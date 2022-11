Diego Moya obtiene histórico segundo lugar en la Copa del Mundo de Triatlón realizada en Viña del Mar

El triatleta chileno Diego Moya está viviendo el mejor momento de su carrera. A sus 24 años, el deportista nacional dejó de ser una promesa y se consolida cada vez más en la esfera del triatlón mundial. Durante la presente jornada confirmó su gran presente y selló la actuación más relevante en su historia, pues alcanzó el segundo lugar en la fecha de la Copa del Mundo realizada en Viña del Mar, superando el tercer puesto logrado en Amberes el 2019.

El santiaguino tuvo un gran desempeño desde principio a fin. Lideró los 750 metros de la natación y, con ayuda de Vicente Trewhela, comandó los 18 kilómetros de ciclismo, logrando seguir en la punta y resistir los ataques rivales. Moya continuó como puntero durante casi la totalidad del trote. Sin embargo, a falta de 500 metros en el trote, de cinco kilómetros en total, fue superado por el español David Castro, quien finalizó primero.

Al terminar la carrera, el atleta nacional se refirió a su desempeño y se mostró conforme por el resultado: “Estoy muy feliz. Me sentí muy fuerte de principio a fin, liderando la natación, me sentí fuerte en la bicicleta y corriendo había que demostrar todo lo que hemos entrenado (...) Me esperaba el resultado. Hemos venido trabajando duro con Anita (Lecumberri, su entrenadora) y los resultados se van mostrando”, señaló Moya.

Evento histórico

Moya se alzó con la presea de plata en una inédita competencia disputada en territorio nacional. El chileno aprovechó la localía y fue ovacionado entre los miles de asistentes que repletaron la playa de El Sol en la Quinta Región. De esta forma, el atleta nacional continúa con su preparación de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El santiaguino, que ya se alzó con la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de Asunción y con la de plata en el Panamericano de la especialidad realizado en Uruguay, es una de las cartas más fuertes para optar por una medalla en el tradicional evento que se realizará el próximo año en nuestro país.

En tanto, Chile recibió por primera vez una fecha de la Copa del Mundo de Triatlón. El certamen recaló a nuestro territorio con el propósito de servir como prueba de la zona, pues la Ciudad Jardín será sede de la disciplina en la cita panamericana.