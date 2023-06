Byron Castillo se toma venganza de Chile: su abogado anuncia demanda contra la ANFP

Byron Castillo no se olvida de Chile. Aunque la disputa por su nacionalidad no le alcanzó a la Roja para clasificarse al Mundial de Qatar ni para dejar fuera de ese torneo a Ecuador por la vía administrativa, el actual jugador del Pachuca, de México, igualmente pagó los platos rotos: no pudo ser parte del certamen, pues en el país del Guayas optaron por evitar riesgos frente a un posible reclamo de otra selección. Así, vio esfumarse el principal sueño para un futbolista: disputar el máximo torneo a nivel de selecciones.

El ex jugador del Barcelona de Guayaquil tiene una cuenta pendiente con el fútbol chileno. Y pretende cobrarla. Precisamente, a la Federación de Fútbol de Chile, el organismo reconocido internacionalmente por su afiliación a la FIFA. El carrilero pretende llevarla frente a una corte internacional de derechos humanos, por el presunto atentado a sus prerrogativas fundamentales.

Demanda

Andrés Holguín, el abogado del jugador, da cuenta del camino legal que Castillo pretende iniciar para tomarse revancha. Habla, específicamente, de una demanda “De momento está detenida, pero ellos afectaron la imagen del jugador”, puntualiza, en declaraciones a la radio Área Deportiva, de Ecuador.

“Hemos visto la posibilidad de acudir a tribunales de derechos humanos con Byron Castillo”, sostiene el jurista, en relación a la todavía potencial acción, que abriría una nueva arista en una intensa disputa que, en el contexto deportivo, escaló hasta el máximo nivel, considerando la importancia de la materia que, finalmente, estaba en juego: el cupo en el Mundial de Qatar 2022.

Byron Castillo, en un partido por Ecuador (Foto: Reuters)

Ahora el escenario es igualmente determinante, pues el camino para el evento que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá parte cuesta arriba para La Tricolor producto del gallo. En la misma declaración, Holguín da cuenta de las acciones para evitar la resta de tres puntos a Ecuador que determinó el TAS para las próximas Eliminatorias, en el marco de la misma controversia. “Vamos a iniciar las Eliminatorias con menos tres puntos, pero tanto la FEF como el jugador ya tomaron acciones sobre la sentencia, en busca de nulitar la misma”, estableció.

Holguín se refiere a las acciones por separado que tanto el jugador como la FEF interpusieron en la Corte Federal Suiza, con el afán de anular el laudo del TAS. Tales recursos fueron reconocidos a El Deportivo desde la federación ecuatoriana.