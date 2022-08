Christian Garin se baja de Winston-Salem y genera preocupación de cara al US Open y la Copa Davis

Christian Garin no lo está pasando bien. Cuando todo parecía mejorar para él después de su gran actuación en Wimbledon, una lesión en la muñeca izquierda que se originó durante ese torneo y que se agudizó en la gira de arcilla posterior, lo tiene complicado y sin poder jugar hace varias semanas.

En un principio, su regreso estaba programado para las clasificaciones del ATP de Winston-Salem, que comienza el lunes. Sin embargo, durante esta jornada, el número dos del país anunció que no lo disputará por estos problemas físicos.

“Hola a todos. Semanas difíciles, pero les quería contar que he ido avanzando de manera positiva en la recuperación de mi muñeca izquierda, pero aún no puedo entrenar de manera normal, por lo que decidimos no jugar la próxima semana”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y agregó sobre sus próximos pasos: “El objetivo es seguir aumentando las cargas progresivamente para tratar de llegar al US Open de la mejor manera. Les iré contando cómo sigo avanzando. Gracias por los mensajes de apoyo”.

Hace unos días, Pepe Vendrell, entrenador del tenista nacional, explicaba cuál era la situación de su pupilo. “Arrastrábamos unas molestias desde Wimbledon, pensábamos que lo íbamos a llevar más controlado, que lo íbamos a poder adaptando; pero en la gira de tierra no ha tenido buenas sensaciones y hemos decidido hacer un pequeño paroncito para ver si podemos recuperarlas bien del todo y encarar lo próximo”.

Dudas ante Perú

La situación de Christian Garin no solo lo complica para el Abierto de Estados Unidos, sino que también pone en duda su participación para la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Perú, el próximo 17 y 18 de septiembre, en Lima.

Para esa serie, el actual número uno nacional, Alejandro Tabilo, llegará con poco rodaje, pues desde Wimbledon que no juega, debido a molestias que le dejó un edema grado tres en el húmero izquierdo, por lo que su cuerpo técnico decidió darle descanso hasta que estuviera completamente recuperado. Así, su regreso se espera para la próxima semana en Winston-Salem.

En tanto, Tomás Barrios se recupera de una cirugía en el menisco externo de la rodilla izquierda, por lo que su tiempo de recuperación se estima entre dos meses y tres meses, por lo que ya está descartado de la serie en la capital peruana. El chillanejo hace varias confrontaciones que venía siendo la pareja de Tabilo en los puntos de dobles. Con su baja, Nicolás Massú deberá reconfigurar la dupla.

Así, el único de los singlistas nacionales que llega con rodaje es Nicolás Jarry, quien en las últimas semanas disputó dos torneos ATP 250 (Gstaad y Kitzbühel) y el Challenger 125 de Vancouver.