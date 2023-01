Hugo Lloris anuncia su retiro de la selección francesa: “Ya no me recupero mentalmente como antes”

La selección francesa recibe un nuevo golpe, en medio del caos que vive tras caer ante Argentina en la final de Qatar 2022, y ve cómo su capitán abandona el buque para siempre.

La noticia fue dada a conocer en la jornada de este lunes, cuando en una entrevista con el diario deportivo L’Equipe, Hugo Lloris anunció que colgará la camiseta de los Blues para siempre. “He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo”, aseguró el portero y agregó que su determinación la toma por “respeto al entrenador y a mis compañeros”.

Luego explicó que “lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo. Pero es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé (Qatar) exhausto”. Además, el hombre del Tottenham cree que su sucesor ya esta listo y no quiere seguir postergando su ascenso definitivo.

“Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano”, dijo en la publicación de su país y agregó que “no quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la Selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que el equipo está listo para continuar y también hay un portero que está listo (Mike Maignan)”.

Y no es para menos pues Lloris lleva catorce temporadas en el pórtico de la escuadra europea y jugó 145 partidos con el gallo en el pecho. Además fue campeón del mundo en Rusia 2018 y obtuvo el título de la Nations League en 2021. También participó de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y obtuvo ell subcampeonato en la reciente cita planetaria y en la Eurocopa de 2016, dónde perdió la final con el combinado de Portugal comandado por Cristiano Ronaldo.

Otro golpe para Francia

Los últimos días no han sido nada de tranquilos para los subcampeones del planeta. La extensión del contrato de Didier Deschamps se transformó en una tragedia, cuando debió ser una alegría. Es que el timonel de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, lanzó varias frases en contra del otro candidato que había para el puesto: Zinedine Zidane.

Lo que hizo que se ganara el repudio de la máxima figura de los galos, Kylian Mbappé, y hasta el repudio de uno de los clubes más emblemáticos de Zidane: el Real Madrid. Pero lamentablemente el escándalo no paró ahí. Deschamps apagó el fuego con bencina, cuando en sus primeras palabras tras la renovación de su vínculo hasta el 2026, aseveró que “hubo cinco jugadores que no estaban al nivel de una final; no existimos durante una hora”.

Acusación que provocó una cacería de brujas en la prensa internacional, para saber quiénes eran los aludido y que dividió aún más al golpeado vestuario de uno de los mejores combinados nacionales de la última década.