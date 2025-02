Con una sorpresa: Arturo Vidal escoge los cuatro equipos más grandes del fútbol chileno

Arturo Vidal en uno de sus directos en la plataforma Kick explicó que considera a Palestino como el cuarto grande del fútbol nacional. El mediocampista que volvió a Colo Colo en 2024 en su análisis detalla los motivos que lo instan a posicionar en ese lugar al cuadro de La Cisterna.

El bicampeón de América con la Roja se encuentra recuperándose de una molestia en el sóleo, la cual no le ha permitido debutar oficialmente en la temporada 2025. Desde el cuerpo médico del Cacique no quieren apurar su regreso a las canchas, dado que no quieren agravar la condición y esperan tener al King al 100% para volver a jugar.

Vidal en una de sus transmisiones de Kick fue consultado sobre quién es el cuarto equipo grande en el fútbol chileno y su respuesta puede que tome por sorpresa a algunos. “En estos momentos, los equipos más fuertes son Colo Colo, Católica, la U y Palestino, que lo viene haciendo bien hace mucho tiempo. Incluso Ñublense que también lo ha hecho bien, pero es nuevo”, indicó.

Arturo Vidal considera a Palestino como el cuarto grande del fútbol nacional. Foto: FocoUY/Photosport.

En este sentido, el King complementó la idea y sumó a su argumento el hecho de que la historia reciente del cuadro de colonia pesa mucho a la hora de incluirlo en este top. “Es difícil, por eso hay que ver en los últimos 5 o 10 años, ahí es más fácil responder”, señaló. Los buenos resultados que ha obtenido la escuadra de La Cisterna, tanto nacional como internacionalmente en los últimos años son claves para el histórico mediocampista de la selección chilena.

La complicada decisión

Pese a que el exBarcelona fue claro a la hora de dar a conocer su opinión sobre este tema, el jugador que viste la camiseta número 23 de los albos es consciente de que es complicado dar un veredicto. “Con la historia es difícil elegir. Hay equipos que tienen mucha historia, pero están en segunda o desaparecieron, es difícil“, apuntó el oriundo de San Joaquín.

No desconoce que otros clubes podrían estar en ese sitial, pero para él la consigna se define con la inclusión de Palestino. “Está Cobreloa que tiene historia. O el Conce, que ahora subió a Primera B. Son equipos históricos que en estos momentos no están bien”, complementó.

Por último, el volante de 37 años espera regresar pronto a las canchas. Sin embargo, la información que consigna Radio Cooperativa señala que Vidal no sería contemplado para el siguiente duelo de los albos por la Liga de Primera. Colo Colo sale a la cancha el próximo lunes 24 a las 20 horas en el estadio Monumental para enfrentar a O’Higgins de Rancagua en el marco de la segunda fecha del torneo.