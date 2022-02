Djokovic: “No estoy en contra de la vacunación, pero mi cuerpo es más importante que cualquier título”

Ha sido un inicio de año complejo para Novak Djokovic. El tenista serbio quedó fuera del primer grand slam del año debido a problemas con la visa y terminó siendo deportado de Australia a causa de uno de sus principios: no recibir la vacuna contra el Covid-19.

Ya finalizado el torneo, el número uno del mundo sostuvo una diálogo con la BBC, en la que explica su punto de vista sobre lo ocurrido y manifestó que está dispuesto a sacrificar otras competencias si es que uno de los requisitos solicitados es estar vacunado.

“No estoy en contra de la vacunación, pero mi cuerpo es más importante que cualquier título. Es el precio que estoy dispuesto a pagar. Yo defiendo la libertad de ponerme lo que quiera en mi cuerpo”, indicó en la entrevista.

Bajo esta postura, el balcánico estaría quedando ausente de los Masters de Indian Wells y Miami que se disputarán en marzo, pues Estados Unidos exige contar con la pauta completa de vacunación. También quedaría ausente de Roland Garros, el segundo gran slam del año.

La razón que entregó Djokovic es “porque los principios en lo que a mi cuerpo se refiere son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”.

A su vez, descartó apoyar o ser parte del movimiento antivacunas. “Nunca estuve en contra de la vacunación. Entiendo que, a nivel mundial, todos están tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, con suerte, un final pronto para este virus”.

Por otro lado, indicó que la causa de su expulsión de Australia no se debió a que no cumpliera con algún reglamento, no estar vacunado o por la declaración en la visa, sino que “La razón por la que fui deportado de Australia fue porque el Ministro de Inmigración usó su discreción para cancelar mi visa debido a su percepción de que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo”.