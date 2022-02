La U logra el sí de Felipe Gallegos y ahora busca destrabar su salida de Grecia

El tiempo no perdona y la hora del debut para la Universidad de Chile de Luis Roggiero y Santiago Escobar está a la vuelta de la esquina. Más específicamente, se dará este domingo -a las 18 horas- frente a La Calera.

Por lo mismo, la gerencia deportiva y el director técnico trabajan a toda máquina para terminar de armar el plantel que los laicos tendrán esta temporada. Un volante interior es prioridad pensando en los objetivos que se avecinan. Por lo mismo, llevan semanas negociando con un hombre formado en casa y que en su pecho tiene la medalla más querida por los universitarios: La Copa Sudamericana de 2011.

Luis Felipe Gallego, quien fue formado en el Centro Deportivo Azul y se transformó en una de las alternativas del maravilloso conjunto dirigido por Jorge Sampaoli, ya dio el sí para el retorno. Minutos de juego que lo hicieron salir de Chile (fichó en Unión Berlín el 2012) e iniciar una carrera internacional que está a punto de culminar.

Es que según cuentan en la concesionaria estudiantil, ya hay un acuerdo de palabra con este mediocampista de 30 años y está todo arreglado para que se ponga la tricota del León por los próximos años. Sin embargo, falta un gran detalle por resolver: su vínculo con el OFI Creta de Grecia.

El chileno tiene contrato hasta el 2023 con el club europeo y no hay planes para desvincularlo sin dinero de por medio pues Gallego no es un futbolista más: Jugó 18 encuentros en la temporada pasada, todos ellos de titular, marcó dos goles y sumó 1566 minutos.

Números que según los griegos valen oro y ese precio puede ser demasiado alto por ahora, aunque las conversaciones continuarán toda esta semana. Situación parecida a la que viven con Emmanuel Ojeda, el cual aún no se puede desvincular de Rosario Central pese que la dirigencia estudiantil ofreció 1,1 millón de dólares por sus servicios.

Más caras nuevas

Pero mientras se espera cerrar los nombres ya mencionados, otros rostros se van sumando al conjunto de La Cisterna. Se trata de Ignacio Tapia, el cual fue oficializado como refuerzo y contratado por cuatro años.

“Es un desafío importante, creo que el más importante en lo que llevo de carrera, y lo tomo con responsabilidad. Creo que me he preparado bien para este momento, llevo dos años de preparación de partidos, de regularidad, y creo que me corresponde estar acá”, aseguró en las redes sociales de la U.

El ahora ex central de Huachipato agregó que “este es un paso que tenía que dar, me motiva y lo tomo con responsabilidad”. Luego detalló su juego y reveló que “tengo buenas salidas, buen juego aéreo y espero aportar con esas cualidades al equipo”.

Por último. Tapia concluyó que “estos últimos años a la U le ha costado un poco, pero es un club grande y la meta es sacarlo de ahí para pelearlo todo”.