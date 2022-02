La deuda de dos cracks que buscan levantar en la Champions: la descendente temporada europea de Messi y Cristiano

En la última década, una competencia que le añadió ingredientes particulares al fútbol mundial fue la que se dio entre Lionel Messi (34) y Cristiano Ronaldo (37). El argentino y el portugués se adueñaron de cuánto premio individual se entregara. Dominaron la atención de los hinchas y las portadas de los medios, y rompieron cualquier récord que se les cruzó, en un frente a frente que le terminó sirviendo a ambos para seguir en la élite más allá de la edad. Pero el tiempo pasa y el momento de los dos no es el más brillante, justo en una temporada de cambios para La Pulga y El Bicho.

Hace unos pocos días, se cumplieron exactos seis meses del arribo de Messi a París, un movimiento revolucionario a nivel planetario. El rosarino iba a usar una camiseta de club que no fuera la del Barcelona. Las expectativas eran altísimas, porque los millones qataríes que tiene el PSG construyeron un súper equipo con un único fin. Sabiendo que son dominadores del fútbol local, el objetivo es ganar la Champions. Hasta el momento, después de seis meses en la capital francesa, hay más dudas que certezas.

Entre lesiones, ausencias por las citaciones a la selección argentina, vacaciones y el Covid-19, Messi solo ha disputado 20 partidos en el PSG, con un total de 1.613 minutos, con siete goles convertidos (cinco en la Champions y dos en la Ligue 1). Hoy estará presente en los octavos de final de la Champiosns frente al Real Madrid. La liga gala adquirió un inusitado interés por el factor Messi, sin embargo las estadísticas del jugador en el campeonato local no son el reflejo de una estrella. Tiene 1.073 minutos en 14 juegos, siendo recién el décimo con mayor cantidad en el rico plantel parisino. En el ítem goles, solo son dos, al igual que Thilo Kehrer, Marco Verratti y Julian Draxler. Está lejos del podio de los artilleros del PSG en la liga. El escalafón lo encabeza Kylian Mbappé, con 12.

Messi exhibe un promedio de gol de 0,35 por partido en el equipo que dirige Mauricio Pochettino. La comparación es brutal al lado de lo que hizo en su temporada de despedida en el Barcelona (20-21), en la que registró 0,8 por cotejo.

La sequía de CR7

El presente de Cristiano Ronaldo tampoco es halagüeño. El jugador franquicia del Manchester United atraviesa por su peor sequía anotadora en 13 años, luego de tener un retorno totalmente auspicioso a la tienda que lo hiciera ser una figura de talla internacional. Desde 2009 que no completaba seis partidos seguidos sin convertir. Aún no suma goles ni asistencias en 2022. Su último tanto fue el 30 de diciembre, en la victoria de los Diablos Rojos 3-1 sobre Burnley.

En la previa al duelo del sábado, en el cual empataron 1-1 con Southampton, el técnico alemán Ralf Rangnick (interino hasta el final de la temporada) apuntó directamente hacia el lusitano por la falta de eficacia en el arco rival. “Seamos sinceros, esto no solo se trata de Cristiano Ronaldo. Es cierto, debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones. Pero no ha marcado suficiente. No es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores”, manifestó el exdirector deportivo del Leipzig.

CR7 suma 14 goles en 26 partidos con el United durante la campaña, lo que arroja un promedio de 0,5 por encuentro. De todas maneras, es el artillero del equipo durante este curso, contando todas las competencias. Si se compara con su última temporada en la Juventus, el capitán de la selección portuguesa llegó a un promedio de 0,8 (36 anotaciones en 44 juegos).

En la Premier League, el cuadro de Old Trafford está en un discreto quinto lugar, con 40 puntos, a 23 de su archirrival, el Manchester City, puntero del campeonato y el más serio aspirante a ser el campeón de la mejor liga del mundo.

Mundial y Champions

Si hay un aspecto en el cual Messi y Cristiano Ronaldo se diferencian, en el último tiempo, es con sus selecciones. El primero consiguió con relativa holgura su cupo en el Mundial de Qatar con Argentina, lo que no puede decir su némesis. Portugal deberá disputar un repechaje buscando uno de los últimos boletos que entrega la UEFA para la Copa del Mundo. La complejidad para los lusos radica en que, en ese camino, se puede cruzar Italia, el campeón de Europa.

Esta semana se reanuda la Liga de Campeones, con la ida de los octavos de final. El martes se juega un duelo más que estelar, entre el PSG y el Real Madrid, en Francia. Messi vuelve a enfrentarse a los merengues. Por el lado de Cristiano, tendrá que esperar, porque el Manchester United abre su serie ante el Atlético de Madrid el 23 de febrero, en España.