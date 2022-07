Cicinho contesta a Arturo Vidal: “Comienza a jugar, luego respondes; pero acá el galáctico soy yo”

hace 21 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Cicinho, ex lateral brasileño, vaticinó que Vidal no ganará ningún torneo con Flamengo. FOTO: AP.

El ex lateral brasileño no se calló frente a las palabras del chileno, quien en su presentación con el gigante carioca aludió al ex Real Madrid cuando dijo “si no ganó títulos, no es mi problema”. El ex zaguero volvió a apuntar al chileno y aseguró que “creo que es demasiado pronto. Insisto que vino de paseo y Flamengo no ganará títulos este año”.