Edmundo Valladares: “Esperaría que la campaña electoral hubiese sido más limpia”

Edmundo Valladares está de regreso. El expresidente de Colo Colo busca regresar a la testera del Club Social y Deportivo tras la controvertida gestión de su sucesor Matías Camacho. El periodista encabeza la lista Colo Colo Primero y enfrenta a otros dos candidatos: Alexsandra Santander (Colo Colo Transparente) y Manuel López (Unidos por Colo Colo).

¿Por qué decide intentar su regreso al Club Social?

Nosotros estábamos trabajando en conformar un grupo con socios cercanos y afines, Colo Colo Primero. Pensábamos en preparar nuevos liderazgos para el término del periodo, que era en 2028, pero hemos vivido una crisis dirigencial sin precedentes. De forma inesperada se adelantaron las elecciones y en ese sentido nos pareció que la mejor forma de contribuir al club era pudiendo ser parte, aportar a las propuestas en favor del club, y ser parte de una elección democrática y ser parte de las soluciones.

¿En la elección anterior usted respaldó a Matías Camacho?

Hubo una elección interna, yo tenía a mi candidato. Pero más allá de ello, de ese proceso en particular, luego nosotros comenzamos a alejarnos por las decisiones, por temas políticos, de gestión, que no compartimos. Por ejemplo, la propuesta del directorio de aumentar la cuota social. Creemos que eso, más allá de que lo aprobaron mayoritariamente los socios y socias en la asamblea, estratégicamente fue una mala medida. En los últimos dos años perdimos más de 25.000 socios y socias al día.

¿Cuántos socios tiene el club?

Alrededor de 15.000. En enero de 2023 teníamos 40.000. Y en la asamblea de mayo, cuando se aprueba el alza de la cuota social, teníamos sobre 32.000. Entonces, ha habido un descenso paulatino, por eso digo que estratégicamente no hizo mucho daño.

Edmundo Valladares, en su visita a Desde la Redacción. (Foto: Andrés Pérez)

¿Cuál cree que fue el mayor error de esta administración que sale del Club Social?

Haber dejado hermético al club. Nunca más nos reunimos como socios, nunca más hubo reuniones informativas. Más allá de quien presidiera el club, el club era un club vibrante, abierto, que siempre nos juntábamos a conversar en situaciones difíciles, complejas.

Si ustedes ganan, ¿peligra la continuidad de Aníbal Mosa?

Estamos enfocados ahora en poder ganar la elección el sábado. Estamos en ese proceso. Obviamente que tendremos que tener nuestra opinión. Lo que te puedo decir que en general que nos parece que futbolísticamente en el papel se ha armado un equipo que tiene jerarquía, igual que el femenino. Pero hay otros temas en que hay deudas, como el Fútbol Joven. De hecho nos parece muy bien que se haya vuelto a hablar en el último tiempo, que después de casi siete u ocho meses asume un nuevo jefe de Fútbol Joven que es Tito Tapia.

¿Y en cuanto a lo relacionado con el Club Social?

Ojalá poder nuevamente relevar el rol de los socios y socias. Creemos que ahí también ha habido un retroceso y son temas que están pendientes, que nos interesan, pero como te digo, en su momento tendremos que conversar y tenemos la mejor disponibilidad para conversar con todos los integrantes de Blanco y Negro. En cuanto al Proyecto Estadio, por ejemplo, nadie se ha reunido con nosotros. Ni cuando estuvo Stöhwing ni con Mosa. Si ganamos, vamos a invitar a los encargados para que nos puedan contar de qué se trata.

¿Qué le parece que Harold Mayne-Nicholls tenga aspiraciones presidenciales mientras está viendo el Proyecto Estadio?

O sea, creo que cada cual es libre de evaluar cualquier camino, pero obviamente que si finalmente su elección va a ser una candidatura presidencial, claramente para mí no es compatible. Son labores que no pueden ir de la mano, además por la carga de tiempo, me parece a mí. Pero bueno, es Harold quien tiene que dar certeza al respecto.

¿Qué le ha parecido esta campaña electoral?

Esperaría que hubiese sido más limpia, creo que ha habido cosas que en verdad escapan a lo que creemos que tiene que ser una campaña en pos de las ideas, de las propuestas. Finalmente el 8 de marzo se va a elegir una lista. Nosotros esperamos ganar, pero si gana alguna de las dos otras listas, creo que todos los socios tenemos que estar en plan de poder aportar, trabajar. Y obviamente que cuando de repente el tono se pierde, quedan heridas en el camino. Espero que ojalá en los días que quedan esto se pueda enmendar. Las diferencias de opinión, las diferencias de proyectos son súper válidas, pero creo que tiene que ser todo también en el marco del respeto y pensando que en el futuro vamos a seguir encontrándonos y que vamos a tener que generar avances para el club considerando la opinión de todos y todas.

La candidata de Colo Colo Transparente lo confrontó por presuntas irregularidades en su gestión. ¿Cómo responde a eso?

Cuando existen antecedentes en cualquier administración, el club tiene los canales formales, en este caso es el Tribunal de Ética y Disciplina, y nos parece que si existen antecedentes de cualquier tipo deben ser presentados en las instancias que corresponden. Y obviamente que de nuestra parte, inclusive si hay hechos que fueran cuestionables en cualquier medida, en cualquier ámbito, también vamos a estar disponibles para hacernos parte. No tenemos nada que ocultar, no queremos ocultar nada tampoco; creemos que en este proceso que viene hay que nuevamente encantar, acercar a la gente y obviamente que eso se logra con mucha más transparencia.

¿Cómo se produce la llegada de Pedro Ruminot a su lista?

Pedro es socio hace bastante tiempo, es colocolino de estadio. Se comenzó a acercar como cualquier socio del club, y con más fuerza en 2021 y 2022, siempre estando a disposición, y ayudando al club como pudiera. Y ya cuando empezamos a agruparnos, pensando en el futuro, con Colo Colo Primero, Pedro nos contactó, se sumó a las mesas de trabajo, a las comisiones existentes y nos pareció súper pertinente invitarlo. Creo que respecto a la opinión pública y a la sociedad civil en general, el club ha perdido una posición. Necesitamos crecer pronto y qué mejor que de la mano de Pedro, que puede ayudarnos a vincularnos nuevamente con la opinión pública, con la sociedad civil, y a fidelizar para crecer nuevamente con el padrón de socios de Colo Colo.