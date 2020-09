Confirman millonaria multa para el Autódromo de Codegua

El Segundo Tribunal Ambiental, por dos votos contra uno, rechazó la reclamación interpuesta por Inversiones La Estancilla S.A., controladores del Autódromo Internacional de Codegua (AIC), en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, que buscaba dejar sin efecto la resolución sancionatoria que multó con 452,5 Unidades Tributarias Anuales al recinto deportivo, por diversos incumplimientos ambientales. Esa cifra correponde a casi 275 millones de pesos.

El autódromo, que fue inaugurado en noviembre de 2014, ha sido fuertemente resistido por los vecinos de esa localidad. En abril de 2012, la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, pero en septiembre y noviembre de 2014, tras recibir diversas denuncias de vecinos, funcionarios de la Conaf, del SAG, de la Seremi de OO.PP. y de la SMA, concurrieron a fiscalizar el lugar, tras lo cual se formularon 10 cargos por incumplimiento de las obligaciones contenidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) e incumplimiento de la clausura.

El tribunal consideró la sanción “adecuada y proporcional” respecto de "la conducta desplegada por Inversiones La Estancilla S.A.”. El motivo preciso de la multa es porque en 2014 se realizó “la extracción industrial de áridos desde el estero Codegua y la construcción de una ampliación de pista de carreras con una superficie mayor a 5.000 metros cuadrados sin contar con una RCA que lo autorizara”, señala la resolución.

Desde las oficinas del AIC señalan que no se referirán al tema hasta que sea analizado en un próximo directorio. Sin embargo, el legajo da señales de la defensa de La Estancilla, que tuvo un “espontáneo reconocimiento”, aunque pretendía “su exoneración en base a su falta de conocimiento y el carácter de sujeto no calificado”. Así mismo, argumentó que “la alternativa implementada cumple de mejor manera el objetivo ambiental”, lo que no fue aceptado por el Tribunal.

Al poco tiempo del ser inaugurado, el principal recinto tuerca del país inició conversaciones con el MotoGP y el Superbike, aunque solo se concretó la venida del TC2000 argentino en una oportunidad. Los problemas legales han cerrado la puerta a la mayoría de los eventos. Hoy solo se realizan tests privados y competencias chilenas, aunque con limitaciones de ruido.