“De no creer”: Conmebol destaca el increíble gol que se perdió Eduard Bello en la eliminación de la UC ante Palestino

La UC sigue sufriendo por su eliminación de la Copa Sudamericana. El equipo de Tiago Nunes no pudo ante Palestino y tras el 1-1 en los 90 minutos cayó en los penales. En la retina estudiantil quedan las chances erradas. Uno de ellos, ahora es destacado por la Conmebol. “De no creer. El gol que se perdió Universidad Católica”, escriben en su cuenta de X. Ahí se ve el video de una ocasión que Eduard Bello no pudo convertir. Tras un cabezazo de Fernando Zampedri, el delantero venezolano no pudo conectar bien la pelota y se cayó. Luego el Toro arremetió, pero la defensa despejó.

“En el primer tramo del partido no estuvimos finos para asociarnos. Pero creo que hubo tarjetas que no eran y eso genera ansiedad. Aun así, creo que el empate no llegó por empuje, fue por orden. No nos desordenamos, fallamos técnicamente, pero encontramos asociaciones y finalizamos 29 situaciones. Es básico decir que fue por empuje. El equipo debe mejorar, pero el contexto de un partido único la ansiedad juega”, dijo Nunes tras el partido.

A Zampedri también le quedaron las jugadas en la retina. “Tuvimos la posibilidad de ganarlo en los 90 minutos. No fuimos eficaces y tuvimos que ir a los penales. Los penales son cosa de suerte, los equipos pateamos bien y ellos se quedaron con el último penal. Terminamos arrinconando a Palestino con situaciones de gol, pero fallamos debajo del arco y nos costó el partido. Hay que poner la cabeza de lleno en el Campeonato Nacional. No nos queda de otra. Es otro golpe duro que nos toca recibir, pero hay que levantarse y seguir”, comentó el delantero.

Incluso Sebastián Pérez, arquero y figura de Palestino el martes, reconoce que la UC los hizo sufrir. “Fue un partido loco, nos expulsaron un jugador. En los primeros minutos del segundo tiempo tuvimos chances para asegurar el partido, terminamos mal las jugadas y ante equipos grandes si les das un poco de chances se te puede volver en contra. Eso pasó. Ellos igual se perdieron goles debajo del arco. Después llegaron al empate con más empuje que fútbol, por el tema de que teníamos un hombre menos”, declaró el guardameta.