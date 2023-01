Cristopher Toselli revela su lado azul: “Mi familia es hincha de la U”

Puede sonar imposible, por su identificación con Universidad Católica, pero Cristopher Toselli tenía un rincón azul dentro de sus afectos y así lo reveló tras firmar por un año en la tienda de La Cisterna.

“Mi familia es hincha de la U. Mi tía, mis primas, mi hermano y la verdad es que ellos estaban muy contentos. Pero quiero ganarme el respeto del hincha en la cancha, más que hablando”. aseguró el formado en San Carlos de Apoquindo y ahora nueva figura de los azules.

“Me parece que hablar está demás, porque las cosas se van viendo con hechos. Soy muy profesional, me entrego al cien y no tengo problemas con mis compañeros”, sostuvo.

Quien sií tuvo conflictos con sus compañeros e incluso se agarró a combos con uno de ellos (Ronnie Fernández) es su rival en el arco los estudiantiles, Cristóbal Campos. Sin embargo, Toselli prefiere ir paso a paso. “Cristóbal me parece una buena competencia, es un arquero de proyección, llamado a la Selección y es del club, lo que es muy importante.... Primero quiero adaptarme rápidamente a lo que pida el técnico y luego entregarme al máximo”, reflexionó el exPalestino.

“Me pondré a la orden del entrenador (Mauricio Pellegrino) y todo esto me pilla en un momento dónde soy más grande y tengo más experiencia. Además, el año pasado me sirvió mucho para crecer en todo sentido, la liga argentina se vive muy pasionalmente y por suerte, me tocó jugar bastante y vengo con la mejor disposición para ponerme bajo las ordenes del entrenador”, añadió.

Por último y al ser consultado por qué eligió a la U, el campeón de América explicó: “Es un equipo grande, tienen muchas ganas de volver al lugar que merecen, sabemos que tuvieron unos años un poco difíciles y no merecen estar ahí, por lo que cuando recibí el llamado, no lo dudé”. Pero eso no es todo, porque a Toselli también le llamaron la atención los refuerzos traídos para esta temporada. “Al ver también que estaban contratando jugadores importantes y la materia prima que tiene el club, también fue muy importante para tomar una decisión y estoy muy contento”, concluyó.