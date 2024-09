Cuánto pesa Colo Colo entre los ocho mejores de la Libertadores

Si bien Colo Colo está vivo en tres frentes, hay uno que le quita el sueño: la Copa Libertadores. Luego de seis años, el Cacique volvió a instalarse en los cuartos de final del principal certamen de clubes a nivel continental. Jorge Almirón, subcampeón de la edición pasada con Boca Juniors, ha ratificado su fama de “técnico copero”. Este martes 17, en Macul, abre su serie ante River Plate, uno de los grandes candidatos al cetro de América.

El conjunto popular es uno de los tres no brasileños que están entre los ocho mejores de la Copa. Además de los argentinos de River, su adversario, se encuentra Peñarol de Uruguay. En efecto, la competencia hace un tiempo que aparece dominada por los equipos de Brasil. No está de más recordar que los últimos cinco campeones han sido del gigante sudamericano: Flamengo (2019 y 2022), Palmeiras (2020 y 2021) y Fluminense (2023). Cuando van quedando menos elencos, se perciben las diferencias entre uno y otro. Cuánto pesa cada club.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el factor económico desequilibra cualquier atisbo de paridad. En este ítem, Colo Colo ocupa una posición postrera si se compara con el resto de los equipos. Los albos cuentan con la plantilla de menor valorización entre los cuartofinalistas de la Libertadores 2024, según los datos de Transfermarkt: 26 millones de dólares (23,9 millones de euros). Si se contrapone con las potencias brasileñas y con el propio River, la diferencia es exagerada (ver infografía).

Los Millonarios, que tienen de vuelta a Marcelo Gallardo en la banca, tras la salida de Martín Demichelis, son el tercer equipo con más valor de mercado con US$ 132 millones (casi 120 millones de euros). Planteado desde otra perspectiva, el plantel de Colo Colo equivale a menos del 20% del equipo transandino (19,7%). Los colosos del fútbol transandino, como en este caso River, son de los pocos clubes que pueden competir económicamente con Brasil en este lado del mundo.

De los cuartofinalistas, el único que supera la barrera de los US$ 200 millones es el Flamengo. El Mengao es, precisamente, el más valioso con una plantilla de US$ 230 millones. Entonces, el plantel de Colo Colo equivale a solo el 11% del Fla, que enfrentará a Peñarol por el pase a las semifinales.

En los jugadores, la tendencia no cambia, respecto a la hegemonía de los clubes de Brasil. El futbolista mejor avaluado es el argentino Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar, quien milita en el Botafogo. El ex Atlanta United está valorizado en US$ 30 millones (27 millones de euros). Quien le sigue es Pedro, delantero del Flamengo, ariete que sufrió la rotura de ligamentos durante una estancia en su selección. El más valioso de Colo Colo es Brayan Cortés, suplente de Gabriel Arias en la última fecha doble de Eliminatorias, con US$ 3,3 millones.

Inversión

Para un equipo chileno, adquirir a un centrodelantero de la primera división argentina es un movimiento resonante. Colo Colo se trajo al 9 de Estudiantes de La Plata: Javier Correa. Blanco y Negro pagó US$ 1,8 millones por su carta. Esta cifra es incomparable al contrastarla con la inversión de las potencias sudamericanas.

Flamengo dispuso de aproximadamente US$ 24 millones para fichar al argentino Carlos Alcaraz, del Southampton inglés, y al ecuatoriano Gonzalo Plata, ex Valladolid. Como agente libre, llegó al Mengao el lateral Alex Sandro, ex Juventus. Mientras que River incorporó a dos campeones del mundo: el zaguero Germán Pezzella, ex Betis, y el lateral izquierdo Marcos Acuña, ex Sevilla. También adquirió al ariete paraguayo Adam Bareiro, goleador de San Lorenzo, en poco más de US$ 4 millones, y al lateral derecho Fabricio Bustos, de Internacional de Porto Alegre.