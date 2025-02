Quiere volver sí o sí a Chile: el club capitalino al que fue ofrecido Jordhy Thompson

Jordhy Thompson abandonó el fútbol chileno en enero de 2024 para arribar a un club de Europa. El extremo de 20 años fue cedido con opción de compra al FC Orenburg de la Primera División de Rusia, club que meses después hizo efectiva esa cláusula.

El canterano de Colo Colo dejó el club en medio de una serie de polémicas fuera de la cancha. Desde el cuadro de Pedreros consideraron que su salida de la institución podría darle un segundo aire a su carrera. No obstante, tras un año en el fútbol europeo el jugador contempla regresar a Chile.

Jordhy Thompson ve con buenos ojos volver a jugar en algún club nacional. En este contexto entra la posibilidad de recalar en Audax Italiano, equipo al que ya fue ofrecida su carta en las últimas horas. “Es efectivo, nos ofrecieron a Thompson. ¿Si lo vamos a fichar? Él pertenece al Orenburg”, dice un directivo del equipo floridano, que asegura que solo se podría analizar su arribo en condición de jugador libre. La gran dificultad que tiene esta transferencia es que el delantero tiene contrato vigente con el club ruso, por lo que conseguir su salida no será para nada sencilla.

Jordhy Thompson tiene intenciones de regresar al fútbol chileno. Foto: Photosport.

Se descarta la posibilidad de Colo Colo

La semana pasada, en la previa al comienzo de la Liga de Primera surgió el rumor de que el canterano de los albos tenía la intención de volver al club que lo vio nacer. Sin embargo, en el Cacique no tienen interés en repatriar al antofagastino.

En esta línea, el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez evitó referirse a esta situación puesto que para él es complicado hablar sobre este caso. “No sé si fui duro, pero un par de veces dije cosas de Jordhy y no se lo tomaron bien”, declaró en primera instancia.

Asimismo, el volante evitó dar muchos detalles puesto que no considera apropiado referirse a alguien ajeno a la institución y complementó el tema deseándole sus parabienes al jugador nacido en la Casa Alba. “No me quiero referir a él, no está en el club (...) Le deseo lo mejor en su carrera“, concluyó el mediocampista.

El deseo de Jordhy Thompson

El extremo de 20 años hace algunas semanas cedió una entrevista a Radio ADN para explicar por qué no regresaba a Rusia luego de las fiestas de fin de año. El antofagastino en aquella oportunidad relató que su regresó debió retrasarse debido a unos problemas que debía solucionar, pero que ya estaba todo en regla.

Fue consultado sobre si le gustaría volver a vestir la camiseta del Cacique, a lo cual respondió de forma rotunda que sí. “Yo no le cierro las puertas a Colo Colo y nunca lo voy a hacer. Obviamente, me gustaría volver al club que me formó, pero eso ya no depende de mí”, indicó.

En esta línea, Thompson fue enfático a la hora de hablar sobre el deseo que espera cumplir en un futuro. “Siempre he querido volver y devolverle a la gente el cariño que me han dado hasta el día de hoy“, apuntó en dicha ocasión. El delantero confía que en algún momento tendrá la oportunidad de retribuirle el apoyo a la hinchada con un título.