

Más problemas para Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina. Si ya estaba en duda la recuperación de Paulo Dybala, la Albiceleste ahora encendió la alarma por la lesión que afecta a Ángel di María.

El puntero de la Juventus debió salir a los 21 minutos en la derrota de la Juventus en casa del Maccabi Haifa. El rosarino corrió a un pase largo, pero paró en seco cuando sintió el pinchazo en el muslo derecho.

De inmediato, el ex jugador del Paris Saint-Germain miró a la banca del equipo italiano para pedir el cambio, consternado por esta nueva dolencia muscular que lo podría dejar afuera de la Copa del Mundo.

La Albiceleste conforma el Grupo C de la competición, el mismo que comparte con Arabia Saudita, México y Polonia. El cuadro sudamericano, precisamente, comenzará su recorrido el 22 de noviembre frente al cuadro de Medio Oriente.

El historial del Fideo

Esta es la tercera lesión importante que sufre Di María en este año calendario. El 10 de marzo pasado sufrió un desgarro, cuando defendía los colores del Paris Saint-Germain, afectación que lo tuvo sin jugar hasta el 21 de abril.

En sus primeros días con la Juventus, a mediados de agosto, el transandino tuvo una distensión en el aductor izquierdo. Tras regresar y jugar dos encuentros con los italianos, el futbolista volvió a ausentarse ante PSG por la Champions League y la Salernitana por la Serie A, tras sufrir una recaída.

Dybala, muy lejos

Los problemas físicos del Fideo no son el único dolor de cabeza para el seleccionador argentino. El domingo pasado, el delantero romano Paulo Dybala debió salir de la victoria ante Lecce, tras verse aquejado de un problema muscular.

“Todavía no he hablado con el cuerpo médico, pero según mi experiencia y por lo que se ha dicho, es poco probable que Dybala pueda volver antes de 2023″, explicó el técnico de la Roma, el portugués José Mourinho.

Un par de potenciales bajas que ha mantenido en alerta a los argentinos, especialmente, entre los mismos jugadores del rico plantel de la Albiceleste. Así lo expresó Lautaro Martínez, en la previa del duelo del Inter (su equipo) frente a Barcelona.

“Dybala y Di María son dos jugadores muy importantes, vamos a ver qué ocurrirá. Esperemos que lo de Di María no sea muy grave, no he visto lo que pasó”, afirmó el ex Racing de Argentina.