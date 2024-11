Con Carlos Alcaraz eliminado: las Finales de la ATP definen a sus cuatro mejores

Carlos Alcaraz asomaba como el principal obstáculo del número uno del mundo Jannik Sinner en las Finales de la ATP. El español y el italiano se repartieron los cuatro grand slams del año y el público de Turín ansiaba una definición entre ellos. Sin embargo, el murciano decepcionó y quedó eliminado en la fase de grupos del certamen.

Carlitos había perdido ante el noruego Casper Ruud en su estreno y se había recuperado ante el ruso Andrey Rublev. No obstante, el alemán Alexander Zverev frenó en seco su ilusión de meterse en las semifinales y lo derrotó por 7-6 (5) y 6-4.

“Ha sido una semana difícil para mí, pero es un privilegio estar aquí entre los ocho mejores del mundo”, dijo Alcaraz, recordando que tuvo problemas de salud durante estos días. Y añadió: “Voy a aprender de lo que ha pasado. He jugado un buen tenis, pero hoy me he enfrentado a uno de los mejores. Estoy decepcionado con la derrota”.

“Uno de mis objetivos es llegar más fresco a esta parte del año. Estaba mejor que la temporada pasada, pero no lo suficiente. Quiero estar lo más fresco posible a nivel mental y disfrutar de cada uno de los partidos”, continuó.

Zverev, quien aseguró terminar el año como número dos del mundo y enfrentará en semifinales a Taylor Fritz, valoró la victoria: “Ha sido un partido de un nivel altísimo, increíble. El primer set y el tie break ha sido impresionante. Hubo puntos en los que pensé que era Spider-Man. Muy contento por la victoria y estar en semifinales”.

Además, llenó de elogios a su rival. “Puede que no esté jugando su mejor tenis, pero en los momentos importantes se transforma en otra persona y juega en su mejor versión. Siempre encuentra la manera de jugar bien cuando lo necesita. Por eso es uno de los mejores jugadores del mundo”, resaltó.

Ruud toma el último boleto

En tanto, durante la jornada de la tarde, Casper Ruud timbró su clasificación a las semifinales tras derrotar por 6-4, 5-7 y 6-2 a Andrey Rublev, en un partido en que mostró un muy buen nivel, tal como lo había hecho en su estreno frente a Alcaraz.

Por el paso a la definición por el título, el noruego se medirá con el máximo favorito, el ídolo local Jannik Sinner. Un desafío de palabras mayores.