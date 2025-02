Emblema de la Juventus coloca a Arturo Vidal en el once histórico del club

Arturo Vidal vivió sus mejores días como futbolista en la Juventus. En la Vecchia Signora, el King jugó 171 partidos, hizo 48 goles y dio 25 asistencias. Sumó siete títulos y fue incluso finalista de la Champions League. Pese a que después también tuvo un paso por el Inter de Milán, en Italia se recuerda al chileno por lo hecho en el elenco de Turín. Fue tan grato el pasar del volante nacional por la escuadra albinegra que algunos de sus excompañeros aún le siguen el paso. “Lo he visto que ahora juega en Colo Colo. Sí, lo sigo, hablamos a veces por teléfono”, señalo Alessandro Del Piero hace algunos meses.

“Es un buen compañero, un guerrero y muy fuerte en todo, también técnicamente. La gente piensa que corre mucho, que pega mucho… Bueno, es muy inteligente y juega muy bien a la pelota. Me dio una asistencia importante para mí, contra el Inter de Milán, que le ganamos dos a cero en casa. Tengo sólo buenos recuerdos de Arturo”, complementó.

Arturo Vidal sigue generando un buen recuerdo en Italia. (Foto: Reuters)

En el once ideal

Ahora Vidal es colocado en una lista de privilegio. En entrevista con el medio La Stampa, Leonardo Bonucci armó un equipo histórico de la Juventus. El once ideal. Ahí sorprendió colocando al actual mediocampista de Colo Colo. El once está compuesto por Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Fabio Cannavaro, Giorgio Chielini; Andrea Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal; Dani Alves y Carlos Tévez; Alessandro Del Piero y Cristiano Ronaldo.

El defensor, que también jugó en el Inter y en el Milan, no se incluyó a sí mismo pese a haber disputado 502 encuentros con el elenco Bianconeri y a sumar 17 títulos en la institución. “El club es mi vida. Lo ha sido desde que toqué por primera vez un balón cuando era niño y lo sigue siendo ahora que he dejado de jugar. Tienes la oportunidad de representar a millones de aficionados, no puedes eludir tus responsabilidades partido tras partido. Incluso puse a la Juve por delante de mi familia. Era un amor verdadero”, apuntó en la entrevista.

Además del ejercicio del once histórico, el central defendió al entrenador Thiago Motta por su trabajo en la Juventus. “Sabe de fútbol, sabe dónde quiere llegar. Hay pocos como él. Hay que tener fe en su forma. Las dificultades son parte del juego. Los jugadores están de su lado, siguen su ejemplo, lo que significa que estamos en el camino correcto”, señaló. Actualmente, la Juventus es cuarta en la Serie A, a 10 puntos del líder Napoli.

Sin embargo, fue crítico del hecho de no tener un capitán fijo en el plantel. “Es una gestión que no me gusta. Lo que cuenta es la tradición, los partidos jugados y el conocimiento del entorno. Estoy convencido de que el capitán debe ser el más viejo, el que tenga más experiencia. Pero Locatelli tiene lo que hace falta”, puntualizó.