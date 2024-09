¿Colo Colo se ha negado a reprogramar? El historial del Cacique cuando le tocó vivir la misma situación que hoy enfrenta

El duelo entre Colo Colo y River Plate, válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores, ha dado mucho de que hablar. El Cacique recibirá a los millonarios el 17 de septiembre, mientras que deberá viajar a Buenos Aires el 24, para la revancha. Es un partido crucial para las ilusiones albas, que no alcanzan la semifinal del certamen continental desde 1997.

Sin embargo, los encuentros que anteceden el partido contra los argentinos inquietan en Macul. Principalmente, el previo ante Universidad Católica. Desde el cuadro albo apelaban a la buena voluntad de los cruzados para suspender el cotejo, originalmente previsto para el 15 de septiembre. No obstante, la UC se negó con razones de peso, por lo que el clásico solo fue reprogramado para el viernes 13. También sufrió un cambio la final regional de la Copa Chile. Primero, se disputarían el 4 y el 8 de septiembre, mientras que ahora la ida será el 7 y la vuelta aún no tiene fecha.

“Ahora estamos pasando por una instancia que nos favorece a nosotros. Pero si por ahí la estuvieran jugando la U, la UC, Coquimbo, Huachipato… Cualquier equipo que represente a Chile, yo haría todo lo posible por apoyar, te lo digo de corazón”, señaló el técnico Jorge Almirón.

“He estado conversando todo este fin de semana con la ANFP (…) También hablé con el presidente Juan Tagle de Católica para ver la posibilidad si podíamos cambiar o reagendar ese partido de la Universidad Católica con ellos. Así que estamos conversando con todo el mundo. Es de esperar que tengan consideración. Somos el equipo que está sacando la cara por el país”, indicó, por su parte, Aníbal Mosa.

¿Colo Colo se ha negado a reprogramar?

Universidad Católica se amparó en el reglamento para negarse a la suspensión del partido. “Nosotros dimos nuestra opinión de que nos parecía complicado dejar ese partido pendiente, porque probablemente se jugaría a mitad de semana, lo que significaría una desventaja deportiva relevante”, esgrimió Juan Tagle, presidente de Cruzados.

En ese contexto es que surgen dudas sobre lo que ha hecho el Cacique cuando ha estado en el otro lado de la vereda. ¿Ha recurrido a la misma práctica? En el corto plazo, son dos los antecedentes que algunos le atribuyen a Colo Colo, sin embargo, no son de exclusiva responsabilidad del cuadro albo.

En 2014, en la fecha 15 del Clausura, el Cacique llegaba como el flamante puntero. Debían recibir a Santiago Wanderers, pero el contexto no era el idóneo, pues la Región de Valparaíso se vio afectada por graves incendios. Ahí se vieron perjudicados utileros de los porteños y un jugador juvenil, que perdieron sus viviendas, además de los 15 fallecidos y las cientos de casas siniestradas en la zona. Las críticas fueron directamente contra la ANFP, que decidió no suspender el duelo.

Colo Colo se vio empapado en las mismas, pues algunas personas aseguraron que se negaron a esto. Sin embargo, el propio cuadro caturro decidió disputar el cotejo. Finalmente, vencerían a los caturros y se obtendrían la estrella número 30.

En 2020, Coquimbo Unido tuvo una gran presentación en la Copa Sudamericana, aunque todo ocurría mientras peleaba el descenso. La ANFP le reprogramó cuatro duelos, apelando a las bases del Campeonato Nacional. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal competencia. En este caso, el club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”, consigna el artículo 22.

El problema surgió cuando Coquimbo que recuperar los duelos, a inicios de 2021, en plena pelea por no descender. Los piratas terminaron jugando nueve encuentros en 25 días, sin obtener los mejores resultados, siendo condenados a perder la categoría.

Colo Colo obtuvo su estrella número 30 en 2014.

¿Cómo ha sido el calendario de los últimos clubes chilenos que han avanzado internacionalmente?

Colo Colo, Copa Libertadores 1991

La Copa Libertadores de 1991 ha sido la gran corona obtenida por el fútbol chileno a nivel de clubes. El Cacique continúa siendo el único equipo nacional que ha sido capaz de obtener la estrella y consagrarse a nivel de América.

