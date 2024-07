Con pocos auspicios y a semanas del Mundial: las aspiraciones de Florencia Monsálvez, la máxima promesa del deporte chileno

De Paine al mundo, Florencia Monsálvez continúa su camino al éxito. A sus 16 años ya está habituada a las competencias y a las medallas. De hecho, este año ya cuenta con una plata en el Panamericano de Ciclismo realizado en Estados Unidos y un oro en los Juegos Bolivarianos de la Juventud.

Es una de las grandes próximas estrellas del deporte chileno. El año pasado, el Comité Olímpico de Chile (COCh) la eligió como la Deportista Promesa Destacada, lo que le valió para entregar la bandera en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ante la presencia del Presidente Gabriel Boric y un Estadio Nacional repleto.

En su palmarés tiene coronas en el CIMTB de Poços de Caldas (Brasil), en la Copa Mezuena UCI (Venezuela), Shimano Super Cup en Santa Susanna (España), Copa Catalana Vic, la Shimano Super Cup Cala Ratjada en Mallorca y la Sea Otter Europe en Girona (Italia); además de múltiples torneos nacionales.

A su corta edad, su estatus aumenta cada vez más. Ya se encuentra dentro del top 8 en el ranking XCO de mujeres junior, algo que ninguna chilena había logrado, y sus aspiraciones son cada vez más altas. ¿Su próximo desafío? El Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña 2024, que se desarrollará en Andorra, entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre.

“En unos cuantos días me voy a Colombia a entrenar como 20 días, vamos a hacer una concentración en altura. Después me voy a Europa, Voy a competir una Junior Series en Francia, voy a estar como una semana, y luego me voy a Andorra, al Mundial”, cuenta en diálogo con El Deportivo.

“Estaré cerca de 20 días en Colombia. El mínimo que se necesita para que la altura te haga efecto realmente, son 15 días, y voy a estar como 20. Ahí me voy a Europa a hacer la puesta a punto. El Mundial también es en altura, entonces la preparación es muy importante ahora”, añade.

Falta de auspicios

Para Monsálvez, también conocida como Popi, ha sido trascendental la ayuda del COCh. “Bueno, la verdad, el Comité Olímpico este año nos ha ayudado mucho. A Estados Unidos, por ejemplo, el Panamericano me lo pagó todo el Comité Olímpico. Ahora a Europa vamos también pagados, no solo yo, mi entrenador también. Nos pagan la estadía, nos pagan el vuelo, así que la verdad, el apoyo del Comité Olímpico ha sido muy importante, y estamos muy agradecidos de eso, obviamente”, indica.

Y claro, el COCh comprende de las proyecciones que tiene: “La responsabilidad que te da que el Comité Olímpico te haya elegido como la promesa de Chile, es mucha responsabilidad, pero es mucha motivación también para mí. Siento que se pueden lograr muchas cosas grandes, entonces eso me emocionó mucho”, complementa.

Sin embargo, pese al apoyo, la gran mayoría de las competencias deben ser costeadas por su familia: “El ciclismo además es un deporte muy caro, y tener que viajar tanto cuesta mucho. Yo también tengo algunas carreras al año que elijo por puntaje, y a esas tengo que pagármelas yo misma. Mi familia me las paga. Recién tuve un viaje a Brasil, que es por el puntaje UCI, que es para el Mundial, entonces uno va acumulando puntaje con algunas carreras. Y a Colombia, de hecho, nos lo pagamos nosotros también como preparación”, señala.

“Tengo también a Racer’s House, que me ha ayudado un montón, ya que me pasó tres bicicletas, que son súper importantes también. Dos bicicletas de mountain bike para poder competir, porque uno va variando la bicicleta. Tengo una doble y una regia, y dependiendo el circuito y las sensaciones con cada bicicleta, elijo con cuál competir. Y también la ruta, que también compito ruta, y es muy importante para entrenar”, añade sobre la marca, con la que ya lleva más de cinco años.

En ese sentido, Monsálvez cuenta sobre la dificultad que implica seguir profesionalizando su carrera: “Al profesionalizarnos aún más, y ahí sí que se necesitan mejores auspicios, más apoyo, ya que, por ejemplo, en los próximos años seguramente voy a estar viajando más aún. Ahí, claro, se hacen más pesados, por decirlo así, todos los gastos”, sentencia.

Aspiraciones

“Mis primeros Juegos Bolivarianos fueron una locura, una muy linda experiencia. Es muy bonito ver a todos los países reunidos. También en el Panamericano, nunca se había hecho en Estados Unidos, así que era de los más difíciles de la historia. Quedé sorprendida porque no sabíamos cómo nos iba a ir. Queríamos ir por la medalla, estábamos dispuestos a darlo todo. La chica que me ganó, por ejemplo está dentro de las primeras tres del top mundial, entonces fue muy sorprendente y enriquecedor ver en el nivel que estábamos compitiendo”, cuenta.

Sus condiciones y éxito la llevan a un objetivo claro: los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, aunque también tiene aspiraciones en el corto plazo: “Ahora estoy muy contenta, más motivada aún para el Mundial. Esperamos tener buenos resultados. Este año, mi meta era meterme como top 10 mundial”.

“Ahora, en el Mundial, realmente me quiero meter en un top 5. Esa es la expectativa más grande pero uno nunca sabe qué esperar porque a veces salen muchas niñas que uno no conoce. Hay muy buen nivel, así que va a ser una locura. Estoy muy emocionada”, complementa.

“A final de año hay unos juegos bolivarianos de Elite, que se supone que puedo clasificar. Estaría muy interesante porque la competición de Elite ya es otro nivel. Y la verdad estoy muy emocionada también porque el siguiente año están los Juegos Panamericanos de la Juventud. Además de que si lo gano me da el pase directo para los Juegos Panamericanos de Elite”, finaliza.