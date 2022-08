Andrea Koch da el gran salto al World Padel Tour: “Me motiva muchísimo competir con las mejores del mundo”

La carrera de Andrea Koch en el pádel está avanzando a un ritmo endemoniado, ya que poco a poco se ha ido ganando un nombre en la escena de la disciplina en el país, donde ha ido destacando en la competencias nacionales e internacional. Sin embargo, hoy la apuesta va más allá de las fronteras y se convertirá en la primera chilena en competir en el World Padel Tour, uno de los circuitos más importantes del planeta. “Me motiva muchísimo competir con las mejores del mundo”, reconoce, de entrada.

Es la propia extenista quien confirma la noticia y explica las motivaciones. “Este acuerdo se gesta después de jugar el Mundial senior de Las Vegas. Me di cuenta de que tenía una opción real de llegar al circuito de pádel más importante. Pero para eso tenía que trazar un plan y tenía que estar cien por ciento segura de que quería regresar al deporte profesional, con todas las cosas buenas y difíciles que eso conlleva, teniendo en cuenta además que tengo 37 años y una vida tranquila. Entonces, lo conversé con mi pareja y él fue quien más incentivó. Estoy emocionada por competir con las mejores del mundo”, comenta.

En ese contexto, la ex número 224 del mundo de la WTA cuenta que debió probarse a sí misma que podía dedicarse a este nuevo deporte. “Yo conozco, por el tenis, a muchas personas en España que vienen del tenis y están en el pádel, pero yo no quería llegar y hacer una llamada antes de demostrar en cancha que yo tenía un nivel potencial. Luego de hacer finales en el FIP de Chile, mi plan era viajar a Ecuador, México y Uruguay. En este último se me cayó la partner y no viajé, y, cuando me metí cerca del lugar 230 del mundo en ranking FIP, contacté a Diego Suárez, que es mi actual manager y una persona muy vinculada al World Padel Tour actualmente”, relata.

Suárez hizo una evaluación de las condiciones de Koch. “Él tomó en cuenta mi experiencia como extenista y me pidió videos jugando pádel. Tras un par de meses de análisis, determinó que si bien necesito mejorar algunos aspectos, tengo otras cosas muy buenas, como la volea. Por lo mismo, él vio que había potencial y decidió ayudarme en esta búsqueda de una compañera que fuera top 100″, prosigue.

Así llegaron a la mexicana Ana María Cabrejas, 98 del planeta. “Es una jugadora que juega por el lado del derecho, tiene muy buena defensa y ella justamente estaba buscando una jugadora que fuera muy buena definiendo los puntos arriba”, dice la chilena. La dupla jugará en Portugal, Suecia y Países Bajos durante septiembre.

“Estoy muy emocionada de jugar con Andrea, ella tiene un montón de experiencia, compite súper bien. Viene del tenis, es súper luchona y aguerrida. Todo esto me lo comentó Paula de la Peña, que es mi compañera y extenista, que la conoce perfectamente. Me dijo que pelea todo y va por todas. Va a ser un lindo proyecto”, afirma la exponente azteca, quien también fue entrenada por Suárez.

“Yo hace cuatro años, cuando me fui a jugar profesional, llegué a jugar con Diego Suárez, fue uno de mis entrenadores, y él hizo el contacto. Andrea y yo encajaríamos muy bien. Nuestra forma de juego yo creo que se puede compenetrar muy bien, porque yo soy muy buena defensivamente y ella es muy buena atacando, con la volea y por arriba, además de tener mucha potencia. Vamos a hacer una muy buena mancuerna”, concluye.

Después de esta inédita experiencia por el primer mundo del circuito, Koch espera estar en la nómina para el Mundial de Qatar en octubre. “Me gustaría jugarlo”, sentencia.