Mientras desarrollaba el certamen continental, tres encuentros de los albos fueron aplazados, todos en medio de la fase final de la competencia. Por ejemplo, el duelo ante Unión Española, válido por la segunda jornada, se terminó disputando el 17 de septiembre, cuando originalmente estaba previsto para el fin de semana del 1 de agosto. En la cuarta fecha ocurrió lo mismo contra Deportes Concepción (pasó del fin de semana del 18 de mayo a jugarse el 8 de agosto) y en la quinta con Universidad de Chile. El Superclásico inicialmente se hubiese llevado a cabo el fin de semana del 2 de junio, pero se disputó el 17 de septiembre.

De hecho, el Cacique pretendía correr el encuentro ante Universidad Católica disputado el 9 de junio. Apelaban al desgaste y el cansancio tras la coronación y las celebraciones. Los cruzados se opusieron, recurriendo al reglamento, y el duelo se debió jugar. Los albos, de todas formas, se impusieron por 4-1. En detalle, Colo Colo jugó los cuartos de final el 3 y el 8 de mayo, las semifinales el 17 y el 22 de mayo, y las finales el 29 de mayo y 5 de junio.

Universidad Católica, Copa Libertadores 1993

Universidad Católica alcanzó la final del certamen continental de 1993 y terminarían cayendo ante el Sao Paulo de Telé Santana, que sería bicampeón al año siguiente. Los cruzados tuvieron que jugar la Copa Chile entremedio, pues el Campeonato empezó en julio de ese año. Eso sí, ninguno de sus duelos fue aplazado. En tanto, Colo Colo terminaría siendo el campeón del torneo nacional.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 02/05/1993 (V) Antofagasta 4-0 Copa Chile Segunda fase 05/05/1993 (L) América de Cali 1-0 Copa Libertadores Semifinal 06/05/1993 (L) O’Higgins 1-5 Copa Chile Segunda fase 09/05/1993 (L) Cobreloa 2-3 Copa Chile Segunda fase 12/05/1993 (V) América de Cali 2-2 Copa Libertadores Semifinal 13/05/1993 (L) Antofagasta 3-3 Copa Chile Segunda fase 15/051993 (V) O’Higgins 3-2 Copa Chile Segunda fase 18/05/1993 (V) Cobreloa 5-1 Copa Chile Segunda fase 19/05/1993 (V) Sao Paulo 5-1 Copa Libertadores Final 26/05/1993 (L) Sao Paulo 2-0 Copa Libertadores Final

Universidad de Chile, Copa Libertadores 1996

La campaña de 1996 en Copa Libertadores es una de las más recordadas de Universidad de Chile. Los azules cayeron en semifinales ante River Plate, en una llave marcada por la polémica. Al igual que la UC, ninguno de los partidos del conjunto laico fue postergado. El Campeonato Nacional, en tanto, sería ganado por Colo Colo.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 12/05/1996 (L) Cobreloa 1-1 Campeonato Nacional Fecha 8 15/05/1996 (L) Barcelona 2-0 Copa Libertadores Cuartos de final 19/05/1996 (V) Palestino 0-3 Campeonato Nacional Fecha 9 22/05/1996 (V) Barcelona 1-1 Copa Libertadores Cuartos de final 5/06/1996 (L) River Plate 2-2 Copa Libertadores Semifinal 09/06/1996 (L) D. Concepción 2-3 Campeonato Nacional Fecha 10 12/06/1996 (V) River Plate 1-0 Copa Libertadores Semifinal

Colo Colo, Copa Libertadores 1997

En 1997 se realizó un cambio en el formato del Campeonato Nacional, pasando de un certamen anual a uno semestral y donde no hubo Copa Chile. Ahí, Colo Colo no recibió cambios en sus respectivos encuentros. Eso sí, la semifinal, por ejemplo, no se vio afectada porque no había partidos producto de la Copa América. La fase regular terminó a inicios de junio. Sin embargo, al haber igualdad de puntaje entre la UC y el Cacique, el torneo se estiró a una definición de dos partidos que se disputaron en el primer tercio de julio. El Cacique sería el subcampeón del Apertura tras perder contra la UC, mientras que el Clausura inició a finales de julio, en medio de la definición del certamen continental.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 18/05/1997 (V) Huachipato 1-2 Apertura Fecha 13 21/05/1997 (V) U. Católica 2-1 Copa Libertadores Cuartos de final 25/05/1997 (L) Colo Colo 4-1 Apertura Fecha 14 28/05/1997 (L) U. Católica 3-1 Copa Libertadores Cuartos de final 23/07/1997 (V) Cruzeiro 1-0 Copa Libertadores Semifinal 30/07/1997 (L) Cruzeiro 3-2 (1-4) Copa Libertadores Semifinal

