Chile XV cayó ante Brasil en el arranque del Sudamericano Cuatro Naciones

La selección chilena de rugby pone su foco en el próximo Mundial. Pese a que ya están casi todos los cupos definidos, aún restan tres cupos en la nómina y los jugadores que están disponibles se la juegan toda por poder ganarse un lugar. Otros, ya con su puesto asegurado, juegan enfocados en la cita planetaria. De esta manera, Chile XV inició su participación en el Sudamericano Cuatro Naciones.

En la formación que dispuso la escuadra nacional, aparecieron Tomás Dusaillant, Pablo Casas, Augusto Sarmiento y Benjamín Videla de los que van a Francia. El resto busca uno de los lugares restantes. De todas formas, esto no impidió que la escuadra nacional sucumbiera ante Brasil en el arranque del cuadrangular. El marcador fue un expresivo 27-12.

Brasil fue muy superior en la primera mitad ante Chile XV. Foto: Miguel González/URP

La mayor diferencia la sacó el elenco de amarillo en la primera mitad, ya que se fueron al descanso con una ventaja de 22-0. La presentación de los chilenos fue mejor en el complemento, pero no lo suficientemente contundente para lograr acercarse en el marcador. Para los chilenos lograron descontar Benjamín Videla con un Try, y la posterior conversión de Diego Warnken. Luego, a los 76′, vino un Try de Simón Donoso, pero sin lograr el punto posterior.

El equipo de proyección continuará su participación en el Sudamericano el próximo miércoles 23 de agosto, cuando se enfrenten al local Paraguay, para luego cerrar el domingo 27 de este mes, ante Colombia. A mitad de semana, Pablo Lemoine, Head Coach de los Cóndores, especificó que esperará al final de la gira de partidos amistosos para definir a los tres rugbistas restantes.