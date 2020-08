Conte siembra dudas sobre su futuro: “No quiero pasar otro año así”

Antonio Conte habló después de la derrota del Inter con el Sevilla, en la final de la Europa League, y sembró dudas respecto a su continuidad en la banca lombarda.

“Los chicos lo dieron todo contra un equipo que tiene más experiencia, que ha jugado más finales de Europa League, ganándolas... Esa fue la diferencia. Los chicos deben tener la certeza de haber crecido de manera importante, han venido a jugar una final europea. ¿El futuro? Ahora tenemos que volver a Milán, todos nos tomamos 2 o 3 días de vacaciones, luego con la cabeza fría nos encontraremos”, declaró el entrenador.

"Ha sido una temporada dura, hay que descansar y luego tomar la mejor decisión por el bien de todos, sin rabia. Para mí fue un año hermoso, agradezco a los dueños que me permitieron ser el técnico del Inter y vivir esta experiencia, valió la pena y estoy muy feliz", añadió, como si se tratara de una despedida.

Reconoció que el primer año a cargo del Inter fue duro. “No le guardo rencor a nadie. Tampoco creo que nadie en la dirección (del club) lo tenga en mi contra, también porque hay personas con las que ya he trabajado. Es una cuestión de puntos de vista y situaciones a las que me enfrenté este año y que no me gustaron. También tengo familia y tengo que pensar si el fútbol o mi familia es la prioridad. Hay un límite para todo y tengo que entender hasta dónde llega el mío, en base a cosas que vamos a aclarar. Repito, siempre estaré agradecido con quienes me dieron la oportunidad de venir al Inter y hacer un buen camino... No quiero pasar otro año así. Habrá que hacer evaluaciones y las haré con el presidente”, sentenció.