Universidad Católica, Copa Sudamericana 2005

Mientras disputaba la Copa Sudamericana de 2005, la UC sufrió el cambio de dos encuentros, en la fecha 9 y en la 13. En tanto, hubo cerca de tres semanas de diferencia entre la ida por los cuartos de final y la vuelta. Entremedio se disputaron cinco encuentros por el Torneo de Clausura. Finalmente, los cruzados quedarían eliminados ante Boca Juniors y alcanzarían la final del certamen criollo, donde vencerían a la U en penales.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 09/10/2005 (L) Rangers 3-1 Clausura Fecha 9 18/10/2005 (V) Fluminense 2-1 Copa Sudamericana Cuartos de final 23/10/2005 (V) Dep. Melipilla 0-1 Clausura Fecha 14 05/11/2005 (V) U. Española 0-0 Clausura Fecha 18 09/11/2005 (L) Fluminense 2-0 Copa Sudamericana Cuartos de final 13/11/2005 (L) U. de Chile Clausura Fecha 13 23/11/2005 (V) Boca Juniors 2-2 Copa Sudamericana Semifinal 27/11/2005 (V) Cobreloa 1-1 Clausura Semifinal 01/12/2005 (L) Boca Juniors 0-1 Copa Sudamericana Semifinal 04/12/2005 (L) Cobreloa 2-1 Clausura Semifinal

Colo Colo, Copa Sudamericana 2006

La Copa Sudamericana de 2006 es uno de las grandes tristezas de Colo Colo. Los albos accedieron a la final, pero terminaría cayendo ante Pachuca. A los albos les terminó pasando la cuenta no haber dosificado. Cuatro días antes de la final de vuelta, Claudio Borghi alineó a casi todas sus estrellas en la semifinal ante Cobreloa. Finalmente, de local, caerían en la definición ante el cuadro mexicano y tuvieron que conformarse con un no poco importante bicampeonato (y posteriormente el tetracampeonato).

FECHA RIVAL TORNEO FASE 16/11/2006 (L) Toluca 2-1 Copa Sudamericana Semifinal 21/11/2006 (V) Toluca 0-2 Copa Sudamericana Semifinal 22/11/2006 (V) Cobresal 4-1 Clausura Fecha 19 26/11/2006 (L) Puerto Montt 1-0 Clausura Cuartos de final 30/11/2006 (V) Pachuca 1-1 Copa Sudamericana Final 06/12/2006 (V) Puerto Montt 0-4 Clausura Cuartos de final 09/12/2006 (L) Cobreloa 3-0 Clausura Semifinal 13/12/2006 (L) Pachuca 1-2 Copa Sudamericana Final

Universidad de Chile, Copa Libertadores 2010

El torneo nacional de 2010 estuvo marcado por el terremoto del 27 de febrero. Esto obligó a su paralización, lo que posteriormente significó que se pasara de jugar dos torneos de Apertura y Clausura a solo uno. También, hubo mucho tiempo perdido producto del Mundial de Sudáfrica. El campeonato paró en mayo y volvió en julio. Por eso, los duelos internacionales de la U no se vieron mayormente afectados con la programación. Los azules alcanzarían la semifinal y perderían con Chivas de Guadalajara.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 09/05/2010 (V) U. Católica 2-1 Campeonato Nacional Fecha 13 12/05/2010 (V) Flamengo 2-3 Copa Libertadores Cuartos de final 20/05/2010 (L) Flamengo 1-2 Copa Libertadores Cuartos de final 22/07/2010 (L) Audax Italiano 2-2 Campeonato Nacional Fecha 17 27/07/2010 (V) Guadalajara 1-1 Copa Libertadores Semifinal 03/08/2010 (L) Guadalajara 0-2 Copa Libertadores Semifinal

Universidad de Chile, Copa Sudamericana 2011

Universidad de Chile logró la segunda alegría más importante a nivel de clubes en Chile. Los azules se coronaron en la Copa Sudamericana con un equipo que pasó a la historia del fútbol nacional. Entremedio se las arreglaron para competir tanto a nivel internacional como nacional, pues también se quedaron con el Clausura de 2011, alcanzando el bicampeonato (y posteriormente el tricampeonato).

FECHA RIVAL TORNEO FASE 23/11/2011 (V) Vasco da Gama 1-1 Copa Sudamericana Semifinal 27/11/2011 (V) Audax Italiano 1-1 Clausura Fecha 17 30/11/2011 (L) Vasco da Gama 2-0 Copa Sudamericana Semifinal 4/12/2011 (V) Unión Española 0-1 Clausura Cuartos de final 8/12/2011 (V) LDU 0-1 Copa Sudamericana Final 11/12/2011 (L) Unión Española 4-0 Clausura Cuartos de final 14/12/2011 (L) LDU 3-0 Copa Sudamericana Final 18/12/2011 (V) U. Católica 1-2 Clausura Semifinal 22/12/2011 (L) U. Católica 1-2 Clausura Semifinal 26/12/2011 (V) Cobreloa 0-0 Clausura Final 29/12/2011 (L) Cobreloa 3-0 Clausura Final

La U obtuvo su primer título internacional en 2011. FOTO: AGENCIAUNO

Universidad de Chile, Copa Libertadores 2012

La U no sufrió cambios en su programación y alcanzaría nuevamente las semifinales de la Copa Libertadores, donde caerían a manos de Boca Juniors. Los azules no podrían a nivel internacional, pero se coronarían con el tricampeonato tras vencer a O’Higgins por penales.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 11/06/2012 (L) Cobreloa 2-1 Apertura Cuartos de final 14/06/2012 (V) Boca Juniors 2-0 Copa Libertadores Semifinal 18/06/2012 (V) Colo Colo 2-0 Apertura Semifinal 21/06/2012 (L) Boca Juniors 0-0 Copa Libertadores Semifinal 24/06/2012 (L) Colo Colo 4-0 Apertura Semifinal 28/06/2012 (V) O’Higgins 1-2 Apertura Final

Universidad Católica, Copa Sudamericana 2012

La UC realizó una impecable presentación en la Sudamericana de 2012. Sin embargo, quedarían eliminados por gol de visita ante Sao Paulo, en las semifinales del certamen. En el Clausura tampoco lograrían trascender, pues dejarían de lado el torneo criollo y no clasificaron a los playoffs.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 08/11/2012 (L) Independiente 2-1 Copa Sudamericana Cuartos de final 11/11/2012 (L) U. de Concepción 2-2 Clausura Fecha 17 14/11/2012 (L) S. Morning 2-1 Clausura Octavos de final 17/11/2012 (V) S. Morning 1-1 Clausura Octavos de final 22/11/2012 (L) Sao Paulo 1-1 Copa Sudamericana Semifinal 28/11/2012 (V) Sao Paulo 0-0 Copa Sudamericana Semifinal

Coquimbo Unido, Copa Sudamericana 2020

Coquimbo Unido fue el último equipo chileno en alcanzar una semifinal internacional tras realizar una campaña histórica en la Copa Sudamericana de 2020. Los piratas alcanzaron las semifinales de un certamen que estuvo marcado por la pandemia del Covid-19. Finalmente, cayeron ante Defensa y Justicia, que sería campeón. Eso sí, la ANFP reprogramó cuatro encuentros de los coquimbanos para no afectar su participación internacional en la ronda de los cuatro mejores. El último duelo por el torneo fue el 27 de diciembre ante Huachipato, mientras que regresaron el 18 de enero ante Curicó Unido.

Pero claro, cabe mencionar que el artículo 22 de las bases del Campeonato Nacional permiten las reprogramaciones justamente cuando un equipo alcanza las semifinales de un torneo internacional. Pese a su buen desempeño en el certamen continental, terminarían descendiendo.

FECHA RIVAL TORNEO FASE 06/12/2020 (V) S. Wanderers 1-1 Campeonato Nacional Fecha 21 09/12/2020 (V) Junior 1-2 Copa Sudamericana Cuartos de final 13/12/2020 (V) La Serena 1-0 Campeonato Nacional Fecha 23 20/12/2020 (L) O’Higgins 0-2 Campeonato Nacional Fecha 25 23/12/2020 (L) Antofagasta 0-1 Campeonato Nacional Fecha 22 27/12/2020 (V) Huachipato 0-1 Campeonato Nacional Fecha 26 16/12/2020 (L) Junior 0-1 Copa Sudamericana Cuartos de final 12/01/2021 (L) Defensa y Justicia 0-0 Copa Sudamericana Semifinal 16/01/2021 (V) Defensa y Justicia 4-2 Copa Sudamericana Semifinal