Diego López reprueba por todos lados: los números que tienen a la U en caída libre hacia al descenso

La U no levanta, se sigue hundiendo. Como ha sido la tónica en las últimas temporadas, los cambios constantes de técnico no traen resultados positivos. Si se toman en cuenta los números de Diego López solo en el Campeonato Nacional, es quien peor rendimiento registra en el último tiempo. Sumándole los encuentros de la Copa Chile, iguala a Santiago Escobar en productividad.

En el CDA hay preocupación. Tras perder ante Curicó Unido, en el estadio La Granja, los azules quedaron estancados en los 22 puntos. En la decimotercera posición. Solo superan en la tabla a Deportes La Serena, Antofagasta y Coquimbo Unido. Además, existe una escasa diferencia de tres unidades entre los colistas y el cuadro laico.

El fantasma del descenso retorna a La Cisterna, menos de un año después de la milagrosa salvación consumada en Rancagua, ante Unión La Calera. Con el objetivo de no repetir aquello, en Universidad de Chile se realizó una reestructuración profunda en el plantel. No obstante, es evidente que no funcionó.

Los futbolistas de la U se lamentan tras la derrota ante Curicó Unido. Foto: Leonardo Rubilar/AgenciaUno

A esta altura del año, el elenco estudiantil ya ha tenido tres técnicos. Ninguno ha logrado más de 50 por ciento de los puntos posibles, una tónica que se repite desde que Frank Kudelka dejase la banca a inicios de 2019. Desde entonces, han pasado Alfredo Arias, Hernán Caputto, Marcelo Jara, Rafael Dudamel, Esteban Valencia, Cristián Romero, Santiago Escobar, Sebastián Miranda y Diego López. Todos con una producción pobre. En el torneo nacional, con sus números hasta ahora y comparándolo con sus antecesores, el charrúa es el más bajo.

Contando todas las competencias, el ex DT de Peñarol suma nueve partidos dirigidos, de los cuales ha ganado dos, empatado tres y perdido cuatro. Eso se traduce en 9 positivos de 27, o sea, un 33,33 por ciento de efectividad. Lo mismo que tuvo Escobar, quien partió tras once cotejos, claro que en su caso fueron todos por Primera División. En esa estadística, a López le favorecen los dos partidos de Copa Chile ante General Velásquez, donde ganó uno y empató el otro.

La cosa es peor si se toman en cuenta los números del uruguayo solo en el Campeonato Nacional. En aquel caso, el porcentaje de ganancia de unidades es del 23,81 en siete partidos. Solo un triunfo, ante La Calera, dos empates y cuatro derrotas.

Torneo Fecha Sede Condición Resultado Goles U Observaciones Copa Chile 19-06-2022 El Teniente Visita G. Velásquez 1-2 U 33′ y 58′, J. Fernandes Copa Chile 27-06-2022 Santa Laura Local U 2-2 G. Velásquez 2, J. Fernandes; 70′, I. Poblete Nacional 02-07-2022 Santa Laura Local U 2-1 U. La Calera 63′, D. Osorio; 90′, B. Tapia 68′, roja para Cristian Palacios Nacional 10-07-2022 Calvo y Bascuñán Visita Antofagasta 1-1 U 64′, J. Fernandes Nacional 17-07-2022 Elías Figueroa Local U 0-1 Ñublense Nacional 24-07-2022 El Teniente Visita O’Higgins 1-0 U 89′, roja para Álvaro Brun Nacional 31-07-2022 Fiscal de Talca Local U 1-3 Colo Colo 34′, R. Fernández 5′, penal perdido por Cristian Palacios; 86′, roja para Bastián Tapia Nacional 07-08-2022 Francisco Sánchez Rumoroso Visita U. Española 1-1 U 9′, D. Osorio Nacional 13-08-2022 La Granja Visita Curicó 3-1 U 56′, D. Osorio 45′, roja para Álvaro Brun

Nota roja en todo

La U reprueba en todos los ramos. Si se hiciera una tabla de la segunda rueda, los dirigidos por Diego López estarían en la última ubicación, con cinco unidades. Aquel puesto lo compartirían con Huachipato. Los acereros empataron con Curicó Unido y Audax Italiano, además vencieron a Deportes La Serena.

La diferencia de gol del cuadro laico en este semestre es de -4 en general y de -5 en el torneo. En todos los partidos del ciclo López le han convertido. Incluyendo los dos encuentros ante General Velásquez por la Copa Chile. En esa competencia, dicho sea de paso, los azules deberán enfrentar a Cobresal en los octavos de final. Para acceder a la ronda de los 16, sufrieron más de la cuenta ante un elenco de dos categorías inferiores.

El promedio de anotaciones en contra en la etapa del oriundo de Montevideo es de 1,6; equivalentes a 14 goles recibidos en nueve partidos. En todos los partidos el golero ha sido Cristóbal Campos, quien se apoderó de la titularidad tras la bullada salida de Hernán Galíndez.

Junior Fernandes tras el empate entre Deportes Antofagasta y la U. Foto: AgenciaUno

Las malas noticias no quedan ahí. En el 2022, la U ha recibido diez tarjetas rojas a lo largo del Campeonato. Son el equipo con más expulsados. De esa decena, cuatro, o sea, casi la mitad, han sido en la segunda parte del año, aún con ocho fechas por jugarse.

Bastián Tapia y Álvaro Brun han sido expulsados en dos ocasiones. Y en el caso del zaguero juvenil, ambas fueron ante Colo Colo. Además, vieron la tarjeta roja en una ocasión Israel Poblete, Pablo Aránguiz, Yonathan Andía, Ignacio Tapia, Cristian Palacios y Camilo Moya, quien ya no está en la U.

¿La U se supera? Mirando hacia atrás, contando solo partidos por Primera División, el último entrenador con menos de un 30 por ciento de eficacia fue Alfredo Arias, quien logró un 27,78 y fue cesado tras 12 partidos. Por el momento, López es el más bajo del lustro negro de Universidad de Chile. A tres puntos del último, no es descabellado imaginarse que los estudiantiles lucharán hasta el final de la competencia por no descender, nuevamente.

Antes de la derrota en La Granja, Diego López dialogó con El Deportivo , instancia en la que aseguró que: “Nosotros nunca pensamos en descender. Pensamos en mejorar y llevar al equipo del otro lado. Pero tenemos que ver la realidad. Hay que ser conscientes de dónde estamos y trabajar más aún”.

Tras la nueva caída, esta vez en conferencia de prensa, el entrenador mantuvo el discurso. “Hay que levantar la cabeza y hay que jugar. El equipo tiene que revertir esta situación. Es un momento difícil, pero las rachas terminan. Tenemos que hacer fuerza nosotros para terminar esta racha negativa, sobre todo en los resultados”, fueron sus palabras.