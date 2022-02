Dominic Thiem se baja del ATP de Chile debido a una lesión en la mano

El Chile Open sufre una potente baja. El tenista austriaco Dominic Thiem (37° del ranking ATP) anunció su baja del ATP 250 de Chile que se desarrollará entre el 21 y 27 de febrero.

El pupilo de Nicolás Massú se enfocará ahora a tratar de menor manera una lesión en la mano. Según relató el propio jugador hace algunos días, el deportista sufrió una pequeña dolencia en los nudillos debido a una distensión de ligamentos.

De hecho, por esto mismo el jugador de 28 años debió dejar de lado su actuación en el ATP de Córdoba que se ha estado desarrollando durante esta semana en Argentina.

A esta complicación médica se suma el hecho que, debido al dolor que presenta, no ha podido entrenar de buena manera como para estar al nivel competitivo que el torneo requiere.

“Es una baja sensible porque queríamos verlo jugar en Chile. Conversé con su equipo y me consta que hicieron todo el esfuerzo por estar presentes, pero no se pudo. Esperamos que se recupere pronto y podamos tenerlo en el futuro mostrando el gran nivel que lo caracteriza”, expresó Catalina Fillol, directora del Chile Open.

De todas maneras los organizadores del torneo siguen trabajando para llevar a cabo una buena competencia y con las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios de Covid-19. Además, la baja del austriaco permite que se genere un espacio para que el actual 114° de la clasificación, el japonés Taro Daniel se una a la competencia.