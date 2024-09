Con calculadora en mano: los resultados de la fecha que favorecen a la Roja en su lucha por clasificar al Mundial 2026

“La fe yo no la pierdo. Mientras matemáticamente haya chance, no la voy a perder. Hay que pelearla a muerte”. La frase le corresponde a Ricardo Gareca, emitida en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Chile con Argentina, en el Monumental de River Plate. Pese a que se trató de su primer partido con el buzo de la Roja en Eliminatorias, el entrenador es consciente de que el margen se acabó. La necesidad de resultados apremia a la Selección, si pretende alcanzar uno de los 6,5 cupos de la Conmebol para el Mundial 2026.

Hay una obligación de ganar para Chile. No solo para redimirse después del tropezón al otro lado de la cordillera (ante el campeón del mundo, por cierto), sino que enfrentará a un rival directo: Bolivia. A la hora de hacer las cuentas, al principio del proceso, se da en el bolsillo una victoria sobre la Verde. La historia avala aquello. Sin embargo, los últimos antecedentes ponen un manto de duda. En las pasadas dos Eliminatorias, Chile no le pudo ganar a Bolivia, en cancha, en Santiago: 0-0 rumbo a Rusia 2018 (terminó siendo un 3-0 para el cuadro nacional, por secretaría, a raíz del caso Nelson Cabrera) y 1-1 hacia Qatar 2022.

Con el camino cuesta arriba, se hace necesario tener la calculadora en la mano, tanto para el resultado propio como en el resto de la fecha. El siguiente es un repaso a lo que necesita la Selección en la jornada de martes y cuál sería el mejor escenario para el Equipo de Todos al cabo de los partidos.

En simultáneo con el duelo entre chilenos y bolivianos, se enfrentan Ecuador ante Perú. Será el estreno de Sebastián Beccacece al mando de la Tri en condición de local, tras la derrota con Brasil en Curitiba. La Bicolor, que no contó con el castigado Jorge Fossati en la banca ante Colombia, es el único seleccionado que no tiene triunfos en el proceso clasificatorio. Como los incaicos también son rivales directos de Chile, lo conveniente es que no sumen en Quito. Por calidad de futbolistas y su fortaleza en casa, el favorito es el cuadro ecuatoriano.

Una hora más tarde, se enfrentan Venezuela y Uruguay. La Vinotinto es otro de los rivales directos de la Roja, aunque atraviesa un mejor presente de la mano de Fernando Batista, lo que le permite soñar con clasificar por primera vez al Mundial. Como local está invicto: dos triunfos y un empate. La Celeste de Marcelo Bielsa lamenta bajas sensibles. Ya no cuenta con Luis Suárez, retirado del seleccionado. Además, están suspendidos Federico Valverde y Nahitan Nández. Se añade a todos los descartados tras las sanciones de Conmebol por lo sucedido en la Copa América ante Colombia (como Darwin Núñez, Ronald Araújo y otros). Pese al panorama, una victoria uruguaya le viebe bien a los intereses de Chile.

Otro partido que invita a prestarle atención es el de Paraguay y Brasil (21.30 horas). Gustavo Alfaro tuvo un debut alentador, empatando en el Centenario de Montevideo. Pero ahora la responsabilidad es distinta porque juega en casa, donde la Albirroja solo ha sumado 4 puntos de 9 posibles. Hoy, los guaraníes están en zona de repechaje. Por lo mismo, la calculadora de la Roja está por un triunfo del Scratch. Que Paraguay le saque puntos a la Canarinha sería una mala noticia para el cuadro de Gareca.

La fecha se completa con la reedición de la final de la Copa América. En Barranquilla, Colombia recibe a Argentina. Quizás el duelo más atractivo de la jornada sea el que menos repercute en la suerte de Chile, porque cafetaleros y transandinos están en la pelea arriba.

El mejor escenario, ¿y el peor?

¿Cuál sería el mejor escenario para Chile? Lo esencial es que la Roja derrote a Bolivia. Y ojalá de manera holgada, por el factor de la diferencia de goles (hoy el equipo nacional tiene -7). En el caso de que Perú, Paraguay y Venezuela pierdan sus respectivos encuentros, el cuadro del Tigre Gareca podría terminar la fecha en el séptimo puesto, en zona de repechaje, con ocho puntos. Ahí, superaría a paraguayos, bolivianos y peruanos.

Por contraparte, el peor escenario posible indica que Chile puede acabar la fecha en el último lugar, si es que se combinan una serie de resultados y que la Roja sea incapaz de superar a Bolivia, en Ñuñoa.