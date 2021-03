Colegio de entrenadores insiste: ahora pone en duda el criterio de la licencia de Marcogiuseppe

La polémica por la nominación de Luca Marcogiuseppe como entrenador de Unión La Calera sigue creciendo. Declaraciones de un lado y otro, en torno a la contratación del argentino, quien proviene de Real Pilar, equipo de la cuarta categoría del fútbol vecino.

El Colegio de Entrenadores salió primero a denunciar que Marcogiuseppe y Tomás Arrotea (quien llega a San Felipe) no contaban con la licencia PRO de Conmebol, que se exige para ejercer en el fútbol profesional. Una información que luego fue refutada por una lista desde la misma Confederación, en que sí aparecían los dos adiestradores con las credenciales respectivas.

Y no solo eso. Desde La Calera y San Felipe pasaron al ataque y acusaron al Colegio de Entrenadores de “xenofobia pura”. La pelea sumó un nuevo capítulo con la respuesta del gremio, a través de un comunicado de prensa difundido en las redes sociales: “Lamentamos las palabras del vicepresidente del club Unión La Calera, pues nuestro país ha acogido a personas de diversas nacionalidades y nos hemos caracterizado siempre por la cordialidad, respeto y hospitalidad con que las hemos tratado”.

Sobre la misma, sin embargo, el Colegio sembró nuevas dudas sobre las competencias de Marcogiuseppe y Arrotea, después de reconocer que la primera acusación de no tener la licencia PRO fue debido a la mala actualización de la página de Conmebol. ¿Qué dice ahora la agrupación? Que lo criterios con que les fueron otorgadas sus credenciales no son claros: “Informamos a la opinión pública que un entrenador con estudios en Chile para obtener la licencia Conmebol Pro debe acreditar 3 años en equipos profesionales como DT principal (no ayudante ni parte del cuerpo técnico) y nos gustaría conocer de parte de la ANFP los requisitos que establecen otros países de Sudamérica”, expuso en el comunicado.

Luego, los técnicos agregaron: “En 2016, en una convención hecha en Santiago de Chile, se establecieron criterios comunes para los entrenadores sudamericanos, que se pusieron en práctica en 2020. Al día de hoy ha quedado de manifiesto que falta información al respecto (...) En consecuencia, venimos en solicitar a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la revisión de este asunto y aclaración del tema licencia de entrenadores”.