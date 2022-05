Ancelotti, técnico de Real Madrid: “Llegar a la final es un éxito, estamos muy cerca de ganarla”

Real Madrid está otra vez en la final de la Champions League. Un partido en el que estaba eliminado hasta pasados los 89 minutos. Tras el duelo, el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, contó sus impresiones frente a esta nueva epopeya, tras convertirse en el técnico con más finales de la historia, ya que dirigirá su quinto duelo definitorio.

El técnico italiano reconoció una de las armas que ocupó para lograr este espectacular resultado ante uno de los cuadros más importantes de Europa. “El video era de todas las remontadas que hemos hecho en esta temporada, que son ocho. El video terminaba con la frase: ‘FALTA UNA MÁS’. Lo hemos logrado”, dijo el DT, visiblemente emocionado.

Sobre lo que ha ocurrido en el Bernabéu, el técnico resumió que “es la grandeza de este club, no te permite bajar los brazos cuando parece que todo ha terminado te da la fuerza de seguir, de luchar, de creer. El partido ha sido un buen partido contra un rival muy fuerte. Igualado y competido. Cuando se acababa hemos buscado la última energía para igualarlo”

Sobre el camino que ha tenido para llegar a esta nueva definición, Carletto aseguró que “tuvimos unos octavos muy duro, unos cuartos muy duros... Tres rivales muy duros. Llegar a la final es un éxito, estamos muy cerca de ganarla”.

La alegría del plantel

El mediocampista brasileño Casemiro tampoco esconder su satisfacción frente a la nueva final que disputará el equipo de la Casa Blanca.

“Esto es increíble. No hay una sensación mejor para explicar esto. Nosotros sabemos que aún falta lo más importante, pero hay que disfrutar el momento. Hemos pasado dos años sin el público, hemos perdido mucha gente y hay que disfrutar ahora. Con ellos, es para ellos esta final. El Liverpool es complicado. Nosotros somos campeones de LaLiga pero este club te exige ganar siempre”, dijo el ex Sao Paulo.

Sobre la actitud del plantel, el volante afirmó que “este club nunca se rinde. Pelear hasta el final es la gran virtud de este equipo. La frase clave de esto es ‘Hasta el final, vamos Real’. Hemos eliminado a un gran equipo con un gran entrenador... ¡Madre mía cómo juegan al fútbol!”.

Lo mismo con el meta Thibaut Courtois, quien tuvo al menos tres salvadas importantes que impidieron la segunda cifra de los británicos.

“Explicarlo esto, en una palabra: Real Madrid. Mendy saca una en la línea, hemos metido el 1-1 y con el 2-1 ellos estaban muertos. No estábamos bien, fallamos mucho. A veces no sale, pero ese gol, ese momento, la afición... Y también ellos saben. No vamos a decir que ellos estaban cagados, pero sabían que todo podía pasar”, confirmó el belga.

Además, insistió en que “hemos eliminado a equipos muy grandes, que han gastado mucho dinero para intentar ganar una Champions. El camino que hemos cogido, PSG, Chelsea y hoy es más impresionante porque era en los minutos finales”.

Sobre la definición de París, el ex Atlético de Madrid reconoció que “cuando llegas a una final cada uno tiene las ganas, si ganas cuatro está bien, pero si ganas cinco eres más leyenda. Si el Madrid va a la final es para ganarla